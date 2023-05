Susanne Ljung: Och vinnaren är – gammeldags glamour!

Loreen må ha vunnit årets upplaga av Eurovision med sin låt ”Tattoo”, men (inofficiell) vinnare av årets look blev hon inte.

Och det trots att hennes kaffe latte-färgade kroppsstrumpa lär ha varit inspirerad av den populära science-fiction-filmen ”Dune”, från 2021. Huruvida hennes outfit refererade till filmens skräckinjagande beige sandmaskar, eller de dräkter som bärs av de tappra soldater som kämpar mot dessa monster, må vara osagt.

Men det var inte någon dyster och dystopisk look som lyckades med konstycket att få runt 160 miljoner tittare att simultant tappa hakan och glatt utropa ”whaaat?!”

Den stora vinnaren av Eurovision i fråga om stil var förstås den brittiska programledaren Hannah Waddingham.

Det var raka motsatsen – färgstark gammeldags glamour av vuxen sort. För den stora vinnaren av Eurovision i fråga om stil var förstås den brittiska programledaren Hannah Waddingham.

En lång (hon är 1,80), blond och ståtlig kvinna som fick sociala medier att gå på sällsynt högvarv i fråga om kärleksbetygelser, och det från alla håll och kanter. Nigella Lawson twittrade: ”Just need to say I love Hannah Waddingham with every cell in my being”.

Den kända kokboksförfattaren var, som sagt, långt ifrån ensam om att bedyra sin kärlek till denna programledare som med självklarhet intog scenen och skojade, skrattade, sjöng, snackade franska, grimaserade och dansade – utan att skämskuddarna åkte fram. Tvärtom. Man ville bara ha mer. En häpnadsväckande insats, bara det.

Ännu mer imponerande är att Hannah Waddingham gjorde det klädd i den ena mer glamoröst kroppskramande klänningen efter den andra, som vore hon en firad filmstjärna under Hollywoods glansdagar då mogna kroppar, med stor byst och breda höfter, fortfarande var hett.

Hannah Waddingham är 48 år och ännu inte någon filmstjärna, även om hon har spelat in en ny ”Mission impossible” med Tom Cruise som har premiär nästa år.

Men hon är en slipad aktris och sångerska som de senaste tjugo åren har agerat, sjungit och dansat i mängder av musikaler i London och New York. Inte minst har hon spelat i Monty Pythons musikal ”Spamalot”, där hon rev ner skrattsalvor i rollen som ”Lady of the Lake”. Hon har blivit nominerad till ett flertal priser. Det är med andra ord ingen dununge vi talar om.

Men det som gett henne en ny internationell publik som applåderat hennes glamorösa stil, och det redan före Eurovision, är förstås tv-serien ”Ted Lasso” (på HBO).

Det vill säga den enormt uppskattade feel good-serien skapad av den amerikanske skådespelaren Jason Sudeikis om ett hopplöst brittiskt fotbollslag– AFC Richmond – som otippat får en amerikansk tränare som inte har en aning om vad han gett sig in på. Men så småningom får denne gröngöling alla (eller de flesta) att nå nya höjder.

I serien spelar Hannah Waddingham ägaren av laget, Rebecca Welton, som fått detta loserlag av sin otrogne man i skilsmässan. Men hon ger sig den på att hon ska få laget att lyckas, utan honom.

Som den nya ägaren bär Hannah Waddingham tajta klänningar, kjolar och toppar som smickrar hennes kurviga figur, och alltid höga klackar. Och hon bär upp det som om hon ägde hela världen. Det fattar hon verkligen att hon inte gör, och hon är den första att skratta åt sig själv. Men sättet som hon bär upp stilen på ger henne en pondus som hon så väl behöver.

Och det är det som gör att Hannah Waddingham har fått så många nya fans. För hon kan konsten att kombinera en samtida stil med gammaldags glamour, med en glimt i ögat.

Fakta. Hannah Waddingham ● 2021 fick Hannah Waddingham en Emmy för sin biroll som klubbägaren Rebecca Welton i tv-serien ”Ted Lasso”. ● Hon har också synts i tv-serier som ”Sex education” och ”Game of thrones”, där hon var nästintill oigenkännlig som nunnan Septa Unella. ● Sommaren 2024 kommer Hannah Waddingham att kunna ses i en helt ny typ av roll. Då har actionfilmen ”Mission: impossible – dead reckoning part two” med Tom Cruise premiär. Visa mer Visa mindre

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

