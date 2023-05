Sverige i topp och botten i ESC-rankning

Sedan 1956 har 69 vinnare korats i världens kanske festligaste musiktävling. Bäst av dem alla: Abbas Waterloo från 1974, när den brittiska tidningen får säga sitt.

”Bland de andra bidragen känns det som en bomb som briserar”, skriver The Guardian om Sveriges allra första vinnarbidrag.

Men det är blågult även längst ner på listan. Recensionen av ”Diggi Lo Diggi Ley” är knappast något bröderna Herrey kommer att skryta med framöver:

”Antiseptiskt ljud, meningslös titel, häpnadsväckande texter – skrämmande gammalt struntprat om magiska guldskor – och en refräng som förtar all livslust”. På 69:e och sista plats placerar sig Herreys vinnarlåt från 1984, precis före de danska bröderna Olsens ”Fly on the wings of love”.

Loreens ”Euphoria” placerar sig också högt upp, på plats fyra. I lördagens final kan hon få in ännu en låt på listan i form av bidraget ”Tattoo”.