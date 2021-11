Susanne Ljung: Vad döljer sig bakom Eric Adams slipade stekarstil?

I New York har den nya privatklubben Zero Bond blivit omskriven på senaste tiden. Den ligger på Bond Street på den nedre delen av Manhattan som kallas för NoHo och är ett ställe där inte vem som helst får bli medlem, utan bara ”rätt” personer med mycket kredd, kontakter och kontanter. Välbärgade människor som uppskattar att de där får vara ifred, utan att någon tar bilder med sin mobiltelefon.

Det är också ett av de ställen som New Yorks nya borgmästare, demokraten och den före detta polisen Eric Adams, firade sin seger i början av november på tillsammans med företagsledare och artister som Ja Rule.

Men då sattes mobilförbudet ur spel.

På bilder inifrån klubben kan man därför se honom skratta stort och glatt när han kramar glada inbjudna supportrar från näringslivets och nöjesbranschens grädda som skålar över segern i champagne. På en filmsnutt kan man se honom hålla ett tal där han lovar att stödja nattlivet i New York.

Eric Adams har sedan länge betonat vikten av att lära sig klädkoder, inte minst som en svart man

”Eric Adams kan komma att bli en guldgruva för skvallersidorna”, som tidningen Vanity Fair noterade. Den reflektionen är de inte ensamma om. Även den konservativa kvällstidningen New York Post, som vanligtvis inte är vänligt inställd till politiker från det demokratiska partiet, har uttryckt glädje över hans flashiga stil. Äntligen kan det bli lite glamour kring posten som stadens borgmästare, kunde man läsa där.

Eric Adams var vid festtillfället klädd i blå välstruken skjorta, öppen i halsen, och safirblå välsittande mönstrad blazer med en röd näsduk i bröstfickan. På armen satt en fet klocka.

Det är en look som får honom att se ut precis som en i gänget av de framgångsrika företagsledare och artister som var angelägna om att synas vid hans sida.

Men så har Eric Adams sedan länge betonat vikten av att lära sig klädkoder, inte minst som en svart man. ”Människor tittar på hur du är klädd innan de tar dig på allvar. Hela din uppenbarelse måste utstråla makt”, som han sade till avgångseleverna på ett college i Brooklyn för några år sedan.

Barack Obama har insiprerat Eric Adams till att bära pilotsolglasögon. Foto: Anthony Behar

Men redan 2010, när han var en av New Yorks senatorer, bedrev han en kampanj för att få unga svarta killar i Brooklyn att sluta hasa ned brallorna långt ner på skinkorna så att nästan hela kalsongerna syntes.

På stora affischer kunde man se baksidan på ett par killar som såg ut om de just hade varit på toa och inte hunnit dra upp jeansen över kallingarna. Rubriken löd: ”We are better than this! Stop the sag!”

Den säckiga stilen, som flirtade med fängelsekläder som saknade bälten och därmed hängde löst, var då sedan flera år tillbaka ett populärt – och ett mycket effektivt – ”anti etablissemangsmode” som retade gallfeber på många. Inte minst på Eric Adams.

”Dra upp brallorna och förbättra din image”, manade han i en video där han själv var klädd i grå kostym, vit skjorta och grön slips, och svår att skilja från många andra politiker med liknande look.

Kostymerna blev mörkare och mer slimmade, med en diskret vit bröstnäsduk i fickan

Men sedan hände något. Eric Adams började slipa till sin egen garderob. Efter att ha blivit diagnosticerad med typ 2-diabetes blev han vegan, gick ned femton kilo i vikt och bytte stil.

Han började allt oftare klä sig i krispiga nystrukna vita skjortor med stärkta kragar, öppna i halsen. Kostymerna blev mörkare och mer slimmade, med en diskret vit bröstnäsduk i fickan.

På näsan satte han ett par klassiska solglasögon av pilotmodell – med spegelglas– och stack inte under stol med varifrån han fick idén. ”När jag såg president Obama bära liknade solglasögon bestämde jag mig för att jag behövde ett par för att själv se cool ut — Obama cool”, som han nyligen sade i en intervju i New York Magazine.

I samma veva började han satsa på att bli borgmästare genom att tala om vikten av att hålla brottsligheten nere och företagandet uppe. Han vann med klar marginal, han fick sextiosju procent av rösterna.

Han har emellertid, än så länge, ett ganska vagt sakpolitiskt program.

Så det finns även en hel del skeptiker som undrar vad som egentligen döljer sig bakom Eric Adams nya slipade stekarstil.

