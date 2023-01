”Sveriges säkerhet” motiv bakom flera lagförslag som inskränker yttrandefriheten

Privata radio- och tv-kanaler vars sändningar kan skada Sveriges säkerhet ska kunna mista sina sändningstillstånd, enligt en skrivelse från kulturdepartementet. I dagsläget har över 660 etermedier sådana tillstånd.

Men utredningens förslag, som alltså inte omfattar public service men inkluderar exempelvis TV4, sågas av en rad remissinstanser. Dit hör såväl mediebranschen som höga jurister. Flera pekar på de otydliga begrepp som förslaget innehåller – i dag saknas till exempel en definition av ”Sveriges säkerhet” – och som kan leda till godtycke och självcensur.

Säkerhetspolisen efterfrågar i sitt remissvar ”en djupare analys av vad det är som avses skyddas och mot vad”.

Publicistklubben framhåller att ett sändningstillstånd enligt förslaget ska kunna dras in om en viss risk kan föreligga, alltså på grund av material som ännu inte publicerats – stick i stäv med hur hela den svenska yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen är uppbyggd.

”Den påminner i sina grunddrag om den indragningsmakt som utövades under första halvan av 1800-talet”, skriver Robert Aschberg, Publicistklubbens ordförande.

Andra medieorganisationer, som Tidningsutgivarna, TV4, SVT och SR, lyfter fram liknande synpunkter. Journalistförbundet kritiserar också att innehavaren av sändningstillståndet, det vill säga ägaren av mediebolaget, enligt förslaget ska hållas ansvarig för vad som publiceras, och inte ansvarig utgivare: ”Det rimmar illa med intentionerna i TF.”

Också Advokatsamfundet avstyrker förslaget, bland annat för att utredningen enligt samfundet inte visat något behov av lagen och att den kan strida mot svensk grundlag.

Tummen ned görs också av Svea hovrätt, som menar att förslaget utgör en ”tydlig begränsning av yttrande- och informationsfriheten”, och att ”rekvisitet” fara för Sveriges säkerhet” kan bli föremål för stora tolkningssvårigheter.

Till positivt inställda remissinstanser hör Myndigheten för press, radio och tv, som beviljar sändningstillstånd.

Förslaget om möjligheten att dra in sändningstillstånd bereds nu på kulturdepartementet, men när en eventuell lagrådsremiss kan vara klar, om man ens väljer att gå vidare med förslaget, kan departementet inte säga.

I mitten av juni i år ska en annan särskild utredare presentera förslag om hur staten kan ingripa mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet. Motivet för uppdraget är att desinformation och påverkanskampanjer kan nå Sveriges befolkning via satellitsändningar med bas utanför landet. Inga tillstånd i dag behövs för att sända via satellit. I somras stoppade EU genom sanktioner flera ryska kanaler från att sända via satellit inom unionen. Tre propagandakanaler använde i våras Kaknästornet för sina sändningar.

I direktiven står uttryckligen att inga grundlagsändringar ska göras.

Journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke har återkommande kritiserat att ensamutredare fått ansvar för flera för yttrandefriheten centrala frågor. Det gäller även för mediestödsutredningen, som lades fram i somras. Den innehöll bland annat ett förslag om en ”demokratibestämmelse”, som grund för stöd. Också det förslaget har kritiserats för att skapa godtycke och begränsa yttrandefriheten: Staten ska aldrig lägga sig i innehåll i normativt syfte.

Experter DN talar med säger att Sverige tidigare haft en på flera plan starkare tryck- och yttrandefrihet än många andra länder, men att vi inte längre sticker ut. Få förslag går så långt som lagen om utlandsspioneri, som trädde i kraft vid årsskiftet, men alla förslag naggar yttrandefriheten i kanten.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet lyfter i ett av sina remissvar upp risken för att de många lagändringar som nu görs i snabb takt för att möta ett nytt säkerhetsläge, kan ge ”en fragmentiserad och svåröverskådlig reglering, vilket är särskilt allvarligt när det handlar om grundlagsskyddade fri- och rättigheter”.

Yttrandefrihet och aktuella lagförslag Yttrandefriheten i Sverige, grundlagsskyddet för medier och offentlighetsprincipen regleras främst i grundlagarna Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. TF har sitt ursprung i den tryckfrihetsförordning som antogs 1766, och är därmed världens äldsta lag för tryck- och yttrandefrihet. Den 1 januari 2023 trädde lagen om utlandsspioneri i kraft. Inom ramen för den gjordes förändringar också i TF och YGL. Förändringarna har inneburit vissa inskränkningar i TF och YGL. Flera förslag bereds just nu som också påverkar yttrandefriheten, även om de inte rör grundlagens utformning. Dit hör förslaget om en ny möjlighet att dra in sändningstillstånd för privat tv och radio; att ingripa i satellitsändningar och att införa en demokratibestämmelse som krav för mediestöd. Visa mer

Läs mer:

Mediers självcensur kan göra det svårt att pröva nya grundlagar

Rysk propaganda sändes via satellit, nu ska frågan utredas

Den fällande domen kan få följder för grävande reportrar i Finland

Låt inte Erdogan få styra svensk medierapportering