Susanne Ljung: Lyxmärket höjde priset med tiotusen kronor. Två gånger.

Hur mycket är rimligt att betala för ett läppstift? Det är en fråga som aldrig varit av något större intresse för dem som vet att de vill ha just den färgen, från just det märket.

Man har betalat vad det kostat och sällan har summan överstigit ett par hundra spänn. Ja, man vet att man betalar ”för mycket” och att det finns likvärdiga läppstift för en mycket mindre summa och att själva innehållet inte kostar särskilt mycket att producera. Men det är, förstås, inte grejen.

Men så kommer det en dag när man travar fram till skönhetsdisken och säger vad man vill ha och expediten fiskar fram läppstiftet ur en elegant låda under disken, slår in det i silkespapper, knappar in summan på kassaapparaten och säger: ”det blir 625 kronor”, och man blir … lite omskakad.

Har det alltid varit så här dyrt? Eller har priserna på exklusiva läppstift plötsligt gått fullständigt bananas?

Svaret på frågan lutar åt det senare.

Även priserna på en hel del åtråvärda lyxprodukter har stigit på ett ganska häpnadsväckande vis

För det är inte bara priserna på bensin, kaffe och mat som rusat i väg norrut den senaste tiden. Även priserna på en hel del åtråvärda lyxprodukter har stigit på ett ganska häpnadsväckande vis.

Det franska modehuset Chanel väckte till exempel visst uppseende när det förra året höjde priset på en av märkets populäraste väskmodeller, en så kallad Flap bag, två gånger. Prisökningen? Tio tusen kronor varje gång.

Även Louis Vuitton har gjort liknande chockhöjningar på några av sina populäraste väskmodeller. Ett sätt att ta igen vad man förlorat i försäljning under pandemin, säger man.

Men till stor del handlar det om att bibehålla, eller snarare öka, exklusiviteten kring märken som många vill ha.

Ju dyrare, desto mer åtråvärt framstår märket som. En princip som modebranschen länge arbetat efter, även om priserna aldrig varit lika höga som nu.

De höga priserna motiveras inte bara med att hylsorna har en unik design utan att läppstiften också är påfyllningsbara

Nu har modemärken även börjat marknadsföra läppstift som en sorts ultralyxprodukter. En ny inkörsport till tyngre designgrejer, skulle man kunna säga.

Nyligen lanserade till exempel modeskaparen Dries Van Noten en liten skönhetsserie där läppstift i färgglada hylsor som matchar märkets estetik står i fokus. De kostar runt 750 kronor styck. Samma prisnivå håller det anrika franska märket Hermès, som förra året började sälja läppstift i stilrena hylsor av ”lackerad, polerad och borstad metall”.

De höga priserna motiveras inte bara med att hylsorna har en unik design utan att läppstiften också är påfyllningsbara, det vill säga att själva hylsan kan fyllas på med nytt innehåll. Det kostar ”bara” hälften så mycket. Miljövänligt är det också.

Den typen av motiveringar kommer emellertid inte skomärket Christian Louboutin med, vars lyxiga läppstift går loss på 900 kronor. Där understryker man i stället designen av de spetsiga hylsorna i svart eller guld, ”inspirerade av både babylonisk arkitektur och art deco”. Köpare uppmuntras att hänga dem om halsen som dyrbara smycken. Silkesband medföljer.

Men nu, när kravet på att dölja ansiktet släppts, har försäljningen fått fart igen

Märken har förstås alltid lagt ner stor möda på att producera distinkta läppstiftshylsor som tydligt signalerar varifrån de kommer. För till skillnad från annat smink så är läppstift någonting som man tar med sig ut på stan som en sorts accessoar, även om de flesta inte hänger dem om halsen utan fiskar upp dem ur väskan för att bättra på läpparna.

Men under de senaste åren har försäljningen tagit stryk. Läppstift är den skönhetsprodukt som blev allra hårdast drabbad under pandemin, framför allt i de länder som krävde att ansiktsmask (eller ”munskydd” som vi envisas med att säga här i Sverige) skulle bäras på allmänna platser.

Men nu, när kravet på att dölja ansiktet släppts, har försäljningen fått fart igen och allra snabbast säljer läppstift från just prestigemärken med priser som kan få den mest luttrade av skönhetskonsumenter att fråga sig var smärtgränsen går.

Eller om det ens finns någon. Läppstift är ju trots allt inte lyx, utan en nödvändighet. Kosta vad de kosta vill.

& Fenomenet att kvinnor lägger ned pengar på lyxiga läppstift i ekonomiska kristider kallas ”The lipstick effect” och myntades 1998 av den amerikanska ekonomiprofessorn Juliet Schor i boken ”The overspent american”. Under det tidiga 2000-talets recession noterade en av Estée Lauders arvtagare, Leonard A. Lauder, att samma sak hände igen, läppstiftsförsäljningen ökade. Framför allt från prestigemärken. Han kallade det för ”lipstick index”. När USA gav sig in i kriget 1941 så förklarade den amerikanska regeringen att produktion av läppstift var ”en krigsnödvändighet”. Visa mer

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

Här kan du läsa fler texter av Susanne Ljung.