Sverigeaktuella postpunksuccén Shame har mognat: ”Vi har lärt oss hantera turnerandet bättre”

För Shame höll det roliga på att ta slut innan det knappt hade börjat. 2018 hade Londonkvintetten släppt debutalbumet ”Songs of praise”, hämtat in stora buketter med pressrosor och gav sig ut på en Europaturné. Så långt allt som vanligt. Det skulle dock snart visa sig att kombinationen av ung ålder, ett för späckat schema och turnélivets lockelser/faror skulle ta ut sin rätt.

I Tyskland tog det stopp. Sångaren Charlie Steen, då 19 år, drabbades av svåra panikattacker och tvingades åka hem.

– Vi har lärt oss hantera turnerandet bättre nu, lovar gitarristen och låtskrivaren Sean Coyle-Smith fem år senare i ett Zoom-samtal. Vi är mindre kaotiska nu.

För ett band som under sin korta existens släppt nästan lika många liveskivor (två) som vanliga album (tre) var en något sundare inställning till turnerandet helt enkelt centralt för överlevnad. Även om det, på grund av politiska beslut, rent praktiskt blivit svårare och dyrare att turnera.

– Brexit var ett idiotiskt beslut och drabbar så klart många andra människor ännu hårdare, men för band har det varit direkt förödande, säger Coyle-Smith. För ett nytt band som ska spela i, säg, Paris, är det många gånger inte värt att åka. För kostnaderna och riskerna att något eller någon ska fastna på vägen blir för stora. Allt har blivit dyr byråkrati.

Shames nya tredje album ”Food for worms” är, efter den tonårsenergiska debuten och den mer varierade uppföljaren, ett album av ett band så pass bekväma med vilka de är att de tycker sig kunna sikta ännu högre. Valet av producent passar in i den utvecklingen. Mark ”Flood” Ellis är vid 63 års ålder ett aktat veterannamn på samma sätt, men kanske inte riktigt samma nivå, som Brian Eno eller Daniel Lanois (han har för övrigt samarbetat med båda). På den extremt långa meritlistan står stora och gärna skramliga alternativrockartister, som PJ Harvey, The Charlatans, New Order, Nine Inch Nails och Nick Cave.

– Bara att förstå hur han arbetar var en utmaning, skrattar Coyle-Smith.

Hur arbetar han?

– Det finns något slags metod i hans galenskap, tror jag, men det är inte alldeles säkert att man upptäcker det förrän efteråt. Han väljer i hög utsträckning tillvägagångssätt i stunden och är beredd att prova allt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Så det blev en del sena kvällar, och jag tror att han vid något tillfälle inte lämnade studion på tre dagar, men ”Food for worms” blev också väldigt bra.

Tillsammans med Flood har Shame vuxit. ”Food for worms” är spretigare, spetsigare, hårdare och kanske också bredare. Utöver ny producent är soundet en följd av ett nytt tillvägagångssätt.

– Tidigare har vi åkt i väg och låst in oss i en studio och inte kommit ut förrän vi varit klara, men ”Food for worms” spelade vi in under en längre period hemma i London. Vi kunde åka och spela på någon festival och sen komma tillbaka. När vi ser tillbaka var det bra att lägga ifrån sig låtarna och få nya perspektiv på dem.

Precis som en växande mängd brittiska unga band har Shame en öppensinnad relation och inställning till rockhistorien. Tillgängligheten som streamingen skapar gör att man som tonåring kan kryssa sig igenom musikhistorien och faktiskt inte bry sig om, eller ens förhålla sig till, vad klasskompisarna lyssnar på.

När Shame pratar om sina influenser kan det handla om Television, Squeeze, The Fall, Tom Waits, Joe Jackson och Beck, men lika gärna om Charles Bradley, Madness, Springsteen, Nas, Snoop Dogg eller Wu-Tang Clan.

Just i dag lyfter Coyle-Smith tyska Blumfelds repetitiva weltschmerz-indie och kanadensiska särlingen Chad VanGaalen som två tydliga influenser på ”Food for worms”.

Den lätt tillbakablickande eklektiska inställningen, är också något som förenar Shame med många andra samtida brittiska band, som i en värld där störst just nu undantagslöst är bäst, för en gångs skull får sköta sig själv och utvecklas i egen takt.

Sean Coyle-Smith trivs, om man för en sekund glömmer Brexit, ganska bra med det brittiska musikklimatet.

– Jag kan ramla in nästan var som helst i London och se ett fantastiskt lokalt band varje kväll i veckan. Och det är så gott som alltid minst tolv pers på scenen. Band som black midi och Black Country, New Road har verkligen inneburit ett skifte i engelsk pop. Det finns en öppenhet och experimentlusta nu som är häftig.

Shame Består av Charlie Steen, Sean Coyle-Smith, Eddie Green, Charlie Forbes och Josh Finerty. Bandet släppte debutalbumet ”Songs of praise” 2018 på skivbolaget Dead Oceans, hemvist för bland andra Dirty Projectors, Japanese Breakfast, Khruangbin och Mitski. Uppföljaren ”Drunk tank pink” kom 2021. Senaste albumet ”Food for worms” släpptes i februari. Den 31 mars spelar de på Debaser i Stockholm. Visa mer

