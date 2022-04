Susanne Ljung: Nu kan man vara skjortlös under kavajen

Inoljade. Blanka. Tatuerade. Bleka. Vältränade (oftast).

En efter en tittar de fram under kavajen hos kända män som poserar på röda mattan – de nakna bringorna.

Att inte bära något under sin kavaj har i dag blivit så vanligt förekommande bland celebriteter att det föranlett frågan vad alla dessa kändisar egentligen har emot skjortor.

Kolla bara på bilder från årets Oscarsgala och Grammygala och häpna över antalet glänsande musculus pectoralis major som glimmar under märkeskostymerna hos manliga skådisar och artister.

Timothée Chalamet, Travis Barker, Eric Bellinger och Lenny Kravitz var bara några av dem som lät omvärlden få ta del av deras nakna överkroppar, eller rättare sagt delar av dem.

Men de är långt ifrån ensamma om att lämna skjortan hemma.

På ett flertal tillställningar förra året gjorde många andra män samma sak, och det rörde sig inte om bara om flamboyanta artister som satt i system att tänja på klädkoderna, som till exempel Lil Nas X.

Även skådespelaren Jonah Hill, som vanligtvis odlar en medvetet sunkigt grabbig klädstil med shorts och tröjor som inte matchar, dök plötsligt upp i en ljusblå Guccikostym utan annat än ett långt glittrande halsband i samma ton under kavajen till premiären av filmen ”Don’t Look Up” i december.

Jonah Hill har lämnat den sunkiga klädstilen och satsar nu på skjortlöst. Foto: Image Press Agency

Det var förvisso en ovanligt varm vinter i New York, men vad var det här för strandraggarmode som plötsligt omfamnades av män från alla håll och kanter?

Att den, för många män, obekväma slipsen i dag ligger risigt till som accessoar är en sak. Varför bära en strypsnara om halsen om man inte längre måste i en tid där ”bekvämlighet” har blivit modets stora ledstjärna.

Men vad är det för fel på skjortan? Ingenting faktiskt.

Faktiskt ingenting, men den har skilt sig från kostymerna och lever numera ett fritt singelliv där den kan bäras på egen hand.

För många herrmodemärken har under senare år fasat ut skjortan till förmån för tunna tröjor, polotröjor, t-tröjor eller linnen att bära under kavajen för en ledigare och mer samtida stil.

Men somliga har även skippat tröjor och linnen och har under visningar av sina kollektioner i stället skickat ut manliga modeller i kostymer utan någonting annat än nakna blanka bröst under kavajerna.

En trend som började ta fart till sommaren 2019 då märken som Dries Van Noten, Ermenegildo Zegna och inte minst Dior Men uppmärksammades för just denna typ av stajling.

Sedan dess har looken populariserats med hjälp av ett helt gäng kändisar som ser ut att tycka att de är de coolaste katterna i stan genom att omfamna stilen.

Vän av ordning vill förstås påpeka att det inte är några modeskapare som först lanserade looken med bar överkropp under en kavaj, utan the one and only Iggy Pop som redan i början av 1970-talet bar blazer utan någonting under – och fortfarande gör det, ska tilläggas.

Han har ofta fått frågan vad han har emot skjortor och säger att han under sina många besök på bibliotek som ung alltid kollade in böcker om olika kulturer och religioner för att se om han kunde hitta något som han kunde använda sig av. Han fastnade för bilder av egyptiska faraoner och noterade att ”de aldrig bar skjortor”. Det gjorde inte heller den mytomspunne apachekrigaren Geronimo – och Iggy fick snilleblixten att göra samma sak.

Vid den tiden uppfattade många en bar bringa på scen, eller under en kavaj, som ett synnerligen provocerande etikettsbrott, vilket också var anledningen till att så många inom den tidiga punken anammade den barbröstade stilen.

I dag betraktas nakna överkroppar som skymtar fram under kostymer snarare som ett stilgrepp bland många andra. Men ännu förmår stilen att provocera fram frågan om vad bärarna av den egentligen har emot skjortor.

& ●I videon till låten ”Apeshit” gled Jay-Z redan 2018 barbröstad runt i Louvren i en dubbelknäppt mintgrön kostym tillsammans med Beyoncé. ●Bland kvinnor har looken ” kostym utan någonting under” länge varit populär, trots att den är svårburen. Och svettig. ●Punkigt barbröstad i uppfläkt kavaj är Richard Hell på omslaget av albumet ”Blank Generation” med Richard Hell and the Voidoids från 1977. Visa mer

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet "Stil" i Sveriges Radio.

