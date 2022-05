Susanne Ljung: Vi är alla nakna under kläderna, men särskilt under nakenklänningar

I en scen i den romantiska komedin ”The red headed woman” provar skådespelerskan Jean Harlow en klänning i en butik. Hon frågar ett biträde om klänningen i fråga är så genomskinlig att man kan se rakt igenom den.

”Ja, jag är rädd att man kan göra det, svarar butiksbiträdet förläget.

”Bra, då tar jag den!”, svarar Jean Harlow.

Filmen är från 1932 och Jean Harlow var en av tidens stora stjärnor som ofta spelade rollen som sexig siren i klänningar som underströk hennes kurvor, och fick henne att se nästan naken ut. Ibland var klänningarna så tajta att de var tvungna att sys ihop när hon bar dem, utan underkläder.

Trettio år senare lät en annan skådis sy upp en liknande klänning som även den var så tajt att den syddes ihop direkt på kroppen, utan underkläder – Marilyn Monroe.

När hon den 19 maj 1962 gratulerade den amerikanske presidenten John F Kennedy inför hans 45-årsdag genom att sjunga ”Happy birthday, Mr President” under en tillställning på Madison Square Garden i New York bar hon en kroppskramande klänning, designad för att lura ögat att tro att hon inte bar någonting annat än 2 500 gnistrande stenar.

Marilyn Monroe cementerade sin plats som sexsymbol i det amerikanska medvetandet.

Effekten blev den önskade. 15 000 människor i publiken drog efter andan och Marilyn Monroe cementerade sin plats som sexsymbol i det amerikanska medvetandet.

Men genom sitt val av klänning gjorde Marilyn Monroe också något annat – hon gjorde den så kallade ”nakenklänningen” känd och populär som aftonklänning.

Denna typ av klänningar som visade allt, men ändå ingenting, kallades länge för ”illusion dresses” och hade förvisso varit populära i Hollywoodfilmer i början av 1930-talet, ända tills filmbranschen införde en självcensur som rensade filmer från anspelningar på sex och snusk.

De vågade plaggen fortsatte att favoriseras av kvinnliga artister på nattklubbar och på burleskklubbar. Men det var sannerligen inga klänningar som man bar till fest eller på galatillställningar. Och ingen skulle ha kommit på tanken att bära en sådan till ett födelsedagsfirande av den amerikanske presidenten.

Men så kom Marilyn Monroe och förde ut den här typen av ”nakenklänning” – bort från nattens klubbar – och in i modet. Och där har den förblivit.

Än i dag fungerar klänningar som ger illusionen av nakenhet förvånansvärt väl för att ge uppmärksamhet.

Den är numera en självklarhet att bära på röda mattan, för den som vill vara garanterad kamerablixtar. För än i dag fungerar klänningar som ger illusionen av nakenhet förvånansvärt väl för att ge uppmärksamhet.

Så man skulle ju kunna tycka att Marilyn Monroes banbrytande ”nakenklänning” borde ha en plats på något av de museer som specialiserar sig på just mode, men det har den inte.

Klänningen, som är designad av den franske modeskaparen Jean Louis, såldes på auktion 2016 för rekordsumman 4,8 miljoner dollar till det Floridabaserade företaget ”The Ripley's believe it or not museum”. Det är ett privatägt företag som specialiserar sig på att skaffa och visa olika typer av ”lustiga och underliga saker från hela världen”.

Så man borde kanske tacka den amerikanska megakändisen Kim Kardashian för att hon övertygade företaget om att få låna och bära Marilyn Monroes klänning på årets så kallade ”Met Gala”, det vill säga den årliga galafesten för den nya modeutställningen på The Metropolitan Museum of Art i New York.

Hon gick enligt uppgift ner sju kilo för att kunna klämma sig i den slimmade blåsan. Den får inte ändras det minsta från originalet, om värdet ska bestå.

Även om många suckade över renommésnyltning och klädkonservatorer tog sig för pannan (den här typen av kläder bärs vanligen inte eftersom de lätt kan skadas av ljus, svett och smink) så gav Kim Kardashians val av outfit trots allt välförtjänt uppmärksamhet till denna stilbildande klänning, som i år fyller sextio.

& ●Uttrycket ”the naked dress” myntades i första säsongen av ”Sex and the city” 1998 då Carrie Bradshaw visar sina förvånade väninnor en hudfärgad kort klänning från DKNY som hon ska bära på sin dejt. ”Well, let’s just say – it’s the naked dress”, konstaterar Charlotte. ●”The nudest dress” kallade designern Jean Louis Marilyn Monroes klänning för. Grundskissen till den gjordes av hans unge assistent, Bob Mackie. Han blev senare känd för att förse Cher med många uppseendeväckande ”nakenplagg”. ●2014 väckte Rihanna extra rabalder genom att bära en helt genomskinlig klänning, täckt med Swarovskikristaller, då hon tilldelades ”CFDA fashion icon award” Visa mer

Susanne Ljung är journalist och programledare för det hyllade mode- och kulturprogrammet ”Stil” i Sveriges Radio. Hon bor i Stockholm och New York och medverkar i Lördagsmagasinet varannan vecka.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung.