Sverigeverksamma arkitekter får Guldlejon i Venedig

De två prisade arkitekterna jobbar båda i Sverige. Alessandro Petti är professor i arkitektur och social rättvisa på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Sandi Hilal är gästprofessor vid Lunds universitet.

Deras installation på arkitekturbiennalen föreställer en fasad till huvudbyggnaden i den sicilianska byn Borgo, som byggdes 1940. Det är ett exempel på fascistisk arkitektur på den italienska ön. Enligt Arkitekten gör arkitektduon kopplingar till fascistisk och kolonial stadsplanering i Libyen, Somalia, Eritrea och Etiopien. Med installationen vill arkitekterna på så vis väcka frågan om vad som är kulturarv och hur det ska hanteras.

Arkitektduon ligger bakom DAAR, som betyder hem på arabiska, en konstnärlig studio som kombinerar arkitektur med konst, pedagogik och politik. I fjol ställde de bland annat ut på Tensta konsthall i Stockholm.

Guldlejonet delas ut under Venedigbiennalen varje år inom sex olika områden, bildkonst, arkitektur, film, teater, musik och dans. Arkitekturbiennalen leds i år av författaren och arkitekten Lesley Lokko under temat ”The Laboratory of the future”, ”Framtidens labb”.