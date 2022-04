Susanne Ljung: Nu är det modemärkena som renommésnyltar på författare

Att posera med böcker som man hoppas ska ge rätt sorts kulturell krydda och kredd till ens person är ett gammalt trick som fått en nytändning.

Inte minst genom sociala medier där den ena kändisen efter den andra blickar ner i böcker, strosar runt i bokhandlar eller håller en bok i handen som vore den en handväska, en trendig accessoar.

Men inom modevärlden har man faktiskt gått ett steg längre. Eller kanske snarare satt ned foten.

Där har nämligen litteratur, och inte bara böcker i sig, börjat spela en allt större roll i märkenas marknadsföring och identitetsbyggande. Och den är mycket noga utvald.

Catwalken var utformad som en jättelik kopia av det nästan 37 meter långa manuset till Jack Kerouacs kända roman ”På väg”.

Under Diors visning av årets höstmode för män var till exempel catwalken utformad som en jättelik kopia av det nästan 37 meter långa manuset till Jack Kerouacs kända roman ”På väg”, från 1957.

Modellerna travade helt enkelt fram på vad som skulle förställa det långa maskinskrivna pappersark som Jack Kerouac skrev ut romanen på, under tre veckors amfetaminrus.

De lediga plaggen refererade mer eller mindre subtilt till beatniks och Kerouac själv. Men skulle man ha missat poängen så arrangerades även en utställning i anslutning till visningen med brev, manus och förstautgåvor av Jack Kerouacs roman ”Dharmadårarna” och poesisamlingen ”Empty Mirror” av Allen Ginsberg.

Böcker plockade från det imponerande bibliotek med tusentals böcker som designern för märket, Kim Jones, själv har byggt upp. Han är en sann bibliofil som vurmar lite extra för litteratur som på olika vis har kommit att förändra människors synsätt, som författare inom den så kallade beat-generationen vars frihetslängtan och ohämmade kreativitet han säger sig vara fängslad av.

Men han är inte ensam om att som modeskapare i dag införliva litteratur och författare på ett aktivt sätt i sin verksamhet.

Det gör även Pierpaolo Piccioli, som är chefsdesigner för det italienska märket Valentino.

Han fick en snilleblixt när han läste romanen ”Steglitsan” av Donna Tartt i vilken hon beskriver en välbärgad person på väg till en flott tillställning som ”all Valentino-ed up”. Kanske kunde denna författare skriva en berättelse, speciellt för märket? Det kunde hon.

Det kunde även författare som Ocean Vuong och Fatima Farheen Mirza som också de skrev specialhistorier, som på något sätt nämnde ”Valentino”. De publicerades förra året under rubriken ”The narratives” i form av annonser i The New Yorker och som affischer hos oberoende bokhandlare.

Förra månaden publicerades ”The narratives II” där sjutton olika författare – bland andra Michael Cunningham och David Sedaris – skrivit historier om kärlek för modemärket. Den här gången behövde emellertid inte märkets namn nämnas. Logotypen placerades i stället i slutet av texterna.

Att förknippas med välrenommerade författare är ett sätt att bredda märket Valentino till ett livsstilsmärke, säger en talesperson för märket till Wall Street Journal. Märket ska kunna ge allt, ” inte bara skorna man inte kan leva utan”, som hen säger.

Alla modeskapare är inte lika pretentiösa utan satsar på kommersiell bredd.

Men alla modeskapare är inte lika pretentiösa i sin strävan att förknippas med författare som ger kulturkredd, utan satsar på kommersiell bredd.

Till förra årets höstmodevisning bjöd Jonathan Anderson, designer på märket Loewe, på ett 26 sidor långt utdrag ur Danielle Steels senaste roman ”The affair”.

Danielle Steel är, om någon har missat det, världens bäst säljande författare vars 179 romaner har sålt i drygt 800 miljoner exemplar.

Jonathan Anderson säger att han alltid beundrat hennes förmåga att skriva historier som uppmuntrar människor över hela världen till att läsa, och vad kan vara bättre än det?

& ●Redan 1960 skapade Yves Saint Laurent en kollektion kallad för ”Beat”, som en hyllning till dåtidens nya litterära rörelse. ●Alessandro Michele, chef för modemärket Gucci, har satt böcker av intellektuella tungviktare i händerna på modeller i reklam för märket – som Jean Baudrillard, Jean-Luc Nancy, Sigmund Freud och Walter Benjamin. ●Pierpaolo Piccioli på Valentino har även börjat samarbeta med bokförlaget Penguin Random House och ska under april skicka ut tre exklusiva provtryck av olika romaner från förlaget till en utvald skara kändisar och influerare. Visa mer

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

