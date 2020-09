Susanne Ljung: Modemagasinen tänker om i spåren av Black lives matter

September är den månad som modetidningar har lagt ned mest kommersiellt krut på. Och det av den enkla anledningen att det är inför hösten och vintern som flest, och dyrast, kläder produceras och säljs.

De internationella modetidningarnas så kallade ”septembernummer” har därför varit en tävlan om att få bli späckade med inkomstbringande annonser från lyxvarumärken så att de kan skryta med tunga och tegelstenstjocka tidningar. Ibland har de varit så massiva att man kunnat använda dem som tillhygge för att smocka någon medvetslös.

2007 gjordes det till och med en dokumentär – ”The September Issue” – om amerikanska Vogue och dess septembernummer som det året hade hela 840 sidor och rubriken ”Extra extra large! Our Biggest Issue Ever”. Tidningen vägde nästan två och ett halvt kilo.

Omslaget pryddes av den blonda brittiska skådespelaren Sienna Miller som kallades för Fashions Feistiest Icon.

Ett val av kvinna som skulle ha applåderats högt under det tidiga 2000-talet då jag själv arbetade på ett av Sveriges stora modemagasin och det från förlagsledningen trummades in vad som betraktades som en sanning – vad som lockade mest till köp av lösnummer, det var omslagsmodeller som var just blonda. Såg de dessutom glada ut på bilden – ka-ching.

Att blekt och blont är bäst även inom mode har varit en seglivad idé, och inte bara i Sverige. Men, nu är läget lite annorlunda.

Internet och sociala medier har skapat plattformar för nya typer av både modeller och modebevakning, och traditionella papperstidningar i genren har blivit tunnare och tunnare i brist på annonsörer.

För första gången i tidningens 128 år långa historia ska alla världens Vogue (26 stycken) denna september ha samma tema: ”Hope”.

I och med årets omvälvande människorättsrörelse Black lives matter har, framför allt amerikanska, modetidningar också tvingats att ta itu med en fråga som många av dem länge undvikit: Hur gör vi dem relevanta för andra än de ljushyllta kvinnor som sedan länge dominerat sidorna och upphöjts till stilikoner?

Visst har många modetidningar haft omslag och reportage med modeller och kändisar av olika etnicitet under åren. Men hur många har varit fotografer? Stylister? Makeupartister? Modeskapare? Experter på olika områden?

Läs mer: Han var den förste svarte mannen i modets högre sfär

Men det var inte förrän i juni i år, efter det brutala mordet på George Floyd som utlöste en våg av protester, som amerikanska Vogue offentligt bad om ursäkt för att inte ha uppmärksammat och gett utrymme till – citat – ”svarta redaktörer, skribenter, fotografer, modeskapare och andra designer”.

Förlaget Condé Nasts huvudkontor i New York insåg plötsligt att något måste göras och därifrån utgick en order om att, för första gången i tidningens 128 år långa historia, ska alla världens Vogue (26 stycken) denna september ha samma tema: ”Hope”.

Även herrmodetidningen GQ gör ett internationellt manifest där temat för alla deras septembernummer är: change is good, förändring är bra.

Anna Wintour och Edward Enninful. Foto: Ik Aldama/TT

En av dem som kan instämma i det är Edward Enninful.

Han är en av de många stylisterna som blir hunsade i dokumentären ”The September Issue” av tidningens chefredaktör Anna Wintour. Under många år arbetade han som både stylist och redaktör för prestigefulla modetidningar i USA.

2017 blev emellertid denne man, född i Ghana men uppväxt i London, utsedd till chefredaktör för den brittiska utgåvan av Vogue. På sitt första omslag placerade Edward Enninful den brittiska modellen och feministaktivisten Adwoa Aboah, vars familj kommer från både Ghana och Storbritannien. Det blev en hit.

Många har sedan dess, inte sällan avundsjukt, sett hur han elegant luckrat upp den monokultur där slanka, blonda kvinnor med hög disponibel inkomst premierades inom modemedierna, även om undantag självklart fanns.

Hans mix av mångfald när det gäller både reportage och redaktionell sammansättning har inte bara fått goodwill och likes på sociala medier. Den har också uppmärksammats för att den, i tider där mycket är skakigt, inte minst ekonomiskt, också visat sig vara något som många strävar efter – kommersiellt gångbart.

Donyale Luna år 1966, då hon som första svarta modell prydde omslaget i brittiska Vogue. Till höger omslaget i amerikanska Vogue 1974 med Beverly Johnson. Foto: TT/Shutterstock

Mer om modemagasin 1966 satte brittiska Vogue sin första svarta modell på omslaget, det var den amerikanska modellen Donyale Luna. 1974 följde amerikanska Vogue upp idén med Beverly Johnson på omslaget. Först 2018 fick en svart fotograf, Tyler Mitchell, jobbet som omslagsfotograf för Vogue. Han förevigade Beyoncé. Just till årets septembernummer har påtagligt många fler modetidningar, och andra månadsmagasin, ett väsentligt mer mixat innehåll och omslagsmodeller av olika etnicitet – InStyle, Vanity Fair, Elle och Styleby, till exempel. Visa mer

Susanne Ljung Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varje vecka. Visa mer

