Susanne Ljung: Hemligheten om hur drottning Elizabeth gick från grå till glad i färg

När den femte säsongen av den brittiska tv-serien ”The crown” nu strömmar på Netflix är det än en gång prinsessan Diana och hennes garderob, post-Charles, som analyseras i modesammanhang.

Men den största stilresan i den brittiska kungafamiljen under det sena 1990-talet som nu skildras i serien, den gjorde faktiskt inte Diana. Den begav sig drottning Elizabeth ut på.

För det var då som hon började förvandlas till den älskansvärda figur i färgstarka stassar med matchande hattar, som många minns henne som.

Men, som tittare av den senaste säsongen av ”The crown” kanske har märkt, är det inte direkt någon kvinna med karamellfärgade kläder och ett leende på läpparna som gestaltas i serien.

Det är snarare en rätt grå figur som klär sig i plagg som är lika dystra som den blick hon ger de scones med clotted cream hon inte längre anser kunna unna sig, efter att ha blivit uppmärksammad av sin läkare att hon lägger på sig några hekto om året.

Det är tjocka nylonstrumpor, stadiga skor och rejäla kjolar som når halvvägs ner på vaden. Det är knytblusar med små slokande rosetter om halsen. Det är småmönstrat. Det är märkliga färgkombinationer. Det är dräktjackor utan passform. Och det är hattar man skulle kunna tro har valts ut av någon vars största önskan är att störta monarkin. Eller åtminstone avsätta drottningen. Det är helt enkelt ganska gräsligt.

Drottning Elizabeth 1997. Foto: Alamy

Och det är långt ifrån den drottning Elizabeth som tidigare hade gjort sig känd, och med rätta blivit hyllad, som en stilsäker monark i plagg som speglade samtiden, men på ett strikt och smakfullt sätt.

Men vid den här tiden började hon betraktas som en belastning.

En stoppkloss. Hon började ju bli till åren. Och det syntes, inte minst på sättet hon klädde sig på. Somliga menade att hon hade tappat greppet.

Borde inte sonen Charles ta över?

Men det var också då som drottning Elizabeth började byta rådgivare när det gällde sin garderob.

Hon fasade sakta ut de äldre män som länge skapat hennes kläder, och gett henne goda råd om vad hon borde bära.

1994 anställde hon en kvinna som hon fick mer och mer förtroende för, Angela Kelly. Hon visade sig våga säga vad hon tyckte.

Även om man inte är drottning så finns här lärdom att hämta för alla som vill ge sin garderob en nystart

Hon påpekade att det var ju väldigt mycket mossgrönt, marinblått och mörkrött i drottningens garderob. Tunga färger som inte lyfte fram hennes bästa sidor. Skulle hon kunna tänka sig att lätta upp färgskalan lite? Och stilen på kläderna – hade inte deras bäst före datum gått ut, för länge sedan?

2002 fick Angela Kelly ta över ansvaret för hela drottning Elizabeths garderob – kläder, hattar, väskor och smycken.

”Jag kunde inte låta bli att tänka att det gällde att snabbt förändra drottningens stil, innan hon började betraktas som mycket äldre än vad hon var. Och det berodde mycket på de kläder hon bar.”

Det skriver Angela Kelly i boken ”The other side of the coin, The Queen, the dresser and the wardrobe” (från 2019) där hon beskriver hur hon gick till väga för att ge henne en nytändning.

Hon skissade, skaffade tygprover och skapade en helt ny och färgstark garderob med matchande kappor och klänningar och hattar i klara men mjuka färger som aprikos, lavendel, gult och rosa.

Man skulle kunna beskriva det som ett tidigt exempel på den trend som i dag kallas för ”dopamine dressing”, det vill säga att klä sig i humörhöjande färger.

Men framför allt var det redigt, rakt och enkelt. En tydlig och konsekvent silhuett och stil som blåste bort bilden av en grå och tråkig tant och gav den då 76-åriga drottning Elizabeth en rejäl skjuts framåt i fråga om uppmärksamhet, av den goda sorten. Opinionen började svänga till hennes fördel igen.

Och även om man inte är drottning så finns här lärdom att hämta för alla som vill ge sin garderob en nystart– små förändringar kan göra stor skillnad.

& Enfärgade plagg och hattar i starka färger var också ett sätt att få den brittiska drottningen Elizabeth att tydligt synas i stora folksamlingar och, inte minst, bryta av bland män i mörka kostymer. Ett trick som även den före detta tyska förbundskanslern Angela Merkel med framgång använde sig av. Det var Angela Kelly som lyckades få drottning Elizabeth att för första gången gå på en modevisning. Under London fashion week 2018. Hon delade då ut det nyinstiftade priset Queen Elizabeth II Award for British design till modeskaparen Richard Quinn. Angela Kelly har skrivit boken ”Dressing the Queen. The jubilee wardrobe” (2012). Enligt uppgift arbetar hon på sin självbiografi. Visa mer

