Susanne Ljung: Kyrsten Sinema låter sina kläder tala i senaten

Fakta.

2009 gav Kyrsten Sinema ut boken ”Unite and Conquer: How to Build Coalitions That Win and Last. Ett tips för att lyckas lyder: ”ingen gillar en rigid och humorbefriad aktivist”.

Kyrsten Sinema började sin politiska karriär i början av 2000-talet genom att vara medlem i det amerikanska miljöpartiet, The Green Party, och stödde dess presidentkandidat Ralph Nader.

I dag är hennes politiska förebild den förre republikanske senatorn John McCain.