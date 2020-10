Susanne Ljung: När kläderna ska ge röster

När Michelle Obama höll sitt uppmärksammade tal under det demokratiska partiets konvent i augusti underströk hon vikten av att rösta i det kommande presidentvalet.

Det gjorde hon i det tal hon höll inför valet 2016 också, men nu sade hon det inte en gång, som i förbigående, utan upprepade hur viktigt det var att göra sin röst hörd. I sitt tal 2020 förekom ordet för rösta –”vote”– hela tolv gånger.

Men Michelle Obama hade inte bara noggrant valt sina ord för mesta möjliga effekt, utan också sina accessoarer. För runt halsen hade hon hängt en tunn liten guldkedja med fyra berlocker i form av bokstäver som bildade ordet ”vote”.

Halsbandet var från ett litet märke vid namn ByChari och blev omedelbart viralt, som man säger. Det blev också en sorts start på en hel våg av smycken, tröjor, mjukisbyxor, strumpor, stövlar och munskydd prydda med ordet, eller snarare uppmaningen, ”vote”.

För i år har den amerikanska modebranschen mobiliserat sig inför valet den 3 november.

Modemärken som sträcker från Levis till Michael Kors är engagerade och många kända artister, skådisar och modeller har synts klädda i tröjor med texter som ”Vote” and ”Your Voice Matters”.

Nyligen fångades även presidentkandidaten Joe Bidens fru Jill på bild klädd i ett par knähöga svarta stövlar från märket Stuart Weitzman med ordet ”vote” i silverfärgade versaler längs stövelskaften.

I september lanserades också ett projekt kallat för ”Fashion Our Future 2020” med syfte att informera om, och inspirera till, att delta i den demokratiska rättighet som ett val är.

Kreativ ledare för det projektet är Virgil Abloh, som är ansvarig för herrkollektionen hos Louis Vuitton och som driver det egna märket Off-White. Han har bland annat designat tröjor med texten ”model voter”, inklusive de citattecken som är ett av hans designkännetecken.

Uppmaningarna om vikten att rösta är emellertid inte bara ett sätt att kränga fler kläder.

Valdeltagandet i USA är bland de lägsta i världen.

I snitt är det bara 56% av de som är berättigade att rösta som gör det. Ännu färre unga, mellan 18 och 34, röstar.

Det beror dock inte på ointresse för politik, tvärtom. Många har för avsikt att rösta men går vilse bland de regler och förordningar som finns.

Det är inte som i Sverige där man får en röstsedel i sin brevlåda och bara behöver masa sig i väg till en röstlokal, eller postkontor.

I USA måste man först registrera sig och själv ta reda på hur – och var och när – man kan lägga sin röst. Viktigt är också att rösta i de så kallade mellanårsvalen där man har möjlighet att rösta på sina lokala företrädare.

”Det är ingenting som jag fick lära mig i skolan, som artisten Lizzo konstaterar. Hon har själv designat ett svart munskydd med ordet ”vote” i vitt mitt på i samarbete med glasögonmärket Quay, och säger sig vilja vara med om att informera kommande generationer om den makt de faktiskt har – och hur de ska gå tillväga.

För till skillnad från tidigare kampanjer, där unga uppmuntrats till att rösta, så kan många av dagens modemärken ge konkret hjälp med den saken tack vare ny teknik.

På företagens hemsidor finns länkar som slussar till information, och en hel del märken har även försett sina produkter med budskap om ”vote” med en så kallad QR-kod som kunder kan scanna för att direkt komma fram till de registreringsformulär som krävs.

Många märken samarbetar också med olika ideella organisationer som hjälper till med information om hur man rent praktiskt går tillväga när man röstar, som Rock the Vote, I Am a Voter och When We All Vote.

Den senare startades för övrigt av Michelle Obama 2018.

En kvinna väl medveten om att det inte bara är det man säger som räknas, eller uppfattas av åhörarna. Även kläder – och smycken – valda med omsorg kan inspirera till handling.