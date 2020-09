Nio svenska artister gör Black lives matter-låt tillsammans

En onsdag i början av juni i år samlades över 10.000 människor på Sergels torg i protest mot rasism. Demonstrationen ägde rum i kölvattnet av de våldsamma protesterna mot polisbrutalitet och förtryck av svarta i USA. Händelser som föregicks av George Floyds uppmärksammade död.

Ibbi Chune är initiativtagare till nätverket BLM Stockholm som arrangerande demonstrationen på Sergels torg.

– Allt hände från en dag till en annan. Vi ordnade demonstrationen på mindre än 24 timmar. Det var otroligt överväldigande. Ingen av oss hade nog räknat med att det skulle bli så stort. Vi tänkte att ”om det kommer tio personer är det bra”. Men vi samlade över tiotusen, säger initiativtagaren.

Men demonstrationerna som samlade ett sådant stort antal människor under en rådande pandemi väckte stark kritik. Ibbi Chune utsattes snart för hot och hat.

– Det var väldigt jobbigt men jag har alltid haft en fighting spirit. Jag tänker att för oss svarta handlar BLM om liv eller död. Att så många dök upp visar på hur verkligt problemet är, understryker Chune.

BLM Stockholm har huvudsakligen nått ut till sin publik via Instagram. Det var där producenterna Jorge ”Castro” Castro och Chanslin ”CB Banger” Mulumba kontaktade Ibbi Chune. De hade en idé om att samla artister och skapa en låt i samarbete med BLM Stockholm.

Resultatet blev ”Tillsammans” med artisterna Jireel, Seedy, Oliviah, Winita, Gee Dixon, Denz, Rez, Chelsea Muco och Jamkid.

– Det finns vissa grejer man som artist inte kan tacka nej till – man får inte. Det här var verkligen en sådan grej, säger Gee Dixon.

Rapparen Oliviah debuterade i somras i låten ”Shutdown” med Gee Dixon och Imenella. Även för henne var det självklart att medverka.

– Alla hade ju korta partier i låten så jag funderade på hur mycket jag kunde hinna få med, berättar Oliviah om sin del i låten.

Gee Dixon fyller i:

– Men det är ju ett ämne som jag är så hemma i. Det var bara att gå på känsla.

Oliviah instämmer:

– Jag ville förmedla hur rasismen har påverkat oss, den svarta befolkningen, historiskt. Inte bara mina upplevelser.

Internationellt har artister som Jorja Smith, H.E.R och Lil Baby släppt låtar med starka texter om polisvåld, rasism och de fortsatta protesterna.

– Rasismen har alltid påverkat musiken. Det räcker med att gå utanför dörren för att utsättas för den. Att förtrycket uppmärksammas i medierna har bara gjort resten av samhället medveten om den. Men för oss har det alltid varit så här. Det har varit min drivkraft, säger Gee Dixon.

– Det finns mycket rasism inom musikbranschen också. Det här kanske kan vara en ögonöppnare. Jag tror att många glömmer att så mycket av dagens musik kommer från den svarta kulturen – det är en viktig aspekt. Musik har använts som verktyg för förändring i alla år. Redan under slaveriet var det en stor del i kampen för svartas rättigheter, poängterar Ibbi Chune.

Artisterna i ”Tillsammans” spelade in sina verser var för sig. I samband med inspelningen av musikvideon, som producerades av King Kunta, samlades de medverkande i Snösätra.

Hur var det att träffa alla inblandade?

– Det var fett att stå där med alla medverkande och dela låten. Det kändes som att jag förflyttades tio år tillbaka i tiden. Jag började hålla på med musik under en tid när politik spelade väldigt stor roll, jag kom in i branschen via politiska rappare. På den tiden var det väldigt inne med att flera rappare hade samma budskap på en låt. Men sedan dess har jag inte sett det på samma sätt, säger Gee Dixon.

Låten uppmanar både till förändring och förening. Vem riktar sig ”Tillsammans” till?

– Tanken är att låten ska nå ut till alla, inte till någon viss grupp, svarar Oliviah utan betänketid.

– Det finns så mycket i Sverige som måste förändras. Jag tror att många tänker att det är bra här om man jämför med andra länder. Så kan det vara. Men det finns så många stora brister här och vi är alla vittnen till det. Den här låten är ett statement, säger Ibbi Chune.

