”Svag” – mest spelade låten 2020

Topplista över de tio mest spelade låtarna i Sverige 2020

1. Svag – Victor Leksell

2. Blinding lights – The Weeknd

3. Komplicerad – Miss Li

4. Lev nu dö sen – Miss Li

5. En säng av rosor – Darin

6. In your eyes – The Weeknd

7. Babblarnas vaggvisa – Babblarna

8. Goliath – Smith & Thell

9. Bulletproof – Dotter

10. Forever yours – Avicii, Sandro Cavazza, Kygo