Susanne Ljung: Plagg med utskurna delar gör sig bra under pandemin

”Nu kavlar vi upp ärmarna”. Det är en fyndig slogan när det gäller att peppa folk att (våga) vaccinera sig mot covid-19 som funkar på flera språk på olika ställen.

I Tyskland finns kampanjen ”krempelt die Ärmelhoch”, där människor i olika åldrar har dragit upp ärmarna på olika sorters plagg för att visa upp det plåster de fått efter sprutan. En liknande satsning med folk som rullar upp ärmarna finns i Storbritannien.

I New York har man i stället gjort en stiliserad teckning av en arm med plåster på och orden ”roll up your sleeve” i versaler.

En kampanj om att vi ska kavla upp ärmarna är på gång, även i Sverige. Även om många här kanske inte är så rädda för att vaccinera sig, utan snarare är oroliga över att inte få någon spruta överhuvudtaget, i alla fall inte inom överskådlig tid.

Men oavsett det så har det fokuserats på just ärmar som ska kavlas och rullas upp i en sorts präktig ”gör din plikt och kämpa på”-anda som ”uppkavlade ärmar” har förknippats med ända sedan mitten av 1800-talet då det handlade om att bokstavligen rulla upp skjortärmarna för att inte skita ned dem under hårt kroppsarbete.

Men så kom Dolly Parton.

Hon varken kavlade eller rullade upp några ärmar när hon lät sig fotograferas för Instagram hos läkaren som stack en nål med vaccin i hennes vänstra arm.

Denna amerikanska countrystjärna bar i stället en långärmad marinblå glittrig klänning – med utskurna hål i axelhöjd, så kallade ”cutouts”.

Klänningen hade Dolly Parton matchat med en ansiktsmask i samma blå färg. Runt hennes armar, fingrar, öron och hals glimmade smycken av guld.

I texten till bilden skrev hon att hon här fick smaka på sin egen medicin – ”Dolly gets a dose of her own medicine”. En blinkning till att hon skänkt en miljon dollar till research om Coronaviruset till Vanderbilt University Medical Center, som samarbetat med läkemedelsföretaget Moderna – vars vaccin hon nu fick.

Det dröjde inte länge innan bilden på Dolly Parton i glammig klänning med strategiskt placerade hål vid axeln började ge effekt. Många började ta efter.

Även Hillary Clinton hejade snabbt på Dollys vaccinationslook och lade ut en bild på sig själv från 1993, i en liknande klänning som lämnade axlarna och överdelen av armarna bara. ”Ska vi kanske göra det här till en trend?”, frågade hon.

Svaret är att själva looken faktiskt redan är en trend. Igen.

Plagg med mer eller mindre utskurna bitar har snurrat runt i modebilden det senaste året, men fick ny skjuts under visningarna av höstmodet 2021.

Där såg allt från kappor till klänningar ut att ha hamnat i vägen för någon med ett vasst rakblad och trubbig syn på vad som är funktionellt och gångbart. Det kräver trots allt ett visst mod att klä sig i plagg som påminner om schweizerostar. I synnerhet om är placerade på kroppens mesta mjukdelar som mage, och midja.

Kritiken mot kläder med utskurna delar på udda ställen var emellertid densamma i början av 1990-talet då bilden av Hillary Clinton i bara axlar i en övrigt heltäckande klänning med hög hals, designad av Donna Karan, är tagen. Denna amerikanska modeskapare var en av de mest entusiastiska förespråkarna av just den stilen som ibland kallas för ”cold shoulder”, då axelpartiet har lämnats naket.

Det ansågs vara en löjlig look. Opraktisk. Ända tills stilen anammades av flera kända kvinnor som uppskatta den subtila sexighet som finns i att visa naken hud där – och när– man inte förväntar sig att se den. En sorts glad och glamorös överraskningseffekt.

Något som Dolly Parton helt klart har full koll på.