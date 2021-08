Sverker Sörlin: Därför är framgångsrik miljöpolitik en välfärdspolitik som samtidigt gynnar miljön

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Artikel 1. Vid mitten av 1990-talet utgav den nederländske statsvetaren Maarten Hajer boken ”The Politics of Environmental Discourse”. Det som gjorde denna studie av försurningsfrågan inflytelserik var en till synes enkel policyidé: miljön är inte ett skäl att hålla tillbaka moderniseringen, utan att snabba på den. Boken kom vid en tidpunkt då sådana lösningar var på modet. Målstyrning, incitament, certifiering, innovationer inom policy och teknik skulle ge effektivare resursutnyttjande. Bra miljö var förenlig med hög tillväxt.

Det var den tid när Göran Persson var statsminister och Anna Lindh miljöminister. Det talades om det gröna folkhemmet. Det skulle bygga på välfärdens folkhem och kännetecknas av hållbar utveckling. Sveriges ekonomiska kris skulle övervinnas samtidigt som miljön blev bättre.

En del gick ännu längre och började tala om miljön som en fråga som mest hörde det förflutna till. Miljöproblemen, upptäckta under efterkrigsdecennierna, var på god väg att lösas, menade Gregg Easterbrook i ”A Moment on the Earth” (1995). Miljöpolitik handlade inte om återhållsamhet eller svåra livsstilsval, utan om innovation. Att konsumera var en välgärning, det skulle hjälpa marknaden att innovera snabbare och bättre.

FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm för snart ett halvt sekel sedan. Demonstrerade för miljön gjorde man redan då. Foto: Jan E Carlsson

Dessa idéer framfördes ett kvartssekel efter FN-konferensen om miljön 1972. Miljöfrågan – som det hette – hade efter en snabb karriär redan nått högt på den internationella dagordningen. Nu har ännu ett kvartssekel gått. Vi är mitt uppe i Agenda 2030. Hur har det gått för miljön? Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Och kan det vara halvfullt i ett land, till exempel Sverige, och halvtomt i exempelvis Brasilien eller Ryssland? Länge tänkte vi oss miljön så, den var lika nationell som naturen. Och den upptäcktes som politisk fråga med olika hastighet. Där som på så många andra områden var Sverige ett föregångsland, tänkte vi nog. Och det fungerade ganska bra att tänka så när ordet ”miljö” ännu låg nära ordet ”natur”. Änglamarken och himlajorden var svenska ord, och diktades av Evert Taube apropå striden om Vindelälven. Den räddades genom riksdagsbeslut 1970, som ren och oförstörd ”natur”.

Striden om Vindelälven var en del av ”Den gröna vändningen” (Nordic Academic Press), som historikern David Larsson Heidenblad kallar det i en ny bok om den svenska miljödebatten under efterkrigsdecennierna. Han skildrar mycket som vi hört förut om försurning, skogsdöd och kemikalier och han fördjupar sig i kända miljöprofiler som KI-kemisten Hans Palmstierna.

Men han påminner också om några numera mindre kända. Den tidiga miljöjournalisten Barbro Soller skrev i Dagens Nyheter om kvicksilverförgiftning av ägg och fisk och blev ett namn särskilt genom artikelserien ”Lort-Sverige 30 år efteråt” 1968-69 i samarbete med fotografen Stig A. Nilsson. Soller fungerade först mest som medialt språkrör för engagerade forskare, men tog efterhand en roll som kritisk röst i egen rätt och blev stilbildande. En annan var den mångsidiga Lundahistorikern Birgitta Odén som skrivit en avhandling om svensk finanspolitik under 1500-talet men som också var en visionär projektentreprenör och drev fram en tidig miljöhistorisk forskning i Sverige med inriktning på 1900-talet. Hon byggde kontakter med forskningsfinansiärer och planeringsorgan och hade hög trovärdighet i många läger.

Det är hur kunskapen får betydelse i samhället som avgör miljöns framtid och det sker genom processer som är både sociala, kulturella och mediala. I dessa processer är diktarens och sångarens röst, som Evert Taubes, lika viktig som ekologens.

Palmstierna, Soller och Odén är alla tre typiska för ett slags expertis som alltid brukar nämnas när miljöfrågornas etablering kommer på tal: forskare, intellektuella. Men Larsson Heidenblads undersökning stannar inte där. En grön vändning kan det bli först när ett samhälle som helhet börjar tänka nytt och annorlunda. Och det kan inte ske utan att kunskapen sprids. Ansatsen går under namnet kunskapshistoria, Wissensgeschichte, som började utvecklas för något årtionde sedan i främst det tysktalande Europa.

Larsson Heidenblad undersöker inte bara forskarna, nytänkarna och entreprenörerna, utan framför allt hur kunskaperna tar fäste i massmedier, politik och folkrörelser, och hur de tar gestalt i språk och begrepp. Den nya miljöforskningen har sina givna spridningskanaler i tidskrifter och böcker. Det är hur kunskapen får betydelse i samhället som avgör miljöns framtid och det sker genom processer som är både sociala, kulturella och mediala. I dessa processer är diktarens och sångarens röst, som Evert Taubes, lika viktig som ekologens. Historikerns och journalistens lika eggande och riktningsgivande som kemistens.

En särskild roll spelas av konflikter som utspelas i medierna och som i ett tidningsläsande land fungerar folkbildande och engagerande. Socialdemokraten Palmstiernas utspel mot forskare som anlitades av industrin skapade intensiv debatt och ingick i miljöfrågans politisering i början av 1970-talet. En annan kontrovers uppstod kring framtidsprognoser. Båda ämnena rörde vid stora samhällsintressen och framkallade ideologiska reflexer. På så sätt spreds miljöfrågorna ytterligare och kom att beröra nya grupper, inte minst inom industrin, utbildningssektorn och folkbildningen. Den brokiga alternativrörelsen såg dagens ljus, med miljö som en av sina gemensamma nämnare.

På den andra sidan fanns fysikern Tor Ragnar Gerholm. I ”Futurum exaktum” (1972) gick han mot den gröna strömmen med sin kritik av det han ansåg vara en kunskapsfientlig ”kulturpessimism” i böcker som Gösta Ehrensvärds ”Före – Efter”, en bok som Veckans Affärer kallade ännu en ”domedagsprofetia”. Sven Fagerberg i DN ansåg att Gerholm maskerade sina egentliga avsikter, som var att ”stödja etablerade industriella intressen”, bakom vetenskaplig retorik. Framtidsforskaren Eskil Block kallade Gerholm ”Wallenbergs kontaktman”.

I efterhand kan konfliktlinjerna tyckas generande enkla och förutsägbara. Men det är viktigt att se dem som historiskt skapade, i en kreativ fas av intensiv idédebatt. Det var ett brett genombrott på samhällsnivå samtidigt som miljoner enskilda människor i vårt land fick en ny syn på den värld vi lever i. ”Kunskap” blev ett skarpladdat ord. Båda lägren i debatten försökte framstå som försvararna av den sanna kunskapen.

Larsson Heidenblad skriver medryckande och med blick för både stora linjer och betydelsebärande detaljer. Han är dock långtifrån först. Som han själv påpekar har gröna vändningar redan kartlagts av historiker i flera andra länder, exempelvis Tyskland och Frankrike. Sverige är ett mindre land, men ett viktigt, eftersom det faktiskt går att hävda att ovanligt mycket i miljöfrågornas genombrottsskede hade anknytning till Sverige, bland annat ordnades den första stora FN-konferensen om miljön i Stockholm 1972 och Statens naturvårdsverk (1967) var en av världens första miljömyndigheter.

På samma linje fortsätter Mats Engström i ”Miljöframgångar: Från freonförbud till klimatlag” (Fri tanke 2020). Han skriver ett halvsekel efter miljögenombrottet, särskilt om fyra frågor: ozonskiktet, miljöskatter, kemikaliepolitiken och slutligen klimatet. I alla dessa kan han avläsa politiska innovationer, ofta med viktiga svenska bidrag. Engströms egen bakgrund är bred: många år i regeringskansliet, konsultverksamhet, journalistik, perioder i Bryssel, Tokyo. Han har en god känsla för hur politik fungerar i praktiken, ofta bakom kulisserna där han varit med.

Det är ändå ingen rosenskimrande historia. Engström är på det klara med att framsteg i vissa frågor inte utesluter tillbakagång i andra. Men han är i grunden lojal med vad man kan kalla miljöpolitikens sega, demokratiska pragmatism, av den sort som kräver stadiga underlag i form av promemorior och sittfläsk.

Miljö och klimat är jämställdhetsfrågor. Biffen och bilen är männens domän, och de rikas vräkiga SUV:ar är värst. Kvinnor, vars värderingar är grönare än männens, drabbas världen över extra hårt

Tillkomsten av koldioxidskatten där Sverige var tidigt ute 1991 är en direkt illustration av Larsson Heidenblads tes om kunskapscirkulation. Engström kan visa hur ett helt batteri av politiker, från flera partier, tjänstemän och andra aktörer under senare delen av 1980-talet på olika sätt såg fördelar med miljöbeskattning. Forskare som Karl-Göran Mäler (ekonom) och Bert Bolin (klimat) viskade i ministrars öron och inflikade bisatser i utkasten. Naturskyddsföreningen skrev användbara underlag. Det allra viktigaste med denna historia är att 1991 års miljöskatter kunde genomföras i sammanhang med andra politiska frågor. Dels genomfördes en generell skattereform, dels minskades energiskatterna vilket gynnade framväxten av inhemska biobränslen samtidigt som fossila bränslen fick en uppförsbacke. Sverige blev ett av få länder med skatt på CO2.

Ingvar Carlssons regering utnyttjade ett ”möjlighetsfönster”, skriver Engström. Men varken detta eller andra framsteg skulle ha kunnat ske om inte den gröna vändningen redan inträffat. Det svenska samhället hade passerat en mental ”tipping point”: miljön framstod som viktig nog att betala skatt för. Under denna förklaring låg i sin tur en annan, lika viktig: hög acceptans för skatter i det svenska samhället, grundlagd av den framgångsrika välfärdsstaten.

En stor del av Engströms bok handlar om att identifiera vilka faktorer det är som gör miljöpolitik framgångsrik. Om detta finns en rikhaltig forskning. Framgångsländer som de nordiska, Tyskland, Nederländerna, kännetecknas av starka offentliga institutioner. De har i regel också en ambitiös forskningspolitik och starka institutioner för kunskap och kunskapsspridning: skolor och högskolor som når många, aktiva folkrörelser, medborgerligt engagemang, starka medier, inte minst public service.

Dessutom krävs smarta och kreativa politiker som har insikt och mod att driva frågorna på innovativa sätt. Miljö och klimat är jämställdhetsfrågor. Biffen och bilen är männens domän, och de rikas vräkiga SUV:ar är värst. Kvinnor, vars värderingar är grönare än männens, drabbas världen över extra hårt – av bristande kollektivtrafik, av vattenbrist, av rökgifter i köken. Omvänt, där kvinnor får utbildning ökar deras egenmakt och miljön förbättras. Lärdomen är denna: framgångsrik miljöpolitik är ofta välfärdspolitik som samtidigt gynnar miljön. Ska den gröna vändningen lyckas även för den långt svårare klimatomställningen krävs mer-än-miljöpolitik.