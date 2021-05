Susanne Ljung: Så blev en kemisk doft av tvål världens kanske mest kända parfym

Chanel no 5

Sedan 1959 ingår förpackningar av Chanel no 5 i den permanenta samlingen på Museum of Modern Art i New York.

1985 gjorde Andy Warhol en serie med silkscreentryck med kända varumärken under rubriken ”Ads”. Chanel no 5 var ett av dem.

1974, några år efter Coco Chanels död, höll märket på att vattnas ur.

Chanel no 5 drogs då tillbaka från försäljning i amerikanska drugstores.

I början av 1980-talet blev Karl Lagerfeld chefsdesigner och gjorde en nytändning av modehuset.