Sven Wunder vill lyfta ton i stället för person

Det var egentligen inte meningen att han skulle vara hemlig. Det bara blev så. Joel Danell hade egentligen bara en tanke när han, i början av semestern 2018, blev sittandes i sitt arbetsrum i närheten av Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han, kompositör och tidigare jazzmusiker, hade precis avslutat arbetet med musiken till en långfilm och såg en planlös sommar framför sig.

Men så kom den, lusten att skriva. Inte för någon annans skull. Bara för egen del.

– Jag var väldigt uppe i varv, så där som man blir efter en intensiv arbetsperiod. Så jag satt här. Plötsligt fick jag en sådan där… kreativ blixt. Musiken tog form i mitt huvud. Det kändes lite som att jag hade kunnat spela in hela skivan just den kvällen, minns Joel Danell om det som skulle bli ”Eastern flowers”, hans debut som Sven Wunder.

Sven Wunder har gjort musik till filmer som ”Min pappa Marianne” och ”Sune - best man”. Foto: Anette Nantell

Två månader senare var den, med goda musikervänners hjälp, klar. Med sin unika blandning av psykedelisk rock med rötter i öst, europeisk jazzfunk och blommiga undertoner blev albumet, som först hette ”Doğu Çiçekleri” men som i och med USA-lanseringen förra året fick ett mer internationellt namn, snabbt en snackis i musikkretsar: Vem var han? Och varför stod det inte namnet på musikerna i skivkonvolutet? Var Sven Wunder kanske ändå… lite tysk? Eller åtminstone ett helt band?

Skivsamlare runt om i världen var plötsligt villiga att betala stora summor för vinylutgåvan som då var utgiven i få exemplar.

– Jag har aldrig menat att vara kryptisk eller knepig. Från början var det mest ett estetiskt val att inte skriva ut så mycket information på skivan. Jag tycker att skivor är snyggare när de är rena. Personligen plockar jag hellre upp en vinylskiva som känns lite mystisk, säger Joel Danell, som gärna dras till det sena sextiotalets klanger.

Men också till sjuttiotalets dito.

Samtidigt har han velat låta musiken tala, lite enligt devisen: ton i stället för person.

Sven Wunder dras till det sena sextiotalets klanger. Foto: Anette Nantell

– Vi hade ingen aning att det skulle bli ett sådant sug efter skivorna. Inledningsvis skrev jag ju bara låtarna med en tanke om att det skulle vara musik som jag själv vill lyssna på. Men det hade ju så klart varit märkligt om jag satt här nu utan att vara villig att tala om vad jag heter. Tidigare har det inte funnits något egentligt behov av att berätta det, säger han och tillägger;

– Men om en bieffekt av det är att musiken fått tala för sig själv så är jag överlycklig. Jag är inte en sån som vill veta en massa saker om artisterna jag lyssnar på.

Medan Sven Wunders loja groove på debuten skapades ur en nostalgisk mylla med turkiska influenser, så blickade han på uppföljaren ”Wabi sabi” (2020) istället mot japansk och kinesisk folkmusik. Nya ”Natura morta” innehåller mer renodlade kompositioner.

– Jag har alltid gillat mötet mellan olika kulturer, men nu kände jag att jag ville göra något annat. Mina nya låtar är mer klassiska kompositioner med cembalo, stråkar och flöjter. Tidigare var musiken mer av ett paket, där alla delar satt ihop. Men de här melodierna kan jag klä av och bara spela på pianot.

Som Sven Wunder vill han gå dit kreativiteten tar honom. Han behöver inte kompromissa med någon annan än sig själv. När han nu ger ut sin tredje skiva inom ramen för enmansprojektet är det mot filmmusiken, och det som ofta kallas för library music, han vandrat.

Sven Wunders nya ”Natura morta” har mer renodlade kompositioner. Foto: Anette Nantell

Han har länge varit besatt av Ennio Morricone, samlat på sig allt han kan hitta.

Ett nothäfte signerat Morricone ligger ovanpå pianot, nära till hands.

– Letar man sig vidare därifrån får man höra fantastisk musik, som Bruno Nicolai, Alessandroni och Riz Ortolani. De är ju på en annan nivå och från en annan tid, men referensen eller inspirationen är i alla fall tydlig.

”Natura morta” är inspelad med en tilltagen stråkensemble om 16 personer – och penseldragen är därefter. Stora, svepande, filmiska och samtidigt rakt igenom meditativa.

– Det är den ultimata konstformen, när bild och toner samverkar, säger han.

– När jag var liten brukade jag och min mamma lyssna på vinylserien ”Klassiska mästerverk” och bläddra i bilderböcker. Det kan mycket väl vara därifrån min lust att koppla musik till bilder kommer.

Ändå är det på sätt och vis jazzen som binder samman de tre skivorna, medger han. Redan som liten fick han följa med sin musikerpappa Nils Danell på turné.

– Jag var i princip spädbarn första gången jag var på Fasching. Min pappa trummade i massa olika jazzband. Jag såg redan från tidig ålder att man kunde göra vad man ville. Senare började jag själv spela kontrabas.

Kontrabas har Joel Danell spelat länge. Men nu trivs han bättre som kompositör än instrumentalist, säger han själv. Foto: Anette Nantell

Basen står i hörnet av arbetsrummet. Men har numera fått konkurrens av gitarrer, mängder av syntar, en indisk harpa och så pianot, som Joel Danell just nu ser som sitt viktigaste instrument.

Skivsamlingen skulle kunna vara ett annat. Därifrån hämtar han det mesta av sin inspiration.

– Jag tycker inte att musik per se måste låta ”ny”. Den lät liksom bäst under sent sextiotal och sjuttiotal och jag vill gärna att mina låtar ska låta så, säger han och tillägger att det är den beatorienterade sextiotalsjazzen som tilltalar honom mest i genren.

Om beatet är kugghjulet som får Sven Wunders musikaliska universum att snurra, så är jazzen vägen på vilken han färdas framåt.

– Även de låtar som tangerar rock eller pop har en jazzig nyans i sig. Också på det sättet att de ofta innehåller en form av... underliggande driv. Det kan ligga i exempelvis ackordföljder eller i fraseringen. Men sen finns det ju också rena jazzlåtar på ”Natura morta”, som ”Panorama”. Den är väldigt storbandsaktig, mer som en jazzvals.

Sven Wunder. Joel Danell är kompositör, född 1984 och bosatt i Stockholm. Han har ett förflutet som jazzmusiker men skriver också filmmusik. Hans, ofta instrumentala, kompositioner kan höras i bland andra filmerna ”Min pappa Marianne” och ”Sune - best man”. Som Sven Wunder skivdebuterade han med ”Doğu Çiçekleri” 2019. Albumet återutgavs under förra året med titeln ”Eastern flowers”. Alla spår är döpta efter blommor. Förra året kom även album nummer två ”Wabi sabi”. ”Natura morta”, som släpptes tidigare i juni, är hans tredje skiva och ges ut av Piano Piano, som Danell driver tillsammans med vännen John Henriksson. John har också skapat omslagsbilderna till skivorna. ”Eastern flowers” med en billig akrylfärg, ”Wabi sabi” i skir akvarell och nya omslaget med hjälp av oljefärg. ”Efterhand har vi kostat på oss lite dyrare färger”, säger Danell. ”John är art director för skivorna. Förutom omslagen jobbar han med albumkoncepten, låttitlar och så vidare.” Visa mer

