Susanne Ljung: Kommer vi att få en vicepresident i Converse?

USA-valet 2020

Det finns många anledningar att applådera valet av Kamala Harris, senator från Kalifornien, som det demokratiska partiets vicepresidentkandidat i USA.

Förutom att hon är den första svarta kvinnan i amerikansk historia som anförtros detta uppdrag har Kamala Harris också en bakgrund som åklagare, med sylvass stil. Det kom allmänheten till känna i utfrågningar i den amerikanska kongressen av Brett Kavanaugh som blivande domare i Högsta domstolen, och senare justitieministern Bill Barr. Att se henne elegant punktera dessa uppblåsta män med spetsiga frågor är en fröjd.

Men det finns också en helt annan anledning att ge Kamala Harris tummen upp.

Hon favoriserar nämligen också samma sorts skor som många trendsättande musiker inom punk, grunge och metal – hej Ramones, Nirvana och Metallica! – nött sönder på scengolven under åren. Vi talar om sneakers av märket Converse.

I en intervju för tidningen The Cut från 2018 säger hon att hon har en hel samling med just Converse, för alla tillfällen. Hon har svarta och vita av läder, med snörning och utan snörning. Hon har sneakers för varmt och kallt väder, och med platåsula de gånger hon bär kostym.

Converse av den klassiska modellen Chuck Taylor All Star. Foto: Steven Senne/AP

Och det behövs bara en snabb koll på vad hon burit under åren för att se att – japp – detta är sannerligen den dojja som hon gillar mest och bäst.

Inte minst syntes det under hennes egen kampanj för att bli presidentkandidat tidigare i år. Ofta lättade hon upp en mer traditionell kombination av kavaj och byxor med just ett par sneakers från Converse, inte sällan den klassiska modellen Chuck Taylor All Star.

Ett smart val av sko, skulle man kunna säga. Hennes slogan var For the People och om det är något som signalerar att man har fötterna på den amerikanska jorden, i detta fall bokstavligen, så är det just Converse.

Hyfsat billiga skor av relativt enkel form som – trots hård konkurrens i genren sportskor – lyckats förbli relevanta för den ena generationen efter den andra, utan att göra så mycket väsen av sig. Eller kanske just därför.

Skor som, av en händelse, skapades vid tiden för den pandemi som då skakade världen, spanska sjukan. För skomodellen, som senare fick namnet ”Converse Chuck Taylor All Star”, designades 1917.

På 70-talet lanserades skorna i olika färger och började bli en favorit bland en hel del kulturarbetare, som uppskattade dess förhållandevis låga pris.

Till en början var tanken att denna tygsko med gummisula skulle passa för tennis. Men i och med att intresset för, den då nya, sporten basket ökade alltmer, omvandlades den snart till en sko för basketspelare. Och det till stor del tack vare en mycket sportintresserad försäljare vid namn Chuck Taylor, vars varma och vänliga sätt vann honom både kunder och vänner över hela USA.

Converse var inte den första skon som designades för basket, men många ansåg att det var den bästa då den inte bara hade smart räfflade sulor, utan också ett gummiskydd för anklarna på insidan av skorna.

När företaget under 1930-talets depression desperat sökte efter något som kunde ge ett försprång i konkurrensen kom man att tänka på den basketspelande försäljaren som rest land och rike runt och pratat sig varm för sporten, och skorna spelarna bar. 1934 gavs kanvaskorna med gummisula och snörning namnet ”Chuck Taylor All Star”, en modell som sedan dess har hängt kvar.

Converse finns i många färger. Foto: Alex Segre/TT

På 70-talet lanserades skorna i olika färger och började bli en favorit bland en hel del kulturarbetare, som uppskattade dess förhållandevis låga pris, och inte minst, anti-modelook. Många bar, och bär, dem tills bara slamsor av skon återstår.

2003 köpte det stora amerikanska sportmärket Nike upp Converse.

Men även om skorna sedan dess förnyats och förbättrats, och det gjorts samarbeten med flera kända modemärken, så har man också varit mån om att försöka bibehålla känslan av något bekant och bekvämt – kanske kan man kalla det autenticitet – som originalens enkla och rena form utstrålar.

Något som Kamala Harris säkert inte är omedveten om.

Mer om Converse Förra sommaren noterade Washington Posts reporter Erica Warner i en tweet att Kamala Harris blev stoppad av en vakt i entrén då hon skulle in till kongressen med Converse All Star på fötterna. Strikta klädkoder gäller där. Hon fick gå in en annan väg. Ramones förknippas ofta med just Converse, även om de faktiskt föredrog skor av märket Keds. Fast de uppskattade att Chuck Taylor All Star inte såg ”ortopediska ut”, enligt Marky Ramone som även konstaterat att de såg bra ut tillsammans med ”svarta Perfecto läderjackor och Levis”. Även om skorna gav honom skoskav. Blir Kamala Harris vicepresident är det inte första gången skor av märket Converse favoriseras av medlemmar från Vita Huset. Michelle Obama lät sig fotograferas i ett par lila pjuck 2010. Även John F Kennedy gillade skorna, i alla fall som ung. Visa mer