Svensk Live sågar regeringens nya krisstöd: ”Pengarna räcker inte”

Kulturrådet fördelade på torsdagen den första halvan av höstens krisstöd. Totalt rör det sig om 1.217 aktörer som beviljats stöd på sammanlagt 400 miljoner kronor, skriver Kulturrådet i ett pressmeddelande.

Stödet är till för att täcka intäktsbortfall för inställda och uppskjutna evenemang mellan den 1 juni och 30 september.

Största stöden går till Astrid Lindgrens värld som hållit stängt, samt till musikfestivalen Sweden rock som ställde in sommarens evenemang. De båda arrangörerna får 10 miljoner kronor i stödet, vilket är maxbeloppet.

Drygt hälften av de arrangörer som ansökte om coronakrisstödet har fått sina ansökningar beviljade. Totalt hade drygt 2.200 aktörer sökt stöd motsvarande 1,8 miljarder kronor.

– De stöd som beviljas den här och nästa vecka blir räddningen för många men samtidigt ser vi att pengarna inte räcker för alla som behöver stöd. Behoven är större än tillgången, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi vill att kulturlivet ska finnas kvar efter pandemin och jag hoppas och tror att det kommer nya stödpaket nästa år.

Branschorganisationen Svensk Live är mycket kritisk till hur den här omgången av stödet fördelats. Det eftersom inkomstbortfall på mer än drygt en halv miljon kronor endast ersätts till 25 procent, i stället för högst utlovade 50 procent.

Enligt Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren var det först nu i veckan man information om att gränsen sänkts till 25-procent.

– Just nu kan varenda hundratusing vara helt avgörande för om arrangörer ska överleva. Folk har härdat ut under pandemin, men nu är allt helt nedstängt. Det är helt avgörande med andra intäkter, annars går man under, säger Joppe Pihlgren till DN.

Svensk Live påpekar också att många drabbade arrangörer inte ens får 25 procents ersättning av beloppet över brytpunkten.

– Det är mellanstora och stora arrangörer som drabbas väldigt hårt av det här beslutet. Pengarna räcker inte. Vi har hela tiden sagt att sommaren är den tid där våra medlemmar har mest verksamhet och där förlusterna blir som störst.

Svensk Live kommer nu vända sig till regeringen med kravet att ersättningsnivåerna ska höjas.

– Jämför med stödet till korttidspermitteringar. När de ansökningarna sköt i höjden långt över vad regeringen räknat med så anslogs mer pengar direkt. Tanken på att sänka det stödet föresvävade väl ingen, säger Svensk Lives styrelseordförande Andréa Wiktorsson i ett pressmeddelande.

Under årets första månader har kultur-, nöjes- och fritidsbranschens omsättning minskat med 15 procent jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar 8 miljarder kronor, enligt en sammanställning från Statistiska centralbyrån.

– Teatrar och konserthus går särskilt dåligt. I den branschen minskar omsättningen med hela 62 procent. Även stödföretag till artistisk verksamhet utvecklas svagt, där har omsättningen minskat med 2,7 miljarder kronor, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.