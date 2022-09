Svensk-franskt fyrverkeri av gränsöverskridande konst

Konsert Scen: Lunds universitetsaula Verk: KH Stockhausen (”Freitag aus Licht”), H Alfvén (”Bergakungen”), M Delage ”Poèmes Hindous”, D Fjellström ”Suite Ballets Suédois” m fl Dirigent: Maxime Pascal Solist: Jenny Daviet Medverkande: Le balcon och LuKas (Lunds Kammarsolister) Visa mer

Två lustdrivna ensembler möttes på kvällen före valdagen i ett svensk-franskt fyrverkeri i Lunds universitetsaula. Konserten utgjorde upptakten till ”Lund Indie Chamber Festival”, en ny konsertserie kurerad av LuKas, Lundaensemblen som nyss Grammisnominerades för sin första skiva.

Den spektakulära öppningskonserten firade svenska baletten i Paris genom att bjuda in franska ensemblen Le balcon med dirigentstjärnan Maxime Pascal, som byggde ihop ensemblerna till en flott sinfonietta. Men först ett mer nutida preludium ur Karl Heinz Stockhausens opera ”Freitag aus Licht” (1996), inför Le balcons kommande uppförande i Parisfilharmonin. Sensationella sopranen Jenny Daviet och två superba träblåsare inkarnerade Bibelns Eva efter syndafallet, med armar och instrument koreograferade som stiliserade, svarta vingar. Uppstudsiga tonslingor nitade fast nya stjärnor i salens färggranna valv, när musikerna skred genom rummet.

Det suggestiva regndroppsintermezzot ur Hugo Alfvéns ”Bergakungen”, baletten efter John Bauers skogstablåer, drog sedan upp ridån till de svenska avantgardisternas samarbeten i 20-talets Paris. Maurice Delage hör förstås inte dit, men hans poetiska sångcykel ”Poèmes hindous” från 1912 signalerar nyfikenheten på nya världar. Jenny Daviets melismatiska sopran smälte in i en ljudbild surrande av regnskog och rituell raga, i Alexander Westlunds anslående orkestrering.

Svenska balettens arbete påminner om att inhemskt inte måste vara provinsiellt - och att svensk folklore, med Alfvéns ”Midsommarvaka” som paradexempel, än i dag är en viral magnet. En fin gest att låta Daniel Fjellström bygga ett delvis nytt verk ur Kurt Atterbergs ”Fåvitska jungfrur” från 1920. Hans backanaliska ”Suite Ballet Suédois” loopar slingor av folkbarock i minimalistiska mönster, läckert accentuerade av virveltrummans rytm.

Rätt in i samtiden pekar även Cole Porters musik till Chaplininspirerade jazzbaletten ”Within the Quota”från 1923, som på sin tid kritiserade migrantkvoterna till USA: perfekt uppvisning av Maxime Pascals expressiva musikalitet. Kvällen toppas med Eric Saties livsbejakande kabarésång ”Je te veux” som extranummer, där sopransolisten klipper till med ett fräckt, högt C. Touché.

Läs mer av Sofia Nyblom och mer om klassisk musik