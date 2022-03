Susanne Ljung: Oligarkens ex-flickvän tror att hon kan gömma sig i konsten

När ryska oligarkers enorma förmögenheter beskrivs är det ofta samma maskulint kodade grejer som återkommer för att illustrera hur sanslöst mycket pengar de här snubbarna har. Det är ”världens största” yachter, privatjet, helikoptrar, enorma hus, lyxbilar. Eller, som i Roman Abramovitj fall, det brittiska fotbollslaget Chelsea FC.

En investering som gjorde honom populär, inte minst i Storbritannien. Med sin skäggstubb, jeans och lite blyga blick under lugg verkade han ju dessutom vara en schyst och nästan vanlig kille, förutom sin enorma förmögenhet då.

Att han varit slipad politiker i Ryssland, fortfarande är extremt nära Putin och en man som vördnadsfullt kallas för ”Mr A” i Kreml var något som många inte brydde sig om.

Men till skillnad från många andra rika ryssar hade han ett extra ess i rockärmen. En smart och slipad rysk brunett till flickvän – Dasha Zhukova. En modemedveten kvinna som fick många inom mode och konst att välkomna honom, och hans pengar, med öppna armar och utan jobbiga frågor.

Även Dasha Zhukovas familj hade tjänat en förmögenhet på oljebolag efter Sovjetunionens fall. När hennes föräldrar skilde sig flyttade hon med sin mamma till USA, men fortsatte att hålla kontakten med Ryssland. I början av 2000-talet började hon dejta Roman Abramovitj, som skilde sig från sin dåvarande fru.

Dasha Zhukova och Roman Abramovitj ser Chelsea i München tillsammans. Foto: Matt Dunham/AP

Kort därefter började Dasha Zhukovas namn snurra runt i modekretsar.

Tillsammans med en väninna startade hon ett modemärke, Kova & T, som tillverkade leggings och t-tröjor som, av en händelse, började bäras av kändisar. Det dröjde inte länge innan modepressen började nämna den unga skönlockiga Dasha Zhukova i beundrande ordalag. Själv började hon synas alltmer i vimlet, alltid klädd till tänderna i de senaste designplaggen. 2008 gifte hon sig med Roman Abramovitj och blev samma år utsedd till en av årets bäst klädda av Vogue. Snart därpå fick hon jobbet som chefredaktör på den brittiska modetidningen Pop Magazine.

Det fanns förstås en hel del i modevärlden som förvånades över hur denna kvinna ”från ingenstans” plötsligt hyllades som ”a beauty with brains” och kallades för ”The It girl of today’s fashion industry”.

Men ännu fler blev nog förvånade när Dasha Zhukova lika plötsligt började bli ett namn inom konstvärlden. För hon kunde inte så mycket om konst, ännu. Det medgav hon själv, när hon intervjuades.

Men hon hade andra resurser.

2008 öppnade hon, tillsammans med Roman Abramovitj, ett jättelikt konstgalleri i Moskva, Garage center for contemporary culture.

Till öppningen flögs mat in från London, Amy Winehouse stod för underhållningen och stenrika amerikanska gallerister som Larry Gagosian, framgångsrika konstnärer som Jeff Koons och konstsamlande miljardärer som Ronald S Lauder minglade.

”Som över en natt har Ms Zhukovas nya center och hennes kontakter, inklusive en konstsamlande miljardär till pojkvän, gjort henne till en konstvärldens ’It girl’. Hennes plötsliga kändisskap vittnar om vilken jordskredseffekt som ryska pengar har”, som New York Times noterade.

Dasha Zhukova och Roman Abramovitj blev snabbt konstvärldens mesta power couple. De kallades för ”konstvärldens svar på Aristoteles Onassis och Maria Callas”. Deras resurser verkade oändliga. De kunde köpa konst till hur höga priser som helst, och gjorde det också, och bidrog därmed till dagens vansinnesnivåer.

2018 skilde de sig, men Dasha Zhukova har fortsatt driva verksamheten i Moskva.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har hon distanserat sig än mer från Roman Abramovitj. Hon hävdar att hon ”gått vidare med sitt liv” och säger sig ta avstånd från Rysslands krigföring.

Men frågan är förstås hur många inom den internationella konstvärlden som vågar erkänna att de lät glamouren, som de ryska oligarkernas enorma förmögenheter gav, skymma sikten och grumla omdömet.