Susanne Ljung: Hon skrek högre än Donald Trump. Och han älskade det

USA-valet 2020

En av de mest minnesvärda stunderna från det republikanska partiets konvent var det tal som en av president Trumps rådgivare höll, Kimberly Guilfoyle.

Klädd i kroppskramande klarröd klänning ställde hon sig framför ett podium i ett rum utan publik, öppnade munnen på vid gavel och – SKREK FRAM SITT TAL.

För att understryka hur USA skulle gå käpprätt åt helvete – THEY WANT TO DESTROY THIS COUNTRY – om demokraterna skulle ta makten slog hon ut med armarna och lät händerna med påfallande långa naglar, spreta i luften innan hon gastade sin slutkläm om att framtiden kommer att bli ännu bättre om det prima jobb som görs i Vita huset får fortsätta i fyra år till – THE BEST. IS YET. TO COME!

Hon borde hålla tal tre gånger om dagen.

Talet var inspelat i förväg och intensiteten, och decibelstyrkan, kan därför inte skyllas på att hon plötsligt fick feeling.

Kimberly Guilfoyle är en slipad kvinna med, som så många andra i kretsen kring Trump, erfarenhet från tv-kanalen Fox News.

En kvinna vars ångvältsstil tidigare fått Trumps före detta mediestrateg Steve Bannon, en man som inte direkt gjort sig känd för sin lågmälda framtoning, att konstatera: ”hon får mig att framstå som en mes”.

Kimberly Guilfoyle, till vänster, är tillsammans med Donald Trump Jr som står intill henne på bilden. De övriga är Tiffany, Donald, Melania och Barron Trump. Foto: Alex Brandon/AP

Det var 2018 och hon hade då inte bara fått jobbet som rådgivare till presidenten, utan också blivit ihop med hans son Donald Trump Jr.

I samma veva höll hon ett tal för konservativa gymnasielever, de flesta manliga, i Washington D.C där hon stolt nämnde sitt då nya förhållande med presidentens äldste son genom att slänga med håret och säga att hon–blink, blink – är en kvinna som vet hur man slutför sina uppdrag, nudge, nudge.

Till en grupp med unga kvinnliga republikaner dansade hon i stället in på scen i en tajt röd klänning under ett regn av rosa konfetti till tonerna av Jennifer Lopez låt ”Get loud”, och prisade i sitt tal vad presidenten gjort för kvinnor.

”Hon borde hålla tal tre gånger om dagen”, menade Bannon och syftade på hennes förmåga att anpassa sin stil till vad stunden kräver, och publiken vill ha.

I det avseendet är Kimberly Guilfoyle onekligen perfekt.

Med sina tajta klänningar, sitt långa mörka hår och en sminkning som diplomatiskt kan beskrivas som ”generöst tilltagen”, skulle hon till och med kunna lyftas fram som ett praktexempel på hur mycket den hårdpolerade ytan har kommit att betyda i en administration där innehållet sällan håller för närmare granskning.

2004 var nämligen Kimberly Guilfoyle också i ropet. Hon arbetade då som åklagare i San Francisco och var gift med stadens dåvarande borgmästare, den demokratiske politikern Gavin Newsom som i dag är guvernör i Kalifornien.

Kimberly Guilfoyle med den demokratiske politikern Gavin Newsom som var hennes make 2001–2006. Guilfoyle var senare gift med Eric Villency (2006–2009). Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

I september det året gjorde modetidningen Harper’s Bazaar ett stort reportage om detta powerpar. På öppningsbilden poserar de båda i tjusiga aftonkläder, liggande på en persisk matta i ett rum fyllt med antikviteter, och med utsikt över stadens kända bukt. Poseringen är stel, men deras ansiktsuttryck mjuka. Tidningen kallade dem för ”The New Kennedys”.

I reportaget får Kimberly Guilfoyle frågan om hon tror att den liberalt sinnade Gavin Newsom kan bli USA:s näste president. ”Absolut. Jag skulle gladeligen rösta på honom”, svarar hon.

Hon lyckades faktiskt skrika HÖGRE ÄN ALLA ANDRA. Till och med högre än Donald Trump själv. Som för övrigt älskade hennes tal.

Självklart kan man byta både make och politiska åsikter, men just i det här fallet är sidbytet så iögonfallande att det är svårt att inte stanna upp och häpna. Men med sitt tal för Trump gav hon också ett exempel på hur maktens stil rent konkret har förskjutits, för att inte säga förhärdats och blivit pansarlik, under senare år.

Kimberly Guilfoyle är förstås långt ifrån ensam om att som kvinnlig Trump-anhängare fläska på med smink, hårförlängningar, lösnaglar och en retorik som lämnat sanningen bakom sig för länge sedan. Men hon lyckades med något man trodde var svårt i dagens uppskruvade läge – att faktiskt skrika HÖGRE ÄN ALLA ANDRA. Till och med högre än Donald Trump själv. Som för övrigt älskade hennes tal.

Mer om Kimberly Guilfoyle Som åklagare i San Fransisco i början av 2000-talet arbetade Kimberly Guilfoyle en tid parallellt med den demokratiska vicepresidentkandidaten Kamala Harris. De var inte kompisar. 2006 började Kimberly Guilfoyle på Fox News. Några år senare blev hon en av fem programledare för panelprogrammet ”The Five”. 2016 ryktades det om att hon var på tal om att bli Vita husets nya pressekreterare. 2018 lämnade hon Fox News under oklara omständigheter. Huffington Post sade sig ha källor som talade om ”olämpligt uppträdande ” och ”sexuella överträdelser”. Senare samma år började hon arbeta för Donald Trumps återvalskampanj. Det var också då hon började dejta Donald Trump Jr. Visa mer

Susanne Ljung Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varje vecka. Visa mer

Läs tidigare stilkrönikor