Susanne Ljung: Kostymen är död, leve kostymen

Notiser.

Den 19 mars öppnar en stor utställning om herrmodets utveckling på The Victoria and Albert Museum, ”Fashioning Masculinities: The Art of Menswear”. Samarbetspartner är Gucci.

Vill man förkovra sig i kostymens historia gav kulturhistorikern Christopher Breward ut boken ”The Suit: Form, Function & Style”, 2016.

Arkitekten och kulturkritikern Adolf Loos lyfter i essäboken ”Why a man should be well dressed” upp ett citat som han gillar: ”A young man can count himself rich when he has a brain in his head and a suit in his closet”. Skrivet 1898.