Svenska skådespelare klara för amerikansk serie om Macchiarini

Tv-serien ”Dr. Death” baseras på en podd med samma namn. Den handlar om kirurgen Paolo Macchiarini och den skandal som briserade runt honom för mer än sex år sedan. Delar av serien kommer också att utspela sig på Karolinska institutet i Solna.

Gustaf Hammarsten ska spela Dr Svensson, som är en av visselblåsarna bakom Macchiariniskandalen.

Sandra Andreis, som synts i bland annat serien ”Snabba Cash”, skriver i en kommentar till DN att hon ser fram emot att få vara med och tycker att historien är ett exempel på när verkligheten överträffar dikten.

”Hade en manusförfattare hittat på storyn skulle man säga att du får tona ner och göra om. Det är för osannolikt. Jag har bokstavligen gapat när jag läst manus för jag visste inte ens hälften av det som faktiskt hänt. Det blir intressant att se hur den tas emot.”, skriver hon till DN.

Bland övriga skådespelare ses Edgar Ramirez i rollen som Macchiarini, Mandy Moore som journalisten Benita Alexander och Luke Kirby som i likhet med Hammarsten spelar en visselblåsande läkare, skriver Variety.

Serien spelas just nu in i New York, men något premiärdatum är inte klart. Säsong ett går att se på C More.

Läs mer om Macchiarini-skandalen.