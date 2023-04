Susanne Ljung: Hög status och låga priser – är det verkligen möjligt?

Ju större efterfrågan, desto högre pris.

Det är en princip som den samtida lyxmodebranschen länge har arbetat efter, men som nu börjar dras till sin spets.

Flera stora modehus – som Louis Vuitton, Chanel, Fendi och Hermès – har höjt priserna på flera av sina mest eftertraktade produkter med mer än tjugo procent den senaste tiden. Många har höjt mer än så. Och fortsätter att göra det.

Det som tidigare var dyrt är kort sagt väldigt mycket dyrare i dag.

Detta kan man skylla på saker som pandemin, på inflation, recession och en rädsla för att vattna ur den lyxiga lystern ur varumärket.

Men tänk om man skulle vända upp och ner på idén att höja priserna på begärliga kläder och accessoarer? Vad händer om man gör tvärtom?

Det funderade det amerikanska märket Telfar på inför lanseringen av sin senaste kollektion i slutet av mars.

Och Telfar, det är ett online-modemärke som bland annat har omfamnats av tv-kändisen Oprah Winfrey, politikern Alexandria Ocasio-Cortez och artisten Beyoncé som i låten ”Summer Renaissance” (från 2022) sjunger om hur hon vill ha väskor från kända märken – Versace, Bottega, Prada, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Givenchy och en Birkin från Hermès – men, det är en väska från Telfar som hon bär.

Not for you – for everyone

Den är inte särskilt dyr, och har aldrig varit. Även om märket har hög svansföring och har lanserat sig som ett lite lyxigare streetwearmärke, så lyder deras motto: ”Not for you – for everyone”.

Men det har gällt att hänga på låset om man vill hinna snappa upp deras grejer, som säljer som smör. Det har, förstås, bidragit till dess status.

Men tanken på tillgänglighet låg även till grund för hur märket resonerade inför sin klädkollektion våren 2023. När den släpptes på märkets websajt lanserade man även en ny prissättningsmodell, ”Telfar live”.

Den som var tidigt ute kunde köpa märkets tröjor, byxor och hoodies till grossistpris, ungefär hälften av butikspriset.

Sedan tickar priset på varje sekund tills varorna är slut. Då spikas slutpriset. Det priset kommer sedan att gälla i framtiden. Oavsett efterfrågan. ”The more you want it — the lower the price”, som Telfar uttrycker saken.

De populäraste grejerna kommer med andra ord inte att bli de dyraste, tvärtom.

The more you want it — the lower the price, som Telfar uttrycker saken

Man hoppas att denna modell inte bara ska göra kunderna gladare, utan också underlätta för företaget att beräkna hur mycket som ska beställas i framtiden. Och ju större beställning, desto billigare blir produktionskostnaden. Alla vinner.

Men kommer sänkta priser även att sänka märkets status som ett av de ”kreddigaste” i sin genre? Nej, menar dess grundare Telfar Clemens.

Redan från starten 2005 har han tagit avstånd från idén att åtråvärt mode måste vara detsamma som dyrt mode.

Visst skulle de kunna sälja en tröja för flera hundra dollar, som många andra märken gör.

”Men jag vill att folk som vill ha mina kläder – och som kommer att se coola ut i dem – ska ha möjlighet att skaffa dem”, som han säger.

Telfar kan förstås inte jämföras med gamla etablerade modemärken i fråga om stil, eller snits på själva designen.

Mestadels är det ganska konventionella kläder av sportig sort där det mest anmärkningsvärda är märkets – väl synliga – logotyp.

Men de har visat på något uppfriskande i dagens uppskruvade läge i modebranschen – att det faktiskt går att förena hög status med förhållandevis låga priser.

Fakta. Experimentell prissättning ● Telfar uppmärksammades stort 2020 för väskan The shopping bag, baserad på en shoppingkasse från varuhuset Bloomingdale’s. Den kom att kallas för The Bushwick Birkin. Modellerna kostade mellan 1 500 och 2 500 kronor. ● Grundaren Telfar Clemens jobbade tidigare som dj, men ville skapa ett modemärke som inte handlade om hype och exkludering, utan som var till för alla, oavsett kön och etnicitet. ● Telfars nya experimentella prissättningsmodell, Telfar live, pågår till den 24 april. Sedan kommer den att utvärderas. Visa mer Visa mindre

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung.