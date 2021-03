Susanne Ljung: Snökatastrof i Texas, då drog senatorn till solen – i fel kläder

Det är svårt att hitta en amerikansk politiker som är mindre omtyckt än den republikanske senatorn från Texas, Ted Cruz.

För det är inte bara hans politiska motståndare som ogillar honom djupt. Även många av hans egna partimedlemmar har svårt att hitta försonande drag.

En tidigare talman i USA:s representanthus, John Boehner, har till exempel liknat honom vid djävulen själv och hävdar att han aldrig arbetat med en ”lika eländig skitstövel” som Ted Cruz.

Han är långt ifrån ensam om att bland högt uppsatta republikaner dela liknande åsikter. ”Jag gillar helt enkelt inte killen”, har den tidigare presidenten George W Bush konstaterat.

Eller som en annan av hans tidigare partikamrater sammanfattat det hela: ”man antingen hatar honom, eller så hatar man honom”.

Och det här var långt innan Ted Cruz satte på sig semesterkläderna och reste med familjen till soliga Cancún i Mexiko, mitt under den värsta vinterkyla som drabbat Texas. En svårartad köldknäpp som lett till brist på värme, vatten och el för miljoner invånare – varav många lagt sin röst just på honom.

Den illa tajmade semesterresan har väckt en hel del missnöje, för att uttrycka det milt. Men den har också lett till en del skadeglädje, och nya tillfällen att göra sig lustig över Ted Cruz och hans klädstil, eller brist därpå.

För majoriteten av väljarna i Texas är republikaner som gett Ted Cruz sitt förtroende att representera delstaten i den amerikanska senaten, ända till 2024.

För han är utbildad på Princeton och Harvard Law School och har arbetat som både rådgivare åt den amerikanska regeringen under George W Bush och som högt uppsatt advokat, innan han beslöt sig för att göra egen politisk karriär.

Donald Trump och Ted Cruz. Foto: TT

Där valde Ted Cruz att ta en rejäl sväng åt den högra ytterflanken av partiet genom att framföra djupt konservativa och klimatförnekande. åsikter. Han målade upp en bild av sig själv som en gudfruktig och rättskaffens man som, till skillnad från sina partikamrater, var en outsider som stod på folkets sida och vågade säga sin mening, inte helt olikt det sätt som Donald Trump lanserade sig inom politiken.

En man Ted Cruz för övrigt kallade för en ”patologisk lögnare” och ”narcissist” när de båda tävlade om att bli det republikanska partiets presidentkandidat 2016 – tills han kände av åt vilket håll vinden blåste, vände om och seglade fram på opportunismens vågor.

Kanske ska man tacka Ted Cruz för att han inte har koll på sina kläder då det ger hans kritiker – från alla håll – något att skratta åt.

I dag tillhör han team Trump och var ledaren bland de senatorer som ifrågasatte det amerikanska valresultatet. Det hindrade honom emellertid inte från att delta under ceremonin när Joe Biden svors in som president, eller från att där glatt ta selfies.

Och ingenstans kan man se Ted Cruz avsaknad av konsekvent hållning – och kanske också kärna – avspeglas lika tydligt som i hans sätt att klä sig.

För det är påfallande svajigt.

Tidigt under sin karriär som politiker gjorde han sig bemärkt för att bära kostymer utan passform, kragar utan styrsel och väl synliga undertröjor under alldeles för stora skjortor – för att under sin kampanj som presidentkandidat 2016 dyka upp i jeans, rutiga skogshuggarskjortor av flanell och en stor och pösig brun läderjacka.

Ted Cruz på flygplatsen i Cancún i Mexiko. Foto: TT

Och nu, när han var tvungen att försöka förklara sin flygresa till solen under kölden, dök han upp framför kamerorna i plagg från Patagonia, ett välkänt eko-vänligt märke vars värderingar är raka motsatsen till Ted Cruz misstro till miljösatsningar. Han bar även en av dess tröjor under sin resa. Märket lät på Twitter hälsa att de tackade för hans val av plagg tillverkade av återvunna plastflaskor, där en procent av priset går till miljöarbete.

Så kanske ska man tacka Ted Cruz för att han inte har koll på sina kläder då det ger hans kritiker – från alla håll – något att skratta åt.

Demonstranter utanför Ted Cruz hem i Houston, Texas. Foto: Marie D. De Jesús/AP

Mer om Ted Cruz Även Ted Cruz frisyrer och skägg väcker viss munterhet. Från att ha varit slätrakad med slickat bakåtkammat hår har han odlat hipsterskägg och skaffat en sorts hockeyfrilla. När Ted Cruz semesterresa uppdagades lät countrystjärnan Kacey Musgraves snabbt trycka upp t-tröjor med texten ”Cruzin' for a bruzin”. Alla intäkter går till kölddrabbade Texasbor. Att Ted Cruz skyller sin resa på att hans två döttrar insisterade på att resa, har inte gjort läget för honom bättre. Inte heller att familjen lämnade sin hund hemma, ensam. Visa mer

