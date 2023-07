Svenska Anna Dahl strejkar i Hollywood – så drabbas filmarbetare av konflikten

Logga in

Drömfabriken i Hollywood genomgår ett riktigt stålbad. Förra veckan gjorde skådespelarna i fackförbundet SAG-AFTRA manusförfattarna sällskap i en dubbelstrejk som lamslår hela branschen.

Strejken påverkar även många svenskar som bor och verkar i Los Angeles. En av dem är Henrik Bastin, som driver produktionsbolaget Fabel. Just nu befinner han sig på sitt sommarställe i Stockholms skärgård i väntan på att något ska hända.

– Det finns ingenting att göra. Allt är nedstängt. För oss börjar och slutar allt med en författare som sätter pennan vid någonting, säger han.

Henrik Bastin driver produktionsbolaget Fabel i Los Angeles. Strejken gör att allt står stilla. Foto: Privat

När manusförfattarna i fackförbundet Writers guild of America (WGA) gick ut i strejk den 2 maj tänkte Henrik Bastin att det kanske skulle hålla på i någon månad eller två.

– Nu är vi inne på tredje månaden och när skådespelarna också gick ut i strejk kändes det rätt mörkt och som en stark indikation på att det här kommer ta ett ordentligt tag att lösa, säger han.

Efter en vecka är läget fortfarande låst. Branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP) som förhandlar åt film- och tv-bolagen menar att facket ”medvetet förvränger” sanningen. Enligt dem erbjöds facket en miljard dollar i löneökningar och andra förmåner innan de valde att gå ut i strejk. SAG-AFTRA har kontrat med att de kämpar mot ett system där mediekonglomerat ”belönas för att utnyttja arbetare”, rapporterar Variety.

Henrik Bastin, som har lång erfarenhet av tv-branschen i både Sverige och USA, ger inte mycket för det höga tonläget.

– Alla är riktigt trötta och förbannade på bägge parter. Ingen som faktiskt är drabbad vill ha den här strejken. Det utspelar sig på en toppnivå som är långt ifrån folks vardag.

Anna Dahls senaste film ”Farewelling” kommer inte att kunna visas på fler filmfestivaler på grund av strejken. Foto: Privat

Nästa vecka skulle inspelningarna ha börjat för ett gäng serier som hans bolag producerar. På schemat stod en ny säsong av ”Bosch. Legacy”, ytterligare en spinoff på den populära polisserien ”Bosch”, och en pilot för tv-kanalen NBC. Nu är allt uppskjutet på obestämd tid.

– Vi vet inte om det är klart om en månad eller om det är klart till jul. Det finns ingenting vi kan göra för att påverka utgången. Så man sitter bara och väntar, säger han.

En som inte sitter still är Anna Dahl, svensk skådespelare som kämpar för att slå igenom i Hollywood, och som demonstrerat utanför Warner Brothers kontor.

– Man förväntar sig att skådespelare tjänar hur mycket som helst om de är med i en stor produktion, men det är inte sanningen. Det behövs verkligen en förändring, säger hon.

Hon vill inte säga vad hon tjänar, men skådespelarnas löner skiljer sig åt enormt mycket. Enligt myndigheten US Bureau of Labor Statistics så tjänade en skådespelare i Kalifornien 2022 i genomsitt 27,73 dollar per timme, vilket motsvarar 285 kronor före skatt och andra avgifter, rapporterar CNN.

Förutom höjda löner hoppas Anna Dahl på bättre arbetsförhållanden och beskriver 16-timmarsdagar utan paus och lunch först vid nio på kvällen. Men även om hon tycker att strejken är nödvändig så kommer den olägligt. Hon har bara två år kvar på sitt visum. Under den tiden måste hon hitta mer jobb så att hon kan vara kvar i landet.

– Det är alltid upp och ner. Vissa månader är man fullbokad och jobbar varje dag och nästa månad hör man ingenting, säger hon om sin vardag.

Innan strejken såg hon fram emot att marknadsföra sin senaste film på olika filmfestivaler, men nu är allt inställt. Och en kommande produktion likaså. Tills vidare får hon ta modell- och reklamjobb. Trots det är hon positiv och beskriver ett Los Angeles som kokar av kamplust.

– Det känns nästan som studenten. Alla springer runt och visslar och bilar kör förbi och tutar och hejar på. Vi känner att vi har väldigt stark support, säger hon.

Första strejkdagen samlades skådespelare utanför Warner Brothers. Foto: Privat

Både skådespelarna och manusförfattarna kräver höjda löner, samt att användningen av AI, artificiell intelligens, regleras. SAG-AFTRA varnar för en framtid där bolagen kan ge en statist lön för en dags jobb mot att bli scannad och använd i en mängd olika produktioner utan samtycke. För Anna Dahl låter det som en mardröm, men Henrik Bastin tycker inte att man ska vara rädd för den nya tekniken.

– Du kan inte lagstifta mot teknikutveckling. Titta vad som hände med skivbolagen som ville förbjuda streaming. Det funkar inte. Om vi lagstiftar bort att man inte får använda AI som ett redskap i USA, vad händer då i Kina? Och om européerna inte följer samma lagstiftning, då blir USA isolerat, säger han.

Det har gått över 60 år sedan skådespelare och manusförfattare strejkade sida vid sida senast. Att det sker igen just nu är ingen tillfällighet, säger Henrik Bastin. De senaste tio åren har tv- och filmbranschen exploderat i och med framväxten av strömningsbolag som Netflix och Amazon. Under torsdagen redovisade Netflix ett tillskott av 5,9 miljoner nya prenumeranter, en ökning med 8 procent. Strömningsjätten gjorde också en bättre vinst än väntat.

– De har spenderat nästan obegränsat med pengar, vilket har varit fantastiskt och kreativt otroligt, men det har också känts som att det måste ta slut någonstans. Strejken blev katalysatorn och slutet på den här bubblan.

Fakta. Strejken i Hollywood 2 maj tog manusfacket Writers guild of America (WGA) ut sina 11 500 medlemmar i strejk. 13 juli följde skådespelarfacket SAG-AFTRA efter med sina 160 000 medlemmar. Fackförbundens krav: Vill se höjda ersättningar till följd av inflationen och strömningstjänsternas ökade intäkter. Vill även att användning av AI, artificiell intelligens, regleras. Några svenska Hollywoodskådespelare som stöttat strejken: Alexander Karim, Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård. Visa mer Visa mindre

