Sven-Eric Liedman: Pojkkrisen i skolan driver på populismen

Det är unga män som mördar varandra i förorten. De unga kvinnorna kan vara hjälpredor i bakgrunden, men skjuter gör de inte.

Det är män som misshandlar kvinnor.

Det är övervägande män som röstar på den yttersta högern. Det är fler män än kvinnor som tillhör de sanslösa hatarna på nätet. Det är oftast män som ägnar sig åt rasistiska excesser.

I skolan är det pojkar som bråkar och för oväsen. Flickorna sköter sig. Flickorna får överlag bättre betyg. Vid universiteten är de i växande majoritet.

Detta är lika lite som männens våld ett svenskt fenomen. Men i Sverige har problemen med dåliga skolresultat blivit alltmer påtagliga under de senaste årtiondena. Redan i förskolan är skillnaderna påtagliga. Sedan blir de allt värre, upp till åttan och nian. Många pojkar kommer aldrig in på gymnasiet.

Är detta ofrånkomligt, som ett öde?

Nej, så är det inte. För längesen var pojkarna bättre i matte, flickorna i språk. Det är bara några decennier sedan flickorna blev bättre i allt utom rent fysiska prestationer.

Något har hänt, och hur ska man förklara det? Richard Reeves, en brittisk-amerikansk politiker och forskare, har i sin bok ”Of boys and men. Why the modern male is struggling, why it matters, and what to do about It” (2022) tagit upp frågan om vad som hänt med pojkarna och männen. Han hävdar att de plågas av ett växande missnöje. Deras aggressivitet, fysiskt och inte minst verbalt, är ett växande problem. Men deras situation har också försämrats objektivt sett, medan kvinnorna, som tidigare var utestängda från det mesta som hade med avancerad utbildning att göra, nu kan utveckla sin fulla potential.

Reeves har med rätta fått kritik för att han inte närmare gått in på hur detta går till, alltså hur det kan komma sig att de forna pojkarna blir sådana män. För egen del har jag haft glädjen av att få ta del av ett tryckfärdigt manus av Anne-Marie Körling med titeln ”Pojkars läsande och lärande”. Körling utgår från sina egna erfarenheter som lärare, men de slutsatser hon drar har direkt bäring på det som Reeves tar upp.

Körling har haft uppgiften att lotsa pojkar som hamnat utanför undervisningen tillbaka in i klassrummet och lärandet. Det är nämligen vanligt i Sverige att ett antal pojkar helt enkelt lämnar klassrummet och håller till ute i korridoren. Körling, som har en rik internationell erfarenhet, hävdar att detta är något unikt svenskt. Vi förlorar uppenbarligen tron på pojkarna tidigare än i många andra länder.

Det börjar redan i förskolan. Pojkarna får ideliga uppmaningar om att sitta stilla och hålla tyst. Och visst är många av dem stökigare än flickorna. Men kanske är det ett naturligt uttrycksmedel för dem? Finns det ingen möjlighet att kanalisera deras oro på något vettigare sätt än genom ideliga tillsägelser?

Körling frågar sig också om alla måste vara stilla som i kyrkan under högläsningen. Kanske är lite fysisk aktivitet ett pojkaktigt sätt att lyssna?

Inte så få pojkar lär sig aldrig läsa. Hon har haft elever som plötsligt och med sorg i rösten utbrustit att de aldrig lärt sig bokstäverna och deras sammanhang. De har helt enkelt betraktats som stökiga och omöjliga och därmed hamnat utanför undervisningen.

Deras situation är inte hopplös. Men det krävs en eldsjäl för att de inte ska förbli analfabeter. Så är det överlag i skolan och i stora delar av dagens offentliga sektor – det måste till uppfinningsrika entusiaster för att få verksamheten att verkligen fungera. Annars nöjer man sig med att hantera vad som blir kvar av skola eller vård eller omsorg efter de årliga nedskärningarna av resurser. Därtill riskerar man att drunkna i det byråkratiska nonsens som kallas New public management.

Körlings budskap är enkelt och klart: pojkarna får inte lämna klassrummet och man måste få dem att arbeta sig in i bokstävernas och böckernas värld. För det krävs det färre kommandon att sitta stilla och hålla tyst och mer lockande verksamheter. Undervisningen måste bli ”mindre instruerande och mer berättande”.

Det är viktigt med läsning, även högläsning. Den svenska skolan har under många år försummat denna verksamhet. I stället har politiker liksom många skolledare begapat sig i datorerna med förundran, och friskolor har använt gratis datorer till alla elever som ett konkurrensmedel.

Inget ont om datorer, jag har själv använt dem i snart 40 år. Men de ersätter aldrig pappersboken, allra minst i skolan. Det är i boken man enkelt och naturligt lär sig att läsa och i bästa fall också älska läsandet. Det är där en värld av möjligheter öppnar sig, inte i ett slag som på internet utan stegvis på det sätt som är naturligt för det mänskliga lärandet.

Anne-Marie Körling betonar också hur viktig högläsningen är. När läraren läser högt för sina elever är det en inbjudan in i böckernas, berättandets och den skapande fantasins värld.

Jag ser att regeringen ämnar föreslå en särskild pott för bokinköp till skolor. Det är äntligen något positivt. Men det talas också om ännu en stor genomgripande skolreform. Man bävar. Denna ändlösa rad av drastiska reformer som den svenska skolan genomgått under en rad decennier påminner mig om en slalombacke, så olik den framgångsrika finländska skolans lugna och säkra väg framåt.

En av de värsta effekterna av de hialösa svenska skolreformerna är lärarnas försämrade status. Deras kunskaper och yrkesskicklighet väcker ingen respekt; föräldrar tror sig veta bättre och skolpolitiker allra bäst.

Och skolkoncernerna utdelar glädjebetyg åt sina elever, ett strålande konkurrensmedel. I många förorter liksom på landsbygden är däremot förutsättningarna ofta usla. Där får man sannerligen inga glädjebetyg. Där kan pojkarna lätt hamna utanför, och effekterna av det kan i olyckliga fall bli katastrofala.

Kriminologen Julia Sandahl har skrivit en uppmärksammad doktorsavhandling som handlar om sambandet mellan brott och skola, ”Juvenile crime in context. The sigificance of school affiliation” (2021). Hon visar övertygande på misslyckanden i skolan ofta leder till grov ungdomsbrottslighet. Underprivilegierade skolor ger en grogrund för ett liv i laglöshet.

Men alla pojkar som misslyckas med sina studier blir inte knarkhandlare med pistol i fickan. Inte så få hamnar i en annan marginal och släpar sig fram i avskildhet, förbittrade på ett samhälle som tidigt lämnat dem i sticket och är snara att anamma den extrema högerns hatbudskap. I skolan har de inte lärt sig någon respekt för god kunskap och är därför vidöppna för alternativa fakta, rena lögner och bisarra konspirationsteorier. De sociala medierna ger dem chansen att ge igen för alla de oförrätter som de anser sig ha utsatts för. Avskyn för vad de ser som eliter, människor som ägnar sig åt forskning, undervisning eller journalistik, är djup och gränslös.

De misstror djupt vad dessa eliter hävdar angående brottslighet, angående invandringens fördelar, angående klimatets katastrofala förändring. Kort sagt, de vältrar sig i den barbariska okunnighet som SD:s ledargarnityr tycker är lämplig föda för folket.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Den ska utjämna de skillnader som finns i hemmiljö och födelseort. I dag är den svenska skolan sällsynt illa lämpad för denna avgörande uppgift. Skolan ska konkurrensutsättas, hette det när friskolereformen genomfördes. Men skolan är inte en affärsverksamhet. Konkurrens är bra för en livsmedelsbutik; men skolan är en samhällsbärande institution, en av de viktigaste. Man kan inte lämna ett barns utveckling i händerna på folk som gamar efter pengar. Man kan inte lämna fältet öppet för den sorts föräldrar som tror att deras barn bara är kunder i den ena skolan eller den andra. Skolor kan variera i pedagogisk inriktning men inte i sitt avgörande uppdrag: att ge unga människor en solid kunskapsgrund och en självklar känsla av att leva i ett demokratiskt samhälle där alla har ansvar för helheten.

Det gäller också pojkarna, de blivande männen.