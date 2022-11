Sven-Bertil Taube är död – blev 87 år

Sven-Bertil Taube dog i London på fredagsförmiddagen. Han var en av våra mest folkkära artister och har en lång karriär bakom sig inom musiken och som skådespelare. Han var också son till den kända kompositören Evert Taube och skulptören Astri Taube.

– För min del är jag oerhört tacksam för tiden som har gått. En otroligt bra person att arbeta med och få vara vän med, säger Anders Ramstedt, som arbetat tillsammans med Sven-Bertil Taube i 40 år.

– Han var inte bara oerhört skicklig i sin yrkesverksamhet. Det som kännetecknar honom mycket är hans ödmjukhet och att han såg att alla i ett projekt har lika stort värde.

De senaste åren gick Sven-Bertil Taube igenom en hel del svåra hälsoproblem, både synen och hörseln var nästan borta. Trots svårigheterna fortsatte han att vara produktiv. I oktober 2021 berättade Sven-Bertil, i en intervju med DN efter att ha släppt sin senaste skiva, att han trivdes i det stora huset i London tillsammans med hustrun Mikaela, 62.

Skivan ”Sånger ur havet” var ett slags avsked till ett långt konstnärskap som underhållit generationer.

Sven-Bertil Taube föddes 1934 i Stockholm. Han studerade under 50-talet i USA och där spelade han också in sin första lp-skiva ”Swedish folk songs and ballads” 1954. Han har också studerat gitarr i Spanien.

Tillsammans med vännen Ulf Björlin förändrade Sven-Bertil Taube svensk viskonst, bland annat med hur de tolkade Bellman med nya instrument.

DN:s kulturchef Björn Wiman beskriver Sven-Bertil Taube som en röst som alltid har funnits.

– Jag älskade honom. Det går egentligen inte att säga så mycket mer just nu. Han sammanfattade vårt lands livskänsla, ja lyfte många av oss svårmodiga svenskar till nya höjder med sin sång.

Sven-Bertil Taube i London 2017. Foto: Eva Tedesjö

Sven-Bertil Taube filmdebuterade i ”Sjösalavår” 1949, som bygger på faderns bok med samma namn.

Han gick på Dramatens elevskola och var under 1960-talet knuten till nationalscenen. Han har även stått på brittiska scener. Debuten skedde 1969 då han som första svensk gjorde en musikalroll i West End.

För sex år sedan dök Sven-Bertil upp i ett nytt sammanhang när han deltog i TV4:s ”Så mycket bättre”. Där tolkade han låtar av artister som Miriam Bryant, Andreas Kleerup och Ison & Fille.

Sin sista stora roll på scen gjorde Sven-Bertil Taube i juni 2019 då han gästspelade i ”Påklädaren” på Stora teatern i Göteborg.

Texten uppdateras.

Sven-Bertil Taube Sven-Bertil Taube föddes 24 november 1934 i Stockholm, yngst i en syskonskara på fyra. Föräldrarna var en av Sveriges främsta kompositörer Evert Taube och skulptören Astri Taube. Sedan 1985 var Sven-Bertil Taube gift med Mikaela Rydén. Han har fyra barn: Jesper Taube (född 1960), Ann-Charlotte Taube (född 1965), Sascha Zacharias (född 1979) och Felix Taube (född 1994). Debuterade som skådespelare redan som 15-åring i ”Sjösalavår” och har medverkat i ett stort antal filmer och teateruppsättningar sedan dess. Har fått en rad utmärkelser för sitt konstnärsskap, bland annat två grammisar och en hedersgrammis ”för sitt livslånga arbete med musik”. 1994 fick han en Guldbagge för bästa manliga biroll i ”Händerna” och 2011 fick Guldbaggen för bästa manliga huvudroll i ”En enkel till Antibes”. 1972 medverkade Sven-Bertil Taube i ett avsnitt av tv-serien ”Herrskap och tjänstefolk”. Visa mer

