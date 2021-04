Susanne Ljung: Det säkraste tecknet på att vi är färdiga med covid-trenderna är mysbyxans reträtt

Det är inte ofta som man i dag läser nyheter och vill utropa: ”ja, äntligen!” Men ibland händer det.

Som när man nås av uppgiften att sökande efter ordet ”sweatpants” på nätet har rasat på ett sätt som beskrivs som en storlagen kollaps.

Kanske, kanske väntar snart ett liv där jäsandet i mjuka brallor med resår i midjan inte längre pågår dygnet runt?

Det är många som hoppas det. Nej, det är fel uttryckt. Det är snarare många som är mer än redo att gå ned på sina mysbyxklädda knän och knäppa händerna i en bön om att snart få klä sig i någonting annat än vad som kan rubriceras som funktionellt, allround och praktiskt. I alla fall en del av dygnet.

Dessa glada nyheter om det minskande intresset för mysbrallan kan man tacka nätmodebranschtidningen Business of Fashion för. Den kollade nyligen moderelaterade sökningar på Google i ett försök att känna åt vilket håll vindarna blåser.

Eller snarare för att se om även konsumenter delar modebranschens förhoppning om att glamorösare klädtider snart väntar.

Många modemärken har redan nu börjat smyga in en hel del glitter och glam i sina kollektioner som en sorts besvärjelse, eller vädjan om att eländet snart måste vara över.

Och ännu mer glamorösa grejer blir det till hösten att döma av de visningar man har kunnat ta del av digitalt. Nästa säsong väntar en sorts fest i form av paljettglittrande partyklänningar, metallicskimrande byxor och fluffiga blusar av chiffong. Till och med ytterkläder, som bland annat stora puffiga täckjackor, har getts skimrande färger och fantasifulla former.

Och kanske är det förhoppningen om att snart kunna klä upp sig för att gå ut och ha kul som gjort att även sökningar för skor med höga klackar ökat. För spikrakt upp, i exakt motsatt riktning mot den mjuka mysbrallan, går nämligen den kurva som söker efter högklackade skor.

Det är med andra ord många som nu, för att citera The Ark, ”clamour for glamour”. Så pass att somliga till och med har börjat längta efter att sätta på sig skor som är svåra att gå i med värdigheten i behåll.

Men något liknade hände i Kina förra sommaren, då landet hade börjat få kontroll över smittspridningen av Covid -19. Flera stora lyxmodemärken noterade då ett rejält uppsving i försäljningen av extravaganta kläder och accessoarer. Mycket pengar spenderades plötsligt. Men det var inte helt oväntat. Det är ett fenomen som faktiskt har ett namn, ”revenge shopping”. Det vill säga ett sätt att ta revansch och köpa det man tycker sig ha blivit förnekad, av olika anledningar.

Begreppet började användas redan i början av 1980-talet i Kina för att beskriva den uppdämda längtan efter utländska produkter som då fanns, innan Deng Xiaoping i slutet av 1970-talet började öppna upp landets gränser mot omvärlden – och varor från väst började flöda in.

Dagens sug som här finns efter glamour, eller att åtminstone få klä upp sig i plagg som inte kan sorteras in under den tröttsamma rubriken ”funktionella”, innebär förstås inte att den bekväma stil som utvecklats under den tid då världen stått, mer eller mindre, stilla kommer att försvinna.

Men den kommer sannolikt – eller låt säga, förhoppningsvis– att bli lite uppgraderad och få fler flärdfulla inslag. Om inte annat för att vi inte ska tråkas ihjäl.

För allt man gör, eller klär sig i, måste ju inte vila på en grund av nyktert och rationellt tänkande.