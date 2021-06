Susanne Ljung: Den randiga sjömanströjan går hem i vått och torrt

Finalement! Den franska flottan har lanserat en shoppingsajt med kläder och accessoarer – Marine National 1626– och kan nu själva börja slå mynt av den exceptionellt framgångsrika tröjmodell som sedan länge ingår i deras uniform – den tvärrandiga tröjan i blått och vitt, la marinière.

Eller Breton-tröjan, som den också kallas.

En tröja som blivit en av modets klassiker och därför alltid dyker upp på tjatiga listor över viktiga nyckelplagg som varje kvinnas garderob bör innehålla. Listor som ofta får en att fråga – men när var och hur och varför ska man i dag egentligen ha en trenchcoat, en vit skjorta eller loafers?

Men när det gäller den randiga tröjan finns inga frågetecken.

För den är så mycket mer än en småtråkig klassiker för kvinnor– den har kommit att bli ett universalplagg som passar alla, oavsett kön, ålder eller stil. Eller yrke.

Kurt Cobain bar en randig tröja med rippade jeans och slitna Converse, Audrey Hepburn kombinerade den med smala capribyxor och Picasso med vida linnebyxor och hatt. Kate Middleton, hertiginnan av Cambridge, mixar den lika gärna med culottebyxor och pumps med halvhög klack som med smala jeans och loafers.

Och ingen av dem ser ut som en pellejöns.

Den randiga tröjans popularitet inom det allra trendigaste modet har givetvis skiftat, men försvunnit helt har den aldrig gjort.

Att bära en randig tröja var ett sätt att slippa tänka på vad han skulle ha på sig.

Den franske modeskaparen Jean-Paul Gaultier gjorde den till en del av sitt designer-dna. I alla hans kollektioner, ända tills han 2020 pensionerade sig, efter en femtio år lång karriär, fanns sjömansränder.

Han bar dem själv varje dag. Att bära en randig tröja var ett sätt att slippa tänka på vad han skulle ha på sig, som han sade. Den funkade alltid.

Hans sjömansränder var också en blinkning och en hyllning till seriefiguren Karl-Alfred och till filmregissören Rainer Werner Fassbinders film ”Matrosen och stjärnan”. Men också till den modeskapare som gjorde just mode av den randiga sjömanströjan – Coco Chanel.

Hon var emellertid inte först att, som privatperson, börja bära den tröja som den franske sjöfartsministern, admiralen Ferdinand-Alphonse Hamelin, beslöt att göra till en del av den officiella sjömansuniformen, 1858.

Coco Chanel. Foto: IBL Fotoware

De stilrena ränderna tilltalade trendmedvetna personer under det tidiga 1900-talets modernism och det var deras garderober Chanel i mångt och mycket lät sig inspireras av.

Enormt inflytelserika i det avseendet var den amerikanske konstnären Gerald Murphy och hans fru Sara som flyttat från USA till den franska Rivieran. De var ett välbärgat och generöst par som umgicks med andra konstnärer och författare och kring vilka mycket av det sociala livet i södra Frankrike kretsade under 1920-talet. Författaren F Scott Fitzgerald baserade till exempel sin roman ”Tender is the Night” (”Natten är ljuv”) på dem, och deras livsstil.

Och Coco Chanel noterade hur chica de såg ut i de randiga sjömanströjor som Gerald Murphy köpt under en resa till Marseille, 1923.

Hon hade redan flera år tidigare lanserat en kollektion med marint tema, men kom tack vare dessa trendsättare att finslipa looken och själv posera på en vida cirkulerad bild, klädd i en randig tröja och med händerna nedstuckna i lediga byxor utanför sitt sommarhus, 1930.

Trenden med den randiga tröjan spreds vidare till filmvärlden där den snart syntes på populära skådisar som John Wayne, James Dean, Cary Grant, Audrey Hepburn och Brigitte Bardot som alla, på olika vis, lyckades få den att framstå som höjden av enkel elegans.

I dag, i efterdyningarna av den osäkerhet som rått under pandemin, har flera franska modehus återvänt till denna slitstarka randiga klassiker och införlivat den i årets sommarkollektioner. Men inte bara Cèline, Balmain och Louis Vuitton har insett dess värde och kommersiella potential, det har, som sagt, även den franska flottan gjort, till sist.

Ett arv från valfångare Valfångare började bära randiga vattentäta tröjor av ylle redan under 1600-talet. Fiskare följde efter.

De officiella bomullströjor som franska flottan införde 1858 skulle ha 21 vita ränder och 20 marinblå.

Förtjänsterna från franska flottans nya e-handelsbutik (www.boutique.marinenationale.gouv.fr) ska enligt uppgift användas till att ”förbättra arbetsvillkoren för franska sjömän”. Visa mer

