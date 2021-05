Susanne Ljung: Det ständiga hånandet av män i hårknut – man bun – har gjort dem till revolutionärer

Tack, Brad Pitt.

Det finns inte så många män som med sin blotta uppenbarelse kan täppa till truten på den massiva kör av människor som sjunger de kortklippta killarnas lov. Men Brad Pitt kan.

Under årets Oscarsgala delade han ut pris till den bästa kvinnliga birollsinnehavaren, Youn Yuh-jung (från filmen ”Minari”), klädd i klassisk smoking – och med sitt corona-långa hår hopsnott i en medvetet slarvig knut i nacken.

En frisyr som kallas för – triggervarning! Känsliga bör ta ett djupt andetag – man bun. Det vill säga en hårknut, på män.

Eller som Cambridge Dictionary förklarar saken: ”En frisyr för män i vilken en del av, eller hela, håret dras ihop för att bilda en rund form på baksidan eller ovanpå huvudet.”

En look som, möjligen med undantag av hockeyfrillan, har kommit att bli en av de mest provocerande som finns. Och en av de mest hånade.

Men det började bra. Att svepa upp långa hår i mjuka knutar blev i början av 2010-talet ett välkommet alternativ till att låta det hänga i en hästsvans, för de män som inte ville klippa sig och skaffa sig vanliga jobb.

Skådespelare som Jared Leto och modeskapare som Olivier Theyskens var tidiga med att haka på trenden som börjat bubbla i amerikanska hipsterkretsar i Brooklyn.

2012 publicerade New York Times en artikel med rubriken ”Spare a hair band? A man bun to go”. I den beskrevs hur bland annat manliga bartenders i Williamsburg och Bushwick inte bara blandade uppfinningsrika drinkar, utan även mixade mjuka hårknutar med maskulina skägg och tuffa tatueringar.

Det var början till slutet för den manliga hårknuten som ett uttryck för en alternativ stil. Det var som all världens män plötsligt fått en uppenbarelse och sett ljuset, eller åtminstone en look som de ville ta efter.

2015 gjorde New York Times en uppföljning av sin första artikel om hårknutarna och konstaterade att man bun nu hade blivit allmängods som bars av både småbarnspappor och börsmäklare på Wall Street.

Från att ha förknippats med killar med en cool (livs)stil syntes den med andra ord plötsligt överallt, och inte minst på Zlatan Ibrahimovic, vars trendskapande förmåga inte ska underskattas.

Hårknutarna blev allt fler. Och snart började de betraktas som en internationell symbol för trendängsliga killar utan koll och/eller med lite för stort självförtroende för sitt eget bästa.

Vilken frisyr har till exempel den stöddige och för traditioner okänslige entreprenören Hicham Janowski (spelad av Assaad Bouab) i den franska tv-serien ”Ring min agent” om inte just en hårknut.

Och den amerikanske bästsäljande författaren Harlan Coben, som är en av USA:s allra skickligaste på att skriva spänningsromaner, hyser en alldeles speciell antipati mot män med man bun. Den återkommer i flera av hans böcker som en jönsig accessoar på medelålderskrisande män. En viss poäng har han kanske.

För alla är sannerligen inte utrustade med den självklara panache som frisyren kräver för att bäras upp med värdighet. Det är en look som kräver en man med mod och medvetenhet om den stil han vill förmedla.

Man kan naturligtvis fråga sig hur en mjuk liten hårknut kan väcka sådant hån och löje, men motståndet mot män med långt hår har funnits lika länge som idén att riktiga karlar bär kostym. Långt hår har ”bara målare och spelemän”, som den brittiska etikettboken ”The habits of good society” förklarade under sent 1800-tal.

Kortklippta är hederliga arbetande män och soldater, medan frifräsare som ifrågasätter etablissemanget låter håret växa. Tjejiga är de också.

En seglivad föreställning.

Det ständiga smädandet av män med långt hår har förstås också lett till att det än i dag väcker uppmärksamhet, och aldrig så mycket som när det är uppsatt i en man bun. En frisyr som med andra ord bör betraktas som en uppfriskande motståndshandling mot den kortklippta konformismen.