Sven-Bertil Taube: ”Det finns ingen skräck i döden”

Sven-Bertil Taube sitter ofta i en fåtölj högst upp i huset på Alderville Road i sydöstra i London, intill terrassen. Från den kan man sedan ett och ett halvt år se stjärnorna. Under pandemin har flygen varit färre och luftföroreningarna lite mindre – det har gjort något extra för utsikten.

Vi talas vid i telefon ett par gånger under oktober.

– Jag har alltid sökt mig till vatten när jag ska bo någonstans. Och ja … nu är det ju Themsen.

Han skrattar lite åt att det inte är fråga om mer än en flod, även om den är bred och livlig.

Det var från och med ”Sven-Bertil Taube sjunger 22 barnvisor”/3 sagor” som hans röst blev mitt livs soundtrack. Albumet snurrade ständigt under långa ensamma morgnar när min pappa journalisten sov, trött efter en sen kväll på tidningen (och kanske efterföljande sittning någonstans). Det var en vänlig och melodiös mansröst som tog bort tystnaden i lägenheten: Där sitta snälla barn och leka med gulläpplen. Där sitter du och där sitter jag. På den andra skivan jag brukade lyssna på dessa morgnar sjöng han: Ack du min moder sig vem dig sände just till min faders säng (”Fredmans epistlar & sånger sjungna af Sven-Bertil Taube”).

Rösten var min barnvakt. Jag har aldrig tröttnat på den: klangen, tydligheten, romantiken, schvunget. Historia och nutid i ett.

Det är också därför jag kan tänka på ett tillfälle under Bokmässan 2017 som mitt kanske stoltaste ögonblick i yrkeslivet: Sven-Bertil Taube sjöng en bit av min favoritsång ”Brittisk ballad”, när jag intervjuade honom i DN:s monter. En minimal professionell insats av mig. Men det kändes som en present till ungen som ensam lyssnade sig igenom hans skivor på 1970-talet.

När jag intervjuade Sven-Bertil Taube sommaren 2019 försökte jag ge honom en djupt känd komplimang för den vackra rösten. Han svarade med sin galanta ödmjukhet:

– Det var trevligt att höra, att den är vacker. Men jag har aldrig tänkt på mig själv som någon väldig sångare, jag har ju ingen sångarutbildning. Jag har en hyfsad baryton, och så har man ju glädje av skådespeleriet, att det hörs vad man säger, att man kan frasera och formulera sångerna så att de uppfattas.

”Hyfsad baryton” … du kan inte mena att det är allt den är?

– … och så kan man ju alltid visa lite falsk blygsamhet när man får beröm.

Den 24 november fyller Sven-Bertil Taube 87 år. Foto: Myrra Malmberg

I juni 2019 sågs vi i en svit på Park Avenue i Göteborg, intervjun handlade om att han skulle vara stjärnan vid DN:s sommarkonsert, tillsammans med musikern och kompositören Peter Nordahl och Kungliga Filharmonikerna. Efter intervjun, har jag antecknat, skulle han hem till sin svärmor i Göteborg och titta på tennis, en match mellan Rafael Nadal och Roger Federer.

Men under försommaren drabbades Sven-Bertil Taube av bronkit och hans medverkan i DN-konserten fick ställas in, liksom den traditionella konserten på Gröna Lund. Intervjun publicerades aldrig. Under hösten 2019 tillfrisknade han, hostan blev bättre. Sedan kom pandemin.

Hur har de senaste två åren varit för dig?

– Jag har faktiskt inte lidit så mycket av isoleringen under pandemin, jag är skönt påpassad av Mikaela. Våningen som jag sitter på är ganska rymlig och vi har ju vår terrass.

Medan Sven-Bertil Taube har tagit isoleringen med ro, beskriver hans fru Mikaela Taube ett mer anspänt tillstånd – inte minst därför att hennes man inte bara har åldern emot sig, utan också är hjärtpatient och har haft problem med just bronkit.

– Vi var tvungna att ha några små projekt för att inte bli fullständigt tokiga under lockdown i Storbritannien, säger hon.

Och det är ganska mycket de har gjort: som att medverka med historier och minnen i journalisten och DN-medarbetaren Jane Magnussons kommande SVT-dokumentär om Evert Taube, liksom att vara med i radiodokumentären ”Den siste estradören” (SR P2), för att bara nämna ett par saker.

Eftersom Sven-Bertil Taube nästan har förlorat all syn och hör dåligt, är det Mikaela Taube som blir ett slags producent i London och en praktisk förutsättning för att det långa konstnärskapet ska kunna fortsätta. Hon är med under alla intervjuer och upprepar frågor om han inte hör, eller påminner honom om att han har sagt något mer utförligt tidigare.

Själv formulerar han sig ofta artigt, enkelt och kort – ännu kortare nu när vi talas vid på telefon än när vi sågs i Göteborg för två år sedan. Ändå är rösten fortfarande helt igenkännlig, lika vänlig och distinkt, om än lite skrovligare. De utdragna vokalerna – en blandning av stockholmsk borgerlighet i mitten av 1900-talet och Dramatens scenskola – får ordentlig plats i orden. Som när han svarar på frågan om vad han har gjort en fredag förmiddag i oktober, när vi hörs efter lunch Londontid:

– Inte mycket. Men jag har badat och rakat mig och är fin och ren! Om det nu syns genom telefonen …

Ingen oviktig sak, ändå. Sven-Bertil Taube förklarade sin fars människosyn när vi sågs 2019: ”Det som var viktigt hemma var arbete och därutöver var Evert noggrann med att man skulle behandla alla människor lika. Han brukade säga att ’en ren krage och putsade skor är den ram inom vilken personligheten får utvecklas – vad personen för övrigt vill lägga i den ramen är hans ensak’.”

Och eftersom han själv just den sommaren lyssnade på Hans Falladas ”Ensam i Berlin” som ljudbok, om Hitlertidens början, frågade jag om han mindes något av vad hans föräldrar sade om politik under andra världskriget, när han själv var i tidiga skolåldern: ”Vi pratade inte så mycket politik hemma, men Evert sade att ’förtryck och envåldshärskare är inget vi omfattar med sympati i den här familjen’.”

Skälet till att vi återupptar intervjun är att det nu kommer en ny skiva där Sven-Bertil Taube reciterar sonetter av poeten Lars Forssell, till musik komponerad av Peter Nordahl och framförd av Göteborgs symfoniker. Samtidigt ges en bok ut med dikterna och med akvareller av konstnären Lars Jonsson: ”Sånger ur havet”.

– Lasse Forssell var en tidig vän, så till vida att han var klasskamrat med min storebror Per-Evert i Norra Latin och ofta följde med hem till oss på Grev Turegatan. Han kom själv från ett borgerligt hem. Jag tror att han upplevde stämningen hemma hos oss som annorlunda, stimulerande. Ungdomarna pratade med föräldrarna och man umgicks utan väggar mellan generationerna och det tyckte Lasse var väldigt trevligt.

– Jag minns att jag hade några små vita möss som husdjur och min bror var på mig om att jag borde ”kasta ut de där råttorna”. Det störde mig. Det märkte Lasse och så ägnade han sig en stund åt mig och såg på när jag skötte mina vita möss.

Du kände av att han var snäll?

– Just det. Han uppskattade mitt sätt att vårda mössen, vilket inte min äldre bror gjorde. Då förstod jag att jag hade fått en vän, en som förstår vad det hela handlar om. Den vänskapen höll i sig genom alla år, genom olika grammofoninspelningar vi gjorde.

Tillsammans reste de under 1980-talet till Argentina och Buenos Aires, där ”kajerna är lagda med sten från Bohuslän” som det heter i Evert Taubes ”Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla”. Resan blev till albumet ”Tango”, med texttolkningar av Forssell.

Sven-Bertil Taube och Lars Forssell i Buenos Aires i slutet av 1980-talet (bild från lp-skivan ”Tango”). Foto: Bo Schreiber

Ett annat av deras samarbeten var med den nyligen bortgångne kompositören Mikis Theodorakis sånger, på skivan ”Sven-Bertil Taube sjunger Mikis Theodorakis” från 1974, som också ledde till att Sven-Bertil Taube blev förbjuden att resa in i Grekland.

– Lasse höll på med ett stort översättningsarbete av ”Peer Gynt”. Jag hade börjat försöka sjunga in de där låtarna, men det gick inte, tyckte jag, översättningarna var så dåliga. Då vände jag mig till Lasse och bad om hjälp. Fantastiskt nog lade han ner arbetet med ”Peer Gynt” och kom till studion och satt där och översatte vartefter jag sjöng in.

För Forssellskivan skickade Peter Nordahl över en mikrofon av högsta kvalitet. Med hjälp av den, och med teknisk assistans av sonen Felix, har de kunnat spela in recitationerna och skicka tillbaka till Peter Nordahl, som utifrån Sven-Bertils röst har komponerat musiken.

Texterna på den nya skivan kretsar kring döden, kring färjkarlen, glömskan och natten. I sitt förord citerar Sven-Bertil Taube ur en av dikterna, där de sista raderna lyder:

Bråddjupet famnar oss. Vi har befarit

I havet sjunker stunden vi har varit.

ett hav som återtagit oss. Vi är ett hav.

– I de här dikterna gick ju Lasse in på ålderdomen som ämne och jag tror att man har större förståelse för dem om man är äldre, som jag är. När jag läser dem nu så förstår jag vad de handlar om: om livet och om döden, den nära förestående.

Hur är det att befinna sig i slutet av livet?

– Jag väntar på sortin, i stort sett. I en trevlig omgivning.

Tanken skrämmer dig inte?

– Nej. Det finns ingen skräck i det, snarare är det just tanken på en sorti. Det är slutet på föreställningen och då går man ut.

Så talar en skådespelare om döden.

– Jag är ju skådespelare! Bland annat.

– Det jag önskar är att jag ska lämna ett gott intryck efter mig, i synnerhet hos dem som närmast berörs, fru och barn och barnbarn. Att de minns mig med en sorts glädje. Det upptar mig mer än tankar på vad jag har gjort som artist. Även om det naturligtvis är roligt om det kan roa andra under någon tid framöver.

Sedan vill jag att min aska strös utanför Sjösala. Det finns ett område mellan Sjösala och Sandhamn, där tror jag att det är tillåtet att bli strödd

Vad tror du, lämnar du ett gott intryck efter dig bland dina nära?

– Jag kan bara hoppas.

– Sedan vill jag att min aska strös utanför Sjösala. Det finns ett område mellan Sjösala och Sandhamn, där tror jag att det är tillåtet att bli strödd.

Där vill du vila?

– Ja, det passar mig alldeles utmärkt.

Mikaela Taube flikar in, lite matt på allt prat om döden:

– Han har inte tänkt dö riktigt än! Det finns också något livsbejakande i de här dikterna och i musiken: hur vi alla blir vatten till slut. Att vi har varit här en tid och gjort vad vi kan. Och hur man har suttit långt ute på havet under seglatser och tänkt på vad som är under och över en, säger hon.

– Men det var ju också speciellt att spela in samtidigt som vi bombarderades med nyheter om döden. Hela England gick och väntade på att dö, kan man säga. Ändå hade vi det rätt mysigt när vi arbetade med Lasses dikter. Men ja, det var liksom den fonden för recitationerna.

”Man kan säga att jag har gått i pension”, säger Sven-Bertil Taube. Foto: Myrra Malmberg

Förutom döden har naturligtvis också havet en huvudroll på albumet. Göteborgssymfonikerna spelar fram avvaktande vågor, kanske början på en storm eller om det är ett segel som spänns ut under solen. Sven-Bertil Taube låter som en ciceron, som berättar om död och hav ur ett helt livs perspektiv.

Har du något tidigt minne av havet?

– Ja, det måste vara från Sjösala då … Jo, en händelse jag minns är att jag satt till rors en gryning, medan Evert låg och sov nere i byssan, vi var på väg tillbaka till Sjösala någonstans ifrån. Så vaknade han och tittade ut på mig som gäspade storligen. Då sa han: ”En sjöman gäspar aldrig utan att hålla handen för mun!” Och så slog han igen luckan. Det glömde jag aldrig. Jag är än i dag mycket noggrann med att hålla handen för mun om jag gäspar.

Mikaela Taube mejlar bilder ur Astri Taubes fotoalbum, aldrig tidigare publicerade. Det är bilder som mamma Astri tog på sin lille son, med lådkamera under somrar på Sjösala under 1930- och 40-talen. En rundkindad pojke med tvärklippt lugg i tre–fyraårsåldern, som får ta sina armars fulla lilla längd till hjälp för att kunna hålla i en stor träbåt.

På andra bilder en något större pojke i skolåldern tillsammans med sin far, i tropikhattar och med badbyxornas linningar högt upp på midjan.

Stolt pojke till rors med svenska flaggan utspänd i aktervinden.

Fantastiskt fina bildminnen för en familj – och samtidigt inget mindre än svensk kulturhistoria.

Mikaela Taube berättar om deras egna erfarenheter från olika seglatser i vuxen ålder: som när Sven-Bertil hade fått en större summa pengar från en filminspelning och slog till på en Arpège i La Rochelle som han sedan seglade hem till Sverige. Eller, när de tillsammans blev strandsatta på Bermuda i ett par månader, efter att ha seglat på ett korallrev och kölen gick sönder. Sven-Bertil Taube åkte fram och tillbaka till konserter, medan hon väntade på Bermuda på att få båten lagad.

Efter en stund säger Sven-Bertil Taube, som varit tyst under seglarminnena:

– Man ska inte överdriva det här med havet. Det låter som om jag har tillbringat hela livet till sjöss, det har jag ju inte gjort. Jag är bara en vanlig söndagsseglare. Eller lite mer än söndagsseglare, kanske.

På ett sätt är kanske ”Sånger ur havet” ett slags farväl till det långa konstnärskapet, det som samtidigt har fått förnyad kraft efter fyllda 80. Samarbetet med Peter Nordahl har blivit till flera hyllade skivor och föreställningar. Under 2018 och 2019 gjorde han dessutom rollen som den åldrade skådespelaren Sir i ”Påklädaren” på Dramaten.

I slutet av november fyller Sven-Bertil Taube 87 år. Han kommer inte att uppträda igen. De sista ögonblicken på scen var när ”Påklädaren” gästspelade på Stora teatern i Göteborg i juni 2019, liksom när han samma år gjorde ett överraskningsframträdande tillsammans med Miriam Bryant på restaurangen Strandvägen 1 i Stockholm.

– ”Jag vill bli senil i lugn och ro” – så säger Sir i ”Påklädaren” och det är väl så jag själv har tänkt mig det. Man kan säga att jag har gått i pension.

I stort sett. För eftersom de nu ändå har en så avancerad mikrofon, har Sven-Bertil Taube börjat läsa in några sidor ur Viktor Rydbergs ”Tomten”.

Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick — men vart? kommer aldrig att ha låtit lika sant.

