Svalt men behagligt visuellt kalas av Sophie Tottie

Sophie Tottie dras till stora, svåra frågor. Till återkommande ämnen hör varandet, varseblivningen och ofta lite skeva strukturer som placerar och orienterar individen i relation till omgivningen. Momentet då språk och andra tecken fylls eller laddas med betydelse är ett indirekt motiv som dyker upp då och då bland Totties verk, som vid en första anblick kan tyckas svala och svårforcerade.

Men det är egentligen bara en chimär. Tottie förenklar sällan fast försvårar inte heller. Intellektualismen är aldrig ett självändamål. Även om verk- och utställningstitlar bär referenser och konnotationer åt olika håll och lockar betraktaren att röra sig mellan flera lager av tankar, så är det också ett behagligt och tillåtande visuellt kalas att glida genom en Tottie-utställning. Hennes omfattande ”AiWHEtL” i Konstakademiens salar är ett utmärkt exempel.

Sophie Tottie, ”(Sense (Universal(s)) target I”, 2020, järnoxidbläck på papper. Foto: Carl Henrik Tillberg

Stora runda tuschmålningar skapas nästan på nytt inför varje blick som följer de allt tunnare penseldragen. Stora rektangulära bilder i varierande material skapar monotona och mycket exakta linjeeffekter och tvingar sinnet att reflektera över det som ses (eller inte ses). Här finns även hängande sjok av text, rullar med språk i lager på lager, svarvade pålar med ringar av undflyende bilder. Därtill starkt lysande färgcirklar, och knappt antydda skisser på duk och vägg.

Tottie använder hela sin arsenal i utställningen, vars titel står för Lygia Clark-citatet ”As if We Had Everything to Learn”.

Stillbild ur Sophie Totties video "Lagtextsång", 2021. Foto: Sophie Tottie

Två videor konkretiserar budskapet något. I alla fall för att vara Tottie. I den ena läser en entonig röst upp högskoleförordningen, en lagtext med den omöjliga uppgiften att reglera en inlärningsprocess, samtidigt som ordet ”fria” i Akademien för de fria konsterna är belyst på fasaden.

I den andra videon kliver en kvinnogestalt ut ur en välvd dörr. Den korta videon är loopad och gestalten stiger ut och in i evighet. Vi börjar alltid om. Vi ser alltid med nya ögon. Det är både trösterikt och uppfordrande.