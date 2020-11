Sveriges privatteatrar går samman för att klara krisen

Under hösten har elva producenter och privatteatrar fört diskussioner om ett fördjupat samarbete. Nu väljer man att starta föreningen Sveriges producenter och privatteatrar, med målet att bli en starkare röst för den för den privat drivna kulturen i landet.

Bland bolagen finns namn som Blixten & Co, Oscarsteatern, 2Entertain, Cirkus, Göta Lejon och Lifeline. Gemensamt har man förlorat nära 98 procent av intäkterna sedan 11 mars i år, och man ser inga tecken på att situationen ljusnar under första delen av 2021.

Det säger kontaktpersonen Emelie Löfmark, producent på Julius Production, som också ingår som medlem i föreningen.

– Det är ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Vi står alla fortfarande upp och kämpar men är starkt beroende av de statliga stöden för att vi ska ha någon som helst chans att överleva, säger Emelie Löfmark.

– Även vi, som är etablerade, kommer att få en lång startsträcka. Om företag måste läggas ned och byggas om helt och hållet, då kommer det ta lång tid innan vi har kultur på Sveriges scener i den omfattning vi är vana vid.

De elva bolagen beräknar själva att man under de tre sista månaderna av 2020 skulle ha omsatt nära en miljard kronor och sålt 1,3 miljoner biljetter. I ett brev till Kulturdepartementet beskriver föreningen att branschen står inför en ”enorm kollaps”. Krisen har också redan berört många av dem av de tusentals frilansande arbetare som skulle ha arbetat med bolagens produktioner, menar Emelie Löfmark.

– Jag hör om folk som lämnar branschen och inte tänker komma tillbaka. Jag hör om folk som tar sina barn från simskolan för att de inte vågar lägga pengarna på det. Det är en katastrofal situation. Det som försvinner nu är människor i branschen och det tar tid att återskapa.

Kraven som Sveriges producenter och privatteatrar för fram är behovet av stärkta statliga stöd. Dels för inställda arrangemang under årets tre sista månader, dels ett nytt verksamhetsstöd under 2021 som enligt föreningen måste finnas kvar under sex månader även efter att restriktionerna för kulturevenemang har hävts.

Emelie Löfmark betonar att bolagen på kort sikt inte har några krav på att restriktionerna ska mjukas upp.

– Vi förstår, accepterar och respekterar nedstängningen. Men vi behöver en planeringshorisont för att kunna våga satsa vidare mot hösten andra halvåret av 2021. Ska vi kunna öppna under 2021 så måste vi inleda det arbetet nu.

Flera av bolagen som ingår i Sveriges producenter och privatteatrar var tidigare involverade i organisationen Stockholms privatteaterchefer, som bland annat låg bakom det i dag nedlagda priset Guldmasken.

Föreningen vill nu tydligare visa politiker och beslutsfattare hur en kulturproduktion går till, med planerings-, förproduktions- och genomförandefaser, säger Löfmark. Hon beskriver att mötena under hösten har präglats av oro och frustration men också av en vilja att hitta lösningar.

– Det är inte bara nu som samarbete behövs. Det är inte bara det närmsta halvåret vi talar om. I år framöver kommer man att se effekten av den här krisen på kultur och underhållning på teatrar, arenor och konserthus i hela Sverige.

