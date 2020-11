Susanne Ljung: Woke washing – för dem som inte bara säljer kläder (men egentligen gör det)

Fjärran känns den tid då det räckte för modemärken att knyta till sig heta supermodeller till påkostade annonskampanjer för att skapa så kallad buzz kring märket.

I dag måste de också vara beredda på att stå till svars för sina värderingar.

För ve det modemärke, eller varumärke rent generellt för den delen, som inte kan smattra fram svar på frågor om etik, arbetsvillkor och miljöpåverkan och tycka till om frågor i tiden, från Black lives matter till vikten av hbtq-rättigheter. Och, inte minst, hålla sig på rätt sida av opinionen.

Detta har förstås lett till att en hel del företag har satts på pottkanten. Många har tvingats förklara vad de ”står för” och lanserat mer, eller ofta mindre, trovärdiga varianter av – ”för att vi vill något mer än att bara sälja xxxx”.

Det har i sin tur lett fram till uttrycket ”woke washing”. Det vill säga att märken utnyttjar konsumenternas vilja till att göra gott genom att påstå att de stöttar och står för ideal som konsumenterna gillar, trots att (delar av) deras verksamhet går emot dem.

Inte minst i modebranschen har man haft, och har, problem med att säga en sak – och göra helt andra, när ingen ser.

För ett par år sedan låg till exempel det brittiska modemärket Burberry pyrt till efter att det blev känt att det eldat upp osålda kläder och accessoarer värda flera miljoner pund. Det var emellertid inget ovanligt.

Inom branschen har det sedan länge ansetts som bättre att förstöra osålda lyxprodukter än att sälja dem billigt på rea, eller på outlets. Att bibehålla märkenas höga status har varit viktigare än att måna om material, miljö och hållbarhet.

För att minimera pr-skadan av de brända varorna skruvade Burberry samtidigt upp sin välgörenhetsdel, The Burberry Foundation. Den lanserades redan 2008, men när det small till och märkets värderingar ifrågasattes, såg man till att stiftelsen bidrog till mer konst och kultur i skolor i Storbritannien.

Marcus Rashford på omslaget av brittiska Vogues septembernummer, tillsammans med modellen och aktivisten Adwoa Aboah. Foto: Misan Harriman

Det kan ha varit en bidragande faktor till att Burberry nu har lyckats knyta till sig en helt ny typ av stjärna som representerar just goda värderingar i tiden – den brittiske fotbollsspelaren Marcus Rashford, 23 år. En man som redan fått medaljen MBE (Most Excellent Order of the British Empire) och en hedersdoktorstitel.

Men så har han gjort en hel del gott. I våras, när pandemin hade fått fäste och länder började stänga ner, satt han nämligen med sin familj framför tv:n och undrade, som många andra: ”Vad kommer att hända?” Han var emellertid inte bekymrad för sin egen framtid. Han är trots allt superstjärna i Manchester United med många miljoner på banken och ungefär lika många fans.

I hans huvud snurrade i stället tankar om hur han skulle ha reagerat om han var tio år, det vill säga lika gammal som han var då han var beroende av gratis måltider i skolan eftersom familjen hade det knapert ekonomiskt. Tanken på att barn skulle gå hungriga om skolorna stängde på grund av pandemin gav honom magknip.

Marcus Rashford och mamma Melanie på besök hos FareShare i Manchester. Foto: Mark Waugh

Så han kollade upp välgörenhetsorganisationer. Och bestämde sig för att hjälpa FareShare, ett nätverk av organisationer som sedan 1994 sett till att mat inte går till spillo.

Han gav dem pengar, men framför allt ovärderlig pr. Han bad sina (då) drygt åtta miljoner följare på Instagram att se till att de skolbarn som satt i karantän fick den mat de behövde.

Initiativet blev en succé. När landets skolor stängde i våras hade han även lyckats övertyga premiärminister Boris Johnson att se till att behövande barn fick matkuponger motsvarande kostnaden av en skollunch, drygt 30 kronor.

Bild 1 av 2 Hjälparbetare förbereder matlådor till behövande familjer i London. Foto: TOLGA AKMEN Bild 2 av 2 Hjälparbetare förbereder matlådor till behövande familjer i London. Foto: TOLGA AKMEN Bildspel

När Marcus Rashford för ett par veckor sedan blev tillfrågad om att bli ansikte för Burberry ställde han som krav att märket skulle bidra ekonomiskt till, och jobba aktivt med, flera organisationer som stöder unga i både Storbritannien och USA på olika vis.

Självklart, blev svaret. För det är som sagt inte bara modellers stjärnglans som modemärken i dag suktar efter, det är också deras värderingar. De är guld värda.

& Marcus Rashford prydde omslaget av brittiska Vogues septembernummer, tillsammans med modellen och aktivisten Adwoa Aboah. I sin ledare beskrev chefredaktören Edward Enninful Marcus Rashford som ”ett strålande exempel på hur man kan utnyttja sitt inflytande till något gott”. Marcus Rashford har också anlitats av sportmärket Nike som modell för dess första kollektion av underkläder. Det brittiska Torypartiet, med premiärminister Boris Johnson i spetsen, röstade nyligen nej till att ge skolbarn matkuponger under det kommande jullovet. Marcus Rashford har lovat att hjälpa till, och att få företag med sig. ”Så länge som de inte har någon egen röst, kommer de att ha min. Det lovar jag.” Visa mer

