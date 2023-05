Susanne Ljung: Var Karl Lagerfeld den siste frispråkige modeskaparen?

”Vill du skapa tristess? Var då politiskt korrekt när du konverserar”.

Det är ett citat som återfinns i boken ”The world according to Karl. The wit and wisdom of Karl Lagerfeld” (från 2013). Det är en samling med mer eller mindre uppseendeväckande citat som denne modeskapare kläckte ur sig genom åren.

I en hel del av recensionerna av boken beskrivs Karl Lagerfeld som ”kultiverad”. Men också som ”oförutsägbar”, ”provokativ”, ”ibland chockerande” och ”politiskt inkorrekt”, men alltid i positiv bemärkelse.

För många ansåg att Karl Lagerfeld (som avled 2019) var en sorts modevärldens motsvarighet till Oscar Wilde. En man som inte bara var kvick och bildad, utan hade modet att säga vad han ville, när han ville, utan att bekymra sig över konsekvenserna.

En frispråkig frisk fläkt som inte hymlade med att modevärlden i mångt och mycket är byggd på drömmar och illusioner om ouppnåelig perfektion.

Karl Lagerfeld drog sig inte för att säga saker som att det mest var feta morsor som käkade chips framför tv:n som klagade på smala modeller.

Och han hade svårt att förstå modeller som klagade på att bli behandlade som objekt, det ingick liksom i jobbet menade han.

Varför hade så många kvinnor dröjt så länge med att anmäla förövarna?

I en intervju för modetidningen ”Numéro” 2018 sade han sig vara urless på retoriken i #metoo-rörelsen och ifrågasatte varför så många kvinnor hade dröjt så länge med att anmäla förövarna.

Men han var inte nådig mot män, eller manliga kollegor, heller. På frågan om vem han helst skulle vilja hamna på en öde ö med – modeskaparna Virgil Abloh, Jacquemus eller Jonathan Anderson svarade han: ”Jag tar hellre livet av mig.” Han respekterade designern Azzedine Alaïa, men ansåg att han under slutet av sin karriär mest gjorde ”balettskor för modeoffer i klimakteriet”.

Men i stort sett orsakade Karl Lagerfelds krassa kommentarer bara krusningar på ytan som inte nämnvärt bekom varken honom eller hans arbetsgivare, modehusen Chanel och Fendi.

De bidrog snarare till att upprätthålla intresset för dem alla.

Men hade Karl Lagerfeld kommit undan lika lindrigt med liknande saker i dag, 2023? Nej.

Inför den nu pågående utställningen ”Karl Lagerfeld. A line of beauty”, som just nu visas på Metropolitan Museum of Art i New York, höjdes kritiska röster som ifrågasatte valet av just Karl Lagerfeld.

”Varför hyllar vi honom när det finns så många häpnadsväckande designer som inte är trångsynta vita män?”, frågade till exempel den brittiska skådisen Jameela Jamil på Instagram och bifogade exempel på kontroversiella uttalanden han gjort.

Well, för att Karl Lagerfeld hade en sextiofem år lång och framgångsrik karriär kanske?

I runda slängar designade Karl Lagerfeld hundratusen plagg. En hel del av dem i sitt arbete som chefsdesigner på modehuset Chanel, ett märke som han fick att nå helt nya höjder – inte minst ekonomiskt – genom att snillrikt både förvalta dess arv och förnya det. Parallellt arbetade han också för det italienska märket Fendi, och sitt eget märke, Karl Lagerfeld.

I dag har ingen enskild modeskapare den typen av maktposition.

I takt med att mode har blivit en mångmiljardbusiness har svängrummet för vad en designer kan göra, och säga, minskat drastiskt.

Kostnaden för att utsättas för de stormar som kan blåsa upp på sociala medier om en modeskapare trampar snett anses bli för höga.

Det är med andra ord ingen tillfällighet att många stora modehus inte längre lanserar någon ny chefsdesigner med buller och bång, utan sätter själva varumärket i centrum. Det kan inte riskera att göra bort sig.

Men det kan å andra sidan inte heller skapa samma sorts surr kring modemärken som en smart och snacksalig designer kan göra, på gott och ont.

Karl Lagerfeld ●På utställningen ”Karl Lagerfeld. A line of beauty” visas drygt 150 av de plagg som han skapade, från 1950-talet fram till sin död 2019, för märken som Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel och sitt eget märke. Den pågår till den 16 juli. ●Han arbetade nonstop. ”Jag tror på disciplin, så jag är inte den som gnäller över svaghet och sådana saker. Men å andra sidan kanske jag inte är mänsklig”, som han sade till Womens Wear Daily 2011. ●Utställningens kurator, Andrew Bolton, säger att han medvetet valde att fokusera på hans design och inte på det han sade, eller hur han framställde sig själv. ”För, ja, han var problematisk. Det fanns saker han sade som var, ja, svåra. Och menade han vad han sade? Jag vet inte, det är svårt att veta”. Visa mer Visa mindre

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

