Susanne Ljung: Linda Evangelista är inte oigenkännlig. Hon ser bara inte ut som 26

De senaste tio åren har modevärldens syn på äldre modeller ändrats rejält.

Allt fler lyfts i dag fram som stilfulla förebilder: Se här, man måste inte sagga ihop efter att fertilitetens bäst före-datum har gått ut.

Att Jane Fonda (83 år) just nu poserar på omslaget av polska Vogue, mer än sextio år efter debuten som omslagsmodell på den amerikanska upplagan av denna modetidning, är symptomatiskt för denna syn på åldrandet som något som inte behöver märkas.

Hennes slanka uppenbarelse och släta hy är häpnadsväckande. Hur gör människan? I hennes fall är svaret uppenbart – hård träning och många ansiktslyft. Det är inget hon sticker under stol med. Hon har öppet talat om att hon har haft svårt att acceptera kroppens åldrande och därför genomgått ett flertal operationer under åren.

I dag finns förstås många andra enklare, billigare och mindre smärtsamma saker att göra för att upprätthålla en yngre look. Injektioner med botox och fillers har revolutionerat skönhetsbranschen genom att faktiskt kunna ge det som ”anti-rynk”-krämer inte kan, det vill säga förmågan att strama till huden på kort tid.

Hon ser bara inte ut som hon gjorde för trettio år sedan

Många smyger förstås fortfarande med att de använder den typen av hjälpmedel och hävdar i stället att deras rynkfria fejs beror på rätt sorts mat, yoga och pilates. Det är 2000-talets variant av hur man förr lade en ”naturlig” makeup och hävdade att man inte sminkat sig.

Men även om man inte låter sig luras råder i dag en förbluffande konsensus om att det är eftersträvansvärt att se mycket yngre ut än vad man egentligen är. Artister och modeller som ser (nästan) likadana ut som de gjorde för trettio år sedan applåderas ständigt för sin skicklighet att bibehålla sin spänst.

Framträdande är det sena 1980-talets supermodeller som lyckats med konststycket att ha sin försörjning tryggad som eftertraktade modeller även 2021.

Naturligtvis kan supermodeller som Naomi Campbell (51), Cindy Crawford (55) och Christy Turlington (52) ha supergener som fått dem att bibehålla sina fejs och former, fast troligen inte.

Vi inte ska låtsas om att någon gör någonting – förutom att äta, träna och andas rätt, det är det senaste – för att upprätthålla en vacker 40+ look livet ut. Men förra veckan sattes plötsligt den outtalade överenskommelsen i gungning av en annan supermodell, Linda Evangelista (56).

Just det, samma kvinna som i en intervju för amerikanska Vogue 1990 skämtsamt svarade: ”We don't wake up for less than $10,000 a day”, när journalisten frågade hur supermodellerna sållade bland de många lukrativa anbuden.

Till skillnad från sina kollegor har hon inte jobbat sedan 2016.

Redan då hade anbuden börjat bli färre, för att inte säga få, för Linda Evangelista hade då börjat bli… …ja, inte ful, men ”oigenkännlig”.

Det var så hon beskrevs i ett flertal artiklar där paparazzifotografer fångat henne på bild privat, osminkad i bylsiga kläder och tämligen trind om kind och mage. Överviktig, i modellsammanhang.

Onekligen en lite överraskande look, men också ganska befriande, skulle man kunna tycka. Äntligen någon som var motvalls inom modet och släppte fläsket fritt.

Men förra veckan gick Linda Evangelista ut på Instagram och förklarade att hennes utseende är effekten av en misslyckad fettsugning. Fettcellerna ökade, i stället för minskade. En sällsynt bieffekt kallad för paradoxical adipose hyperplasia (PAH) som hon nu stämmer företaget som utförde proceduren för. Åkomman har inte bara förstört hennes karriär, utan också lett till depression och djupt självförakt, menar hon. ”Jag är numera, som media har beskrivit mig, oigenkännlig”, skriver hon till följarna.

Men det är hon ju faktiskt inte. Hon ser bara inte ut som hon gjorde för trettio år sedan.

Fakta. Risktagande supermodell Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington och Linda Evangelista blev i slutet av 1980-talet kända namn som kunde casha in rejält på sin berömmelse genom reklam, musikvideor och filmroller. Linda Evangelista var den största risktagaren i supermodellgänget. 1988 klippte hon håret kort och bytte därefter hårfärg sjutton gånger på fem år. Det fyrdubblade hennes taxa som modell. Linda Evangelista har prytt mer än 700 omslag. 2016 gjorde hon det sista, för Zoo Magazine. Fotograf var Bryan Adams. Visa mer

