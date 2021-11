Svensk bok om klimataktivism väcker debatt i USA

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Inför klimatmötet i Glasgow riktas det som väntat mycket uppmärksamhet mot Greta Thunberg. Men det är en annan svensk klimatröst som diskuteras i USA just nu.

Svenska författaren och forskaren Andreas Malms kontroversiella nya bok, ”How to blow up a pipeline”, förespråkar det han kallar ”intelligent sabotage” för att stoppa fossilföretagens globala expansion och väcka mer engagemang för klimat.

Tre republikaner har nu anmält boken till FBI. I september skrev kongressledamoten Lance Gooden, republikan från Dallas i Texas, ett brev till FBI-direktören Christopher Wray, där han uppmanade FBI att ”undersöka och kartlägga” Malm och andra klimataktivister. Enligt Goode förespråkar Malm ”eko-terrorism”. Goode ville även straffa de medier som ger boken uppmärksamhet.

”Jag anser att FBI offentligt bör binda sig till att utreda och åtala individer som försöker begå eko-terrorism, såväl som de medier som sprider detta”, skriver Gooden i brevet till FBI.

Utspelet verkar dock ha slagit tillbaka mot Goode. Nyheterna om lagförslaget har i stället bidragit till en våg av publicitet för boken, som redan uppmärksammats i landsomfattande medier i USA.

New York Times kallar boken ”ett starkt argument mot förtvivlan och maktlöshet” medan klimatjournalisten David Wallace-Wells, känd för boken ”Den obeboeliga planeten”, hyllar den som ”ett provokativt manifest från en pionjär i klimatteori”.

Andreas Malms amerikanska bokförlag Verso är nöjt med uppmärksamheten.

– Att republikanerna skrev ett brev om boken till FBI och att Fox News uppmärksammat den är toppen, för det betyder att boken blivit en del av den nationella debatten. Att Fox News försöker avfärda Malm som en galning bevisar att de ser honom som ett verkligt hot. Det är en stor framgång för oss, säger Jessie Kindig, Malms redaktör på Verso.

Redan innan boken givits ut i USA hyllades den av Jia Tolentino, en inflytelserik journalist för tidskriften New Yorker. Strax därpå gjorde tidningens chefredaktör David Remnick en längre intervju med Malm. I intervjun varnade Remnick för att boken lär väcka arga reaktioner hos konservativa medier. Mycket riktigt dröjde det inte mer än ett dygn innan Fox News gjorde ett inslag om just detta, där de attackerade New Yorker för att ”amplifiera eko-terrorism”.

Jacob Stevens, direktör för Malms förlag Verso, försvarar bokens argument.

– Malm uppmanar inte till några specifika våldshandlingar. Snarare lägger han ut en rad strategiska och taktiska överväganden och gör, enligt mig, fascinerande rekommendationer för vilken sorts taktik som kan fungera bäst för klimataktivister. Han är väldigt tydlig med att inte förespråka specifika våldshandlingar eller våld mot personer. Om något hade varit juridiskt oklart kring det skulle vi ha flaggat det under arbetet med boken, säger Stevens till DN.

De tar emot på förlagets rymliga kontor i Brooklyn, med utsikt över Brooklyn bridge och Manhattans skyline. Verso har varit verksamma sedan 1970, men på 2000-talet har de blivit det tongivande vänsterförlaget i USA. Böckerna säljs oftast i relativt små upplagor och når främst aktivister och akademiker, men Malms bok tycks få ett bredare genomslag. De första två upplagorna på drygt tio tusen exemplar har sålt slut enligt Verso.

– Även om flera kritiker haft invändningar så har de tagit Malms argument på allvar och det har varit underbart att se boken ta plats i en mainstreamkonversation. Boken har lyckats vidga fönstret för det politiskt möjliga, säger Jessie Kindig.

Att boken tycks uppmana klimataktivister att använda sabotage och vandalisering som metoder har dock inte bara mött kritik av amerikansk höger, utan även av progressiva demokrater och klimataktivister i USA.

I New York Times skriver kolumnisten Ezra Klein att den mest omedelbara konsekvensen av vandalisering av fossilföretagens infrastruktur sannolikt skulle bli kraftigt höjda priser för olja och naturgas. Det skulle främst drabba låginkomsttagare, vilket borde försvåra försöken att expandera klimatrörelsen, enligt Klein.

Författaren och klimatjournalisten Leigh Phillips, som också publicerat böcker på Verso, kallar Malms budskap ”auktoritärt och antidemokratiskt”.

– Malm jämför klimataktivisterna med protesterna i Sydafrika under apartheid och kvinnorna som stred för rösträtt. Men den väsentliga skillnaden är att de inte hade några demokratiska sätt att uttrycka sig på. De kunde inte rösta. Om du inte har möjligheter att rösta eller förändra saker demokratiskt är våld och sabotage motiverat. Men USA är, trots alla brister, en demokrati. Vill du förändra åsikter om klimatkrisen så bör du göra det med demokratiska metoder. Det måste göras genom det långa, trägna och inte alls lika sexiga arbetet med att övertyga folk, inte genom att spränga saker, säger Phillips till DN.

Han anser inte bara att det är fel i sak att förespråka våld och sabotage i en demokrati, utan även att det är en korkad politisk strategi.

– Om du jobbade på Exxon eller Shell och ville lansera bästa tänkbara strategin för att få hela klimatrörelsen att tappa trovärdighet? Då skulle jag förespråka Malms metoder. Det vore en dröm för oljeföretagen om aktivister började sabotera infrastruktur, för det kommer snabbt vända folkopinionen emot dem, säger Phillips.

På Verso visar Jessie Kindig upp bokens amerikanska omslag, där ett citat ur boken dragits upp över hela baksidan: ”Property will destroy the earth”, egendom kommer att förstöra jorden.

– Målet är väl att ifrågasätta vad som får kallas våld. Det kallas för våld att spränga en oljeledning, men är det inte likaså en våldshandling att bygga en oljeledning, när vi så tydligt vet vilka konsekvenser det får? Fundamentalt handlar det om att förändra själva orden vi använder i debatten och om att ifrågasätta idén att egendom är mer värt än människor, säger Jessie Kindig.

