Susanne Ljung: Skor för den som vill höja sig över eländet

Platåpjucken är tillbaka.

Jag vet. Många tar sig säkert för pannan och tänker ”suck, en annan idiotisk trend jag inte tänker följa”. Men var inte så säker på det.

För om det är någonting som många inom modevärlden tycks ha enats om på bred front just nu så är det att låta både sulor och klackar skjuta i höjden. Ju högre och tjockare desto bättre.

Inga skomodeller går säkra. Inte ens sneakers.

Platå dyker upp på det mesta i skoväg i dag och kommer göra det ännu mer i morgon. Och inga skomodeller går säkra. Inte ens sneakers.

Gymnastikskor med extratjocka sulor har förstås funnits tidigare, men nu är de på väg in i modets finrum genom att flotta märken som Celine lyfter fram dem.

”Platform Sneakers Are on the Rise”, som den vitsiga rubriken på en modesajt nyligen löd. För gymnastikskor, boots, pumps och sandaler – allt som kan ges en extra skjuts uppåt med hjälp av tjocka sulor, och inte sällan en lika tjock klack – har fått det.

Varför? Det är förstås en befogad fråga som det finns flera svar på.

Somliga menar att det har att göra med en längtan efter att klä upp sig (uppenbarligen även bokstavligen) efter en lång tid utan att ha kunnat umgås med människor på vare sig kontor eller kalas.

Men att byta ut de sköna platta skor man såsat runt i de senaste två åren mot högklackade skor av konventionell modell är för många ingen självklarhet.

Det finns en hel del som fortfarande lider av en sorts post-traumatisk stress efter det tidiga 2010-talet då stilettklackarna nådde så skyhöga nivåer att kvinnor mot slutet av kvällarna knäade fram som skadeskjutna kråkor oavsett om det var dyra ”Louboutins” och ”Manolos”, eller skor köpta på en lågpriskedja.

Platåskor, som breddar belastningen så att tårna inte trycks ner och mosas mot tåhättan, framstår helt klart som väsentligt bekvämare att stolpa runt i. Man får kort sagt höjden utan att behöva göra avkall på komforten.

Man får höjden utan att behöva göra avkall på komforten.

Det finns förstås andra nackdelar. Det gäller att kunna hålla balansen.

Även ett proffs som supermodellen Naomi Campbell har haft svårt med den saken. 1993 stöp hon i backen under en av designern Vivienne Westwoods modevisningar när hon skulle valsa fram på catwalken i drygt 23 centimeter höga platåskor.

Fullt så höga är dagens allra trendriktigaste platåskor inte, men nästan.

Det italienska modemärket Versace har i det avseendet utmärkt sig genom att ha lanserat en sorts iögonfallande dubbelplatå-sko med tjock hög klack som får bäraren att lyfta drygt femton centimeter från marken.

Dessa höga partyinriktade satängklädda skor i olika knalliga karamellfärger med en nätt rem runt vristen kallas för ”Medusa Aevitas Platform Pumps” och skapade vid visningen av märkets höstkollektion 2021 ett enormt ha-begär, inte minst efter att ha promotats av artister som Beyoncé, Ariana Grande och Dua Lipa.

En annan förklaring till att skosulorna i dag skjuter i höjden är att det har med de skakiga tiderna att göra.

En del modehistoriker påpekar att intresset för just platåskor faktiskt har höjts när samhället krisat på olika sätt. Platåskor var till exempel inne under det sena 1930-talets depression och i början av 1970-talet då av världen av skakades av oljekris, Watergateskandal, IRA-bombningar, militärkupp i Chile och gruvstrejker i Storbritannien.

Det var också då som stilen blev gränsöverskridande.

För ytterligare en förklaring till dagens bubblande intresse för platåskor är att stilen inte är självklart feminint kodad, utan passar för alla som vill försöka höja sig över eländet.