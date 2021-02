Susanne Ljung: Vad behöver vi? Skratta!

Det finns ibland inget bättre än att få skratta åt eländet, och ingen hjälper bättre till med den saken just nu än den amerikanska komikern och talkshow-värden Amber Ruffin.

Det finns heller ingen som gör det lika stilsäkert.

Klädd i färgstarka välskräddade kostymer och skjortor med en liten rosett i halsen, bränner hon av ett brett leende innan hon brister ut i glada svängiga sånger och/eller monologer med knivskarpa texter som kommenterar samtidshändelser på ett lika efterlängtat som befriande skratta-högt sätt.

Som nyligen då hon och hennes talkshowkollega Tarik Davis med sammetslena soulröster sjöng en mjuk svängig duett med titeln ”White Supremacists Facing Consequences Fills Me With Joy” om den (skade)glädje det gav att få se de inhemska terrorister som attackerade Kapitolium i Washington D.C uppleva konsekvenserna av sina handlingar. Att få se dem bli arresterade och förda ut ur flygplan i handfängsel – vilken glädje sjunger de, och inflikar att visst infinner sig då också en liten gnutta skam över att njuta av detta, men mest av allt – joy!

Och om det är någon som har förmågan att bringa glädje och få brännande, och inte sällan polariserande, frågor om skillnaden i behandlingen av vita och svarta att bli så absurda att det leder till både skratt och eftertanke, så är det just Amber Ruffin.

Amber Ruffin, Jenny Hagel och Seth Meyers i talkshowen ”Late Night with Seth Meyers”. Foto: Kristina Bumphrey/TT

2014 blev hon anställd som en av manusförfattarna till ”Late Night with Seth Meyers”. Det innebar att hon blev den första svarta kvinnan att skriva för en talkshow på kvällstid i USA. En populär genre som dominerats, och fortfarande till största delen leds av vita män, som Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert.

Amber Ruffin gjorde sig snart bemärkt. Hennes sätt att blixtsnabbt kunna växla mellan tokhumor och djupt allvar imponerade. Inte minst de inslag där hon bitskt kommenterar bisarra aktuella händelser under rubriken ”Amber Says What?” De blev virala.

Ruffin blev den första svarta kvinnan med en egen kvällsshow i amerikansk tv.

Hösten 2020 gav tv-bolaget NBC henne en egen show varje fredagskväll, ”The Amber Ruffin Show,” på dess nya strömningstjänst Peacock. Amber Ruffin blev därmed den första svarta kvinnan med en egen kvällsshow i amerikansk tv.

Till skillnad från sina manliga kollegor, som under pandemin har slängt sina kostymer till förmån för en ledig look med skjortor öppna i halsen, har Amber Ruffin upprätthållit sin glammiga look med färgstarka outfits, till glädje för tittare som anser att tv också kan vara en fest för ögat.

På ett smart, roligt och stilsäkert vis lyfter Amber Ruffin fram det absurda i sättet som vi behandlar varandra dagligdags, beroende på hudfärg. Foto: Greg Allen/AP

Showen blev en framgång. Hennes kontrakt har förnyats för 2021.

För några veckor sedan publicerade hon också en bok i USA med titeln: ”You’ll Never Believe What Happened to Lacey: Crazy Stories About Racism”.

En sorts antologi med vardagliga rasistiska kommentarer och beteenden från kollegor, chefer, väktare, poliser, grannar och killar på dejtningsappar som hennes några år äldre syster Lacey samlat och skrivit ned under åren, från det hon var tonåring och ständigt betraktades som en potentiell snattare till det att hon är vuxen och möter kärlekstörstande killar som säger sig gilla ”choklad”.

I boken blandas högt och lågt och det hemska och hårresande med hysteriska skratt och syrliga kommentarer från systrarnas håll.

För ständigt finns där någon på jobbet som aldrig kan se skillnad på henne och den andra svarta kvinnan på jobbet. Eller någon som sticker handen i håret och säger ”det är lika fluffigt som pälsen på en hund”.

I boken blandas högt och lågt och det hemska och hårresande med hysteriska skratt och syrliga kommentarer från systrarnas håll.

För tonen i boken är underhållande, näst intill provocerande lättsam i sitt tilltal. Men det är också meningen.

Amber Ruffin skriver att när hennes syster textar henne orden ”can we talk” vet hon att hon kommer att leverera historier som får henne att vrida sig av både skratt och smärta för att det är så knasigt och knäppt – men också kul, på sitt sätt.

Och det är just det absurda i sättet som vi behandlar varandra dagligdags, beroende på hudfärg, som Amber Ruffin lyfter fram på ett smart, roligt och stilsäkert vis.

Mer om Amber Ruffin Amber Ruffin började sin karriär som komiker i Chicago, innan hon flyttade till New York för att söka jobb på ”Saturday Night Live”. De sade nej. Hon har nominerats fyra gånger till en Emmy som manusskribent till ”Late Night with Seth Meyers”.

Amber och hennes syster Lacy Lamar (som inte är i showbusiness) är båda födda i Omaha, Nebraska.

Nyligen blev det klart att Amber Ruffin kommer att vara med och skriva manus till en kommande Broadwayuppsättning av ”Some Like it Hot”, med premiär 2022. Visa mer

Susanne Ljung Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varje vecka. Visa mer

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung