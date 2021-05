Sverige sett via konstnärernas skarpa ögon

Konstbok Nils-Olof Olsson ”Sverige genom konstnärens öga”

”Praktverk” är ett epitet som bokförlagen gärna gödslar med. Nils-Olof Olssons ”Sverige genom konstnärens öga” uppfyller däremot kriterierna med råge. Boken väger nära tre kilo, breder ut sig över 363 sidor i det kvadratiska storformatet 30 x 30 cm, överdådigt illustrerad med 474 fint tryckta färgfoton av främst målningar men även teckningar, textilier, grafik, bildstenar, kartor.

En mångfacetterad genomgång av olika sorters Sverigebilder från flera årtusenden, beledsagade av lärorika texter med historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv.

Det börjar med den yngre stenålderns och bronsålderns hällristningar, fortsätter med vikingatidens runstenar, medeltida kyrkofresker och renässansen med centralperspektivet, boktryckarkonsten och Vädersolstavlan – vyn med med de märkvärdiga ljusfenomenen över Stockholm 1535, ansedd som Sveriges första landskapsmålning.

Den konstnärliga utvecklingen tar sedan fart med invandrade konstnärer och arkitekter under den praktfulla stormaktstiden och blomstrar än mer under den stämningsmättade nationalromantiken. Berättelsen löper ända fram till ”Ett öppet konstlandskap”, där Andreas Erikssons abstraherade landskap från Västergötland är daterade så sent som 2016.

Men varför konstfotografier uteslutits är mig en gåta. Dock är boken redan så omfångsrik att den är för tung för att läsas i sängen och för otymplig även i läsfåtöljen.

Å andra sidan är det väl få som likt en recensent lusläser ett översiktsverk, de flesta lustläser nog om en epok i taget. Tolv huvudkapitel är det här, med tonvikt på det senaste seklet. Där har olika konststilar som den färgsprakade expressionismen eller grupperingar likt Halmstadgruppen fått egna underrubriker, vilket lägger till ytterligare 13 kapitel.

Författaren Nils-Olof Olsson är utbildad arkitekt och skulptör, och lär ha ägnat sitt ambitiösa jätteprojekt nio år (!). Detta trots att han haft viss hjälp av sina tidigare, regionala genomgångar av ”Stockholm, fem sekler genom konstnärens öga” utgiven 1997, därefter Skåne och Västkusten enligt samma koncept men ett längre tidsspann.

”Skåne genom konstnärens öga” har jag i sommarhuset på Österlen, där jag flera gånger frossat i det generösa bildmaterialet. I det inledande kapitlet finns ett bilduppslag om Kungagraven i Kivik, det största kända gravröset i Skandinavien, som innesluter en stenkista där åtta hällar har ristningar med människor, djur, hjul, yxor och andra symboler. En bild från Kungagraven återkommer nu i ”Sverige genom konstnärens öga”.

Just i jämförelsen mellan den äldre och den nya boken ser jag hur Nils-Olof Olsson utvecklat sitt projekt – på gott och ont. I Skåneodyssén är bildtexterna oftast långa och instruktiva, medan de reducerats till endast titel, konstnär och årtal i Sverigeboken. Här har författaren i stället låtit den löpande texten svälla, frångått en sammanvävning av de historiska perspektiven och delat upp varje tids- eller stilperiod i två avsnitt. Den första om samhällets utveckling och maktstruktur, den andra historien sedd ”genom konstnärens öga”.

Det är imponerande vilken kunskap Olsson samlat på sig under sin mångåriga research. Han delger fakta om allt ifrån klimat, krig, kungahusets och kyrkans ställning, till handelns, städernas, industriernas och vetenskapens frammarsch. Därtill glimtar om proletariatets usla villkor, social oro och århundraden med undermåliga sanitära förhållanden, plus korta partier med citat från filosofi och litteratur som fångar tidsandan.

I de konsthistoriska partierna skissar han utvecklingen inom arkitekturen, kyrkokonsten och den profana bildkonsten, med olika stilar, motivsfärer och ledande konstnärer, jämte folkkonst och reseskildringar av drivna amatörer – originella bidrag av okända förmågor tillhör bokens roligaste inslag. Lägg till det uppgifter om konstmarknadens och konstkritikens framväxt, liksom utbildningssäten, internationella strömningar och influenser från utländska konstnärer.

Ja ni förstår vilka enorma anspråk författaren har på att sätta in Sveriges visuella historia i ett vidare sammanhang (faktagranskat av bland annat Dick Harrison).

Men det blir för mycket, jag tröttnar på radandet av fakta om allt och alla, vilket skymmer konstfokuset. Och framför allt stör jag mig på att bilderna och bakgrundsinformationen om verken ytterst sällan är synkade. Det kan dröja mer än 10 sidor innan en intressant illustration får sin förklaring – och då utan en sidhänvisning till bilden.

Det får mig att gång på gång frustrerat bläddra fram och tillbaka. Jo, det finns ett namnregister, men där framgår det inte om hänvisningen är till text eller bild. Och vill man se de avbildade konstverken i verkligheten, vilket boken verkligen lockar till, så får man leta i den omfattande bildförteckningen, där en institution som Nationalmuseum har ett fyrtiotal sidangivelser…

Här kunde jag gå vidare med att gnälla om urvalet av motiv. Men det vore småsint, för det märks så tydligt att författaren verkligen ansträngt sig för att spegla hela vårt mångskiftande land.

Det var under senare delen av 1700-talet och förromantiken som konstnärerna på allvar började utforska den svenska naturen. Elias Martin gick i täten, här kallad ”Stockholms, Mälardalens och de svenska bruks- och herrgårdsmiljöernas store skildrare”. Efterhand sökte sig konstnärerna till allt vildare och mer svårtillgängliga trakter, och producerade allt ifrån exotiserande målningar av samernas liv i Norrland och kärva klipplandskap i Bohuslän, till utsikter över hemlighetsfulla skogar och vattenspeglar i skymningsljus.

”Nationalkänslan är inte en upphöjd etisk princip utan en naturkraft” hävdade en statsvetare vid förra sekelskiftet, som Nils-Olof Olsson citerar.

Det är en bragd bara att han fått med i stort sett alla betydelsefulla och banbrytande konstnärer i svensk historia. Här syns även en hel del mindre kända namn, varav ovanligt många kvinnor för att vara ett historiskt översiktsverk. Visserligen saknas kvinnliga pionjärer som Amalia Lindgren, vars genrebilder från Dalarna blev folkkära, och Anna Nordlander som fått ett eget museum i Skellefteå. Men doldisar som Elsa Danson Wåghals och Maj Bring är flott representerade. Och Hilma af Klint, världsberömd för sitt abstrakta måleri, får synas med en panoramamålning från Lommabukten.

Som lokalpatriotisk skåning så gläds jag också åt att så udda pärlor som Gerhard Wihlborgs ”Frälsningsarmén på Kåseberga” får en helsida, liksom Tora Vega Holmströms förunderliga ”Landskap med blå giraff” och Ellen Trotzigs dramatiska ”En regnskur” över ett böljande Österlen. Ronny Hårds betongvy ”I Rosengård” är också en mindre klassiker.

I en beskrivning av sitt bokprojekt berättar Nils-Olof Olsson att ”det historiska informationsvärdet” varit en utgångspunkt för bildurvalet. Viktningen av all denna konst präglas dock märkbart av författarens personliga smak. Vissa konstnärer får målande beskrivningar och långa citat, däribland Karl Isakson och Vera Nilsson, medan minst lika viktiga namn kan avhandlas i en mening. Och 60-talets mest betydande fotorealist Ola Billgren nämns först i kapitlet om postmodernismen genombrott på 80-talet.

Just det senaste seklets många konststilar är uppenbarligen det som författaren haft svårast att sammanfatta, med en del besynnerliga benämningar och uppdelningar.

Men min allvarligaste invändning är att Olsson osynliggör våra nationella minoriteter. Romernas och judarnas plats i svensk (konst)historia nämns inte alls, trots flertalet betydande judiska konstnärssläkter och konstmecenater. Pontus Fürstenberg, Ernest Thiel och Eva Bonnier nämns visserligen vid namn men utan denna kontext, ej heller berörs antisemitismen, rasbiologin eller myndigheternas övergrepp mot samernas språk och kultur. Den självlärde Nils Nilsson Skum avhandlas bland de naiva målarna och utöver det representeras samisk konst endast av Britta Marakatt-Labbas broderier.

Bortsett från dessa brister så är ”Sverige genom konstnärens öga” ett enastående dokument över årtusenden med skarpa, skojiga, sköna och storslagna bilder av vårt avlånga land.

