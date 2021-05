Sven-Eric Liedman: Det är så märkligt att bara SD förmår kanalisera missnöjet

Jag går långsamt nerför en backe. Längst ner står en liten flicka och väntar otåligt på att jag ska komma ner. Hon är fem eller sex år gammal och ivrig att få pröva sin sparkcykel i utförslöpan.

När jag kommer mitt för henne säger hon mycket bestämt: ”Du är gammal!”

Jag svarar vänligt att det är jag verkligen, men jag undertrycker den fortsättning som jag har på tungan: ”En gång för längesen var jag lika ung som du.”

Det skulle kunna kännas skrämmande för henne och än mer fortsättningen: ”Och en dag är du lika gammal som jag.”

Medan flickan travar uppför backen med sin sparkcykel fortsätter jag med mina tysta funderingar. Jag tänker på den tid när jag själv var liten som hon och det fasansfulla kriget rasade utanför Sveriges gränser, och jag försöker föreställa mig den epok inemot nästa sekelskifte när flickan är en gammal dam. Men den avlägsna framtiden är helt ogripbar för mig. Inte ens min fantasi räcker till för att fånga något av den.

Nej, jag kan inte föreställa mig hur 2090-talet ska bli för den lilla flickan som just glatt tjutande rutschar nerför backen. Det förflutna vet jag desto mer om, det som utmynnar i det lilla nu som innan det hunnit stelna blir till ett då. Framtiden är för mig som för alla människor obekant, låt vara genomkorsad av stora och små planer, önskningar och farhågor.

För den som inte tar någon notis om det förflutna ter sig allt som händer nytt. Den som sitter alltför fast i det som varit ser bara upprepningar. Konsten är att finna ett slags balans. Inget som händer är utan förhistoria. Men man kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger.

Inför den nära framtiden känner jag oro. Kanske är det en gammal mans oro. Ofta har jag en plågsam föreställning om att mitt liv har utspelats i en lycklig glänta i historien, i ett hörn av världen där livet var ganska gott för många. Nu väntar bistrare tider, om inte för mig så för dem som kommer efter.

Växande klassklyftor, polarisering, hat mot det som framstår som främmande, faktaresistens – de senaste åren har genomkorsats av obehagliga utvecklingslinjer. Inte var folkhemmet alltid en idyll. Nog hade det sina styvbarn, och högern larmade då som alltid om att det inte lönade sig tillräckligt att vara rik. Vänstern ville ha något mer, något bättre – men pekade alltför ofta i riktning mot tyrannier i öster.

I Djursholm och på Östermalm kan man kräva staten på ersättning för allt som kräver det minsta arbete i hemmet

Idag är det högern som har det som Lars Gustafsson en gång döpte till problemformuleringsinitiativet. Förnuftet och kunskapen säger att den allt överskuggande utmaningen för världen och Sverige är klimatförändringarna och miljöförstöringen. Men högern ropar för full hals: Invandringen, invandringen! S, det stora folkhemspartiet, har böjt sig. Justitieministern skryter med att Sveriges politik nu är hårdare än genomsnittet i EU. Högern, anförd av Sverigedemokraterna, vill ha ännu mer.

Jan Eliasson, den erfarne diplomaten, påpekar att det närmar sig rena främlingsfientligheten. De många som nu är omistliga till exempel i vården glöms bort. Man talar bara om gängkriminalitet och klaner som om alla som kommit till Sverige under det här seklet enbart ägnade sig åt sådant.

Visst är gängkriminalitet och det alternativa rättsväsende ett stort problem som måste motarbetas på alla sätt. Det är avskyvärt att unga män hänsynslöst skjuter ihjäl varandra och riskerar att döda också människor som bara råkar befinna sig på brottsplatsen. Minst lika hemskt är våldet mot kvinnor som inte motsvarar vissa förkvävande normer.

Det är också ett faktum att de som invandrat till Sverige är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det räcker inte att säga att de som befinner sig underst i samhället alltid är mer benägna för brott än andra.

Högern har rätt i att vi har ett stort integrationsproblem i Sverige i dag. Men dessa högermänniskor vill bara se ena halvan av problemet. De talar om dem där nere men inte om den ekonomiska överklassen som lika påtagligt lämnar den gemenskap som Sverige åtminstone delvis utgjorde för några årtionden sedan.

Högern gör därtill anspråk på en växande andel av skattepengarna. Visst, man sviker inte sitt vanliga krav på skattesänkningar. Men av det som ändå blir kvar i skatt ska en växande andel gå till skol- och vårdföretag som tar ut praktfulla vinster som hamnar i de förmögnas fickor.

Det är också de riktigt rika som utnyttjar rut mest. I Djursholm och på Östermalm kan man kräva staten på ersättning för allt som kräver det minsta arbete i hemmet.

Inte nog med det. Många förmögna ägnar sig åt skatteflykt. Paradisöarna står öppna för dem som har mycket pengar att lägga undan. Mindre summor än 15 eller 20 miljoner kronor befattar sig inte de flinka mellanhänderna med. Ofta rör det sig om mycket större summor.

Naturen är alltid konservatismens sista tillflykt. Naturen kan man inte göra något åt

Ändå finns så mycket pengar kvar i landet som kan gå till lyxkonsumtion. De superrika tar i anspråk en orimlig andel av jordens resurser med sina vräkiga hus, lyxbilar, lyxbåtar och privatplan.

Så kan vi fortsätta. Vi är, som den franske ekonomen Thomas Piketty visat, på väg tillbaka till den situation som rådde under årtiondena före första världskriget. Det är genom arv som de flesta blir riktigt förmögna. Vi får en liten rik elit högst upp på samhällsstegen.

Då som nu frodas föreställningen bland de lyckosamma att de är en särskild sorts människor, finare än andra. Leif Östling, som är öppenhjärtigare än de flesta, förklarar frankt att ”vi har olika genetiska förutsättningar och det har naturen utrustat oss med”.

Det är alltså till sist naturen och inte det mänskliga samhället som är anledningen till den ekonomiska överklassens isolering i toppen. Det är samma natur som brukar åberopas av sexister och rasister.

Det är alltid bekvämt att skylla på naturen. Den tiger vad vi än säger om den. Det är värre med människor. Det är bäst att tysta dem med denna oföränderliga natur som gör den ene rik och den andra fattig med samma obarmhärtighet som den utrustar den ene med manliga privilegier och den andre med ett skinn i den ena eller andra kulören.

Naturen är alltid konservatismens sista tillflykt. Naturen kan man inte göra något åt.

I själva verket har det svenska samhället förändrats i grunden sedan 1980. Då tjänade en vd i de största företagen åtta gånger så mycket som arbetarna på samma företag. I dag är skillnaden ungefär sextio gånger.

Och ändå är det inte löner som orsakar de största ekonomiska klyftorna. Det är förmögenheter. Medan en stor del av befolkningen dignar under sina bolån, hovar den ekonomiska eliten in väldiga summor framför allt från finansmarknaden. Finansmarknaden är en värld för sig. Under pandemin har mycket i samhället dämpats eller stått stilla – men börsen har stigit till väders, härligt befriad från alla jordiska bekymmer.

Den som har pengar att satsa får snart mycket mer pengar. Det är ingen större konst; datorer kan klara av otaliga köp och försäljningar per sekund. Rätt programmerade kan de sköta finansmarknaden på egen hand.

Nog om detta. Vi har fått en isolerad brottslig underklass men också en överklass som brutit sig loss från samhället i sin jakt på rikedom, makt och lyx. Det är inte märkligt att det väcker ett pyrande missnöje. Det egendomliga är att det framför allt är Sverigedemokraterna som kanaliserar detta missnöje. De har sina syndabockar, främst invandrarna men också vad de kallar eliterna – journalister och intellektuella av olika slag. De tiger däremot om den ekonomiska överklassen. Med den kan de ingå en omaka pakt.

SD kanaliserar inte bara missnöje utan också en tilltagande omdömeslöshet. När partiet kommer i maktställning, som i ett antal sydsvenska kommuner, är det ingen hejd på dumheterna. SD-politiker gör livet omöjligt för kommunala tjänstemän vilka flyr i panik. Senast var det en pamp i Hörby, Johan Ohlin, som tog kontakt med en lärare som undervisat hans barn om stormningen av Kapitolium på ett sätt som varken Donald Trump eller Jimmie Åkesson skulle ha gillat. SD vill alltså styra lärarna bort från alla rimliga bedömningar.

Vi vet alltså vad som väntar om den allt bredare högeralliansen får makten i hela landet 2022. Den kristna högern i KD och högerflanken i L kommer säkert att foga sig efter SD, liksom de troget följde Trump i USA.

Med sådana hot i den nära framtiden är det inte konstigt att 2090-talet ter sig ogripbart avlägset. Så mycket kan hända till dess. Det finns starka motkrafter till det intellektuella mörker som just nu sänker sig över Sverige och världen. Vetenskapen gör enastående framsteg. De samlade kunskapen inte bara om materien och om livet utan också om historien och samhället rymmer ljus så det räcker för en tid av storartad upplysning. Om kunskapen inte bara ses i ekonomiska termer utan också som ett sätt att orientera sig i tillvaron så kan de som hellre söker sig till illusionernas milda skymning motarbetas och kanske till sist själva komma på bättre tankar.

Jag uppfylls av ett slags paradoxal hoppfullhet. Så mycket framtida ansvar jag lägger på den lilla flickan med sparkcykeln och hennes jämnåriga. Allt det som vi gamla misslyckades med ska de klara av.

Och varför inte? Historien är inte bara full av död och förstörelse utan också av mäktiga flöden av ljus.

Det är den möjligheten som jag grubblar över när jag fortsätter min vandring.

