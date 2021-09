Susanne Ljung: En hel del tyckte att han såg ut som en tönt

2012 satsade den amerikanske politikern Rick Santorum på att bli vald till det republikanska partiets presidentkandidat.

Han var en före detta senator från Pennsylvania och var, och är fortfarande, starkt värdekonservativ. Han förlorade till sist mot Mitt Romney, som i sin tur fick se sig besegrad av demokraternas Barack Obama i kampen om presidentposten.

Men i början gick det ganska bra för Rick Santorum och det kunde han till stor del tacka sin stickade väst för.

För till skillnad från sina motståndare så debatterade han inte klädd i kavaj och slips eller skjorta med upprullade ärmar, för att se handlingskraftig ut. Han bar skjortor med öppen hals och v-ringade slipovers. Eller ”sweater vests”, som man säger i USA.

De var grå, blå och vinröda och hade ingen vidare passform, men det bidrog bara till populariteten. Hans stickade västar fick ett eget Twitterkonto, en Facebooksida och en musikvideo på Youtube med titeln ”Sleeves Slow Me Down”, en låt fylld med slogans som ”Rick is getting ready to inVEST in you”. Santorum började snart sälja egna västar för att dra in pengar till sin kampanj.

De stickade västarna visade sig nämligen väcka varma känslor. Många förknippade den med en trygg och lugn farfar och morfar, eller en gammeldags sorts lärare som kunde förklara hur saker och ting låg till, medan andra ansåg att den tydde på att han var en vanlig kille som inte anpassade sig till en politikerstil.

Alla var förstås inte lika entusiastiska över looken. En hel del ansåg att valet av tröja inte bara underströk hans konservatism, utan att han rätt och slätt såg ut som en tönt.

En uppfattning som länge var rådande.

Gucci lanserade för något år sedan denna varianten av stickad väst. Foto: Rinaldo Veronelli/TT

Eller för att citera komikern Demetri Martin: ”livvästar skyddar en från att drunkna, skottsäkra västar skyddar en från att inte bli ihjälskjuten och stickade västar skyddar en från att få ihop det med söta tjejer”.

För på listor över de coolaste plaggen att bära har inte den stickade slipovern legat.

Även om den förekom i modebilden under 1970-talet så är det symptomatiskt att en av västens stora fans var den präktige popidolen Donny Osmond, den yngste av de sjungande bröderna i The Osmonds, troende mormoner.

Under 1980-talet försökte slipovern smyga sig in i modet igen då den så kallade ”preppylooken”, med kläder inspirerade av amerikanska universitet, blev populär. Men det stora genomslaget uteblev.

I mitten av 90-talet såg det plötsligt lite ljusare ut för de stickade västarna tack vare den populära filmen ”Clueless” i vilken Alicia Silverstone spelar den klädtokiga tjejen Cher Horowitz, som ofta bar nätta pastellfärgade slipovers. Filmens tolkning av preppymodet blev väldigt omtalad, men det räckte inte. Slipovern fortsatte att ligga i modeskugga.

Det nästan är svårt att tro att den för inte så länge sedan betraktades som ett plagg för töntar

Men nu verkar det som om slipovern slutligen fått en plats i solen.

Stora inflytelserika modemärken som Gucci och Balanciaga började plocka upp den för ett par år sedan.

Båda har försökt bredda blicken på vad mode kan vara genom lyfta fram saker som tidigare betraktats som ”fula” och ”fel”, och de har lyckats med att få saker som pälsbrämade loafers, klumpiga sneakers och sjösjukeframkallande färg- och mönstermixar att bli trendiga.

Och när Gucci fick en av dagens mest trendsättande artister, Harry Styles, att sätta på sig den ena pullovern efter den andra, så började synen på västen förändras, rätt ordentligt. Förra hösten hade ett flertal av de stora modehusen stickade västar i sina kollektioner, och många konfektionsmärken har följt efter.

Idag är den stickade västen överallt förekommande i modebilden i så många olika färger, mönster och längder att det nästan är svårt att tro att den för inte så länge sedan betraktades som ett plagg för töntar.

Hyllas som könsöverskridande Slipovern började som ett sportplagg. Den är fortfarande en självklarhet för spelare av cricket att bära. Inom herrmodet blev den populär under 1930-talet. Under 1940– och 50-talet dominerade enfärgade stickade västar, medan de under 1970-talet blev färggladare, och mer mönstrade. Idag hyllas slipovern som ”gender neutral”, ett könsöverskridande plagg. Visa mer

