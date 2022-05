Sverker Sörlin: Så blev Stockholm en världsstad i kampen mot miljöförstörelsen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Städer styr, på många fält. Det finns en litteratur om vad som konstituerar finansiella centra, som London, Frankfurt, Shanghai. Modeindustrin har sina centra i Milano, Paris, New York. Diplomatins huvudstäder är Genève, New York, Paris, Bryssel.

Men vad heter miljöns globala huvudstad? Frågan är inte lätt att besvara. Först och främst eftersom den så sällan ställts. Miljön förknippas förvisso med platser. Men dessa är nästan uteslutande sådana där katastrofer ägt rum: Tjernobyl, Love Canal, Bhopal, Three Mile Island, Fukushima, New Orleans. Hela regioners namn knyts reflexmässigt till hot och förfall: Arktis (havsisens avsmältning), Amazonas (artutrotning, avskogning), Alaska (oljeindustri, Exxon Valdez), Antarktis (ozonhålet, Larsenshelfen), Newfoundland (atlanttorskens kollaps), Aralsjön (torkkatastrof).

Så ser en kortlista ut från ”den globala miljöns” dystra parad av misslyckanden, vanskötsel, girighet och cynism. Få av miljöns platser går att knyta till ord som framgång, sociala framsteg. Inte ens Paris med sitt klimatavtal 2015 har förmått stanna i ett framstegsnarrativ särskilt länge.

Hur skulle det vara att för ett ögonblick göra tvärtom och koncentrera sig på något som haft framgång? Ett av få sådana försök är Berkeleygeografen Richard Walkers omsorgsfulla historia om San Francisco Bay Area, ”The country in the city” (2007). Han kunde visa hur enastående kreativ denna region varit, inte bara genom Silicon Valleys it-industri, utan genom sociala rörelser, gröna företag, progressiva think tanks och massor av utbildning och forskning.

Stockholm är ännu ett undantag. År 1967, då miljöfrågan fått ett snabbt och brett genomslag i den svenska debatten, tog Sverige initiativet till en FN-konferens om miljön som ägde rum i juni 1972 i Stockholm. Sverige och särskilt Stockholm skulle fortsätta att spela en oproportionerligt viktig roll för den internationella politiken och styrningen av miljöpåverkan, det som med ett senare begrepp kallats Global Environmental Governance.

”The human environment” – FN-konferensens officiella namn – är ovanligt väl valt om man ser det från Stockholms synvinkel. Den mänskliga dimensionen spelade en stor roll i förberedelserna. Hans Palmstierna vid Karolinska institutet utgick från människans hälsa i sin kritik av kemikalieindustrin. Sverker Åström och Inga Thorsson i den svenska FN-delegationen i New York såg till att uppgifter insamlades om det aktuella miljötillståndet runtom i världen av en biolog, René Dubos, och en ekonom, Barbara Ward. Deras bok, ”Only one earth”, speglade deras orientering mot sociala frågor, hälsa och rättvisa, och inte minst ekonomisk och social utveckling vilket krävdes av de överlag skeptiska utvecklingsländerna.

Sverige hade sedan mellankrigstiden en sådan roll med betoning på socialt samarbete och modernitet, känd inte minst genom den radikale amerikanske journalisten Marquis Childs bok ”Sweden – the middle way” (1936). Svenska pionjärinsatser kom även för miljön, exempelvis världens första miljömyndighet 1967. Ser man närmare på Sveriges inrikespolitiska agerande i miljöfrågor framstår det emellertid som pragmatiskt snarare än utpräglat progressivt. Sverige har byggt ut vattenkraften massivt, haft en liberal skogsvård, en svag fiskereglering och som regel låtit industriintressen och energiproduktion spela första fiolen. Samerna har ständigt fått maka åt sig för kraftverksdammar, gruvor och kalhyggen.

På den internationella arenan har den svenska rollen fungerat bättre och ”Stockholm” har blivit ett grönt varumärke i en värld svältfödd på sådana. I det perspektivet blev FN-konferensen en formlig katapult. De fem åren från initiativet hösten 1967 till genomförandet 1972 gav ovärderliga nätverk bland världens alla progressiva krafter som vid denna tid började rikta in sig på miljön. Sedan har det fortsatt.

Linjerna är ofta långa. Kemisten Svante Arrhenius vid Stockholms högskola (Nobelpris 1903) publicerade beräkningar av klimatpåverkan från utsläpp av koldioxid redan 1896. Långt senare reste en ung Carl-Gustaf Rossby, en av Sveriges viktigaste forskare under 1900-talet, med ett rekommendationsbrev av Arrhenius till USA. Där gjorde han en lysande karriär, grundade meteorologiska institut vid MIT i Boston och vid universitetet i Chicago och blev rådgivare i Pentagon. Efter sin återkomst till Sverige 1947 byggde han upp den forskning vid Stockholm högskola som gjorde Sverige till en ledande nation inom en lång rad atmosfäriska och oceanografiska områden.

Rossby tillhörde den första generationen av forskare som under 1950-talet började ta växthusgaserna på allvar. Hans svenske elev Bert Bolin (delat Nobelpris 2007 med Al Gore och andra) övertog rollen som internationell ledare för stora samarbeten. Han hade goda kontakter med politiska organ och myndigheter och stärkte förbindelserna till FN-organ som den världsmeteorologiska organisationen WMO och miljöprogrammet UNEP i Nairobi, som grundats under miljömötet i Stockholm. Han drog även upp riktlinjerna för IPCC och blev dess förste ordförande.

Kemisten Svante Arrhenius (Nobelpris 1903) publicerade beräkningar av klimatpåverkan från utsläpp av koldioxid redan 1896. Foto: TT

Man kan sammanfatta de faktorer som låg bakom den stora svenska betydelsen i fyra nyckelord. De börjar alla med prefixet ”con-”, som betyder ”med-”. Sverige arbetade inte på egen hand, det skulle man inte klara. Man arbetade ”med”, med andra, med de villiga, med de mäktiga. Till att börja med hade Sverige redan en ”convening power” (inbjudningsmakt) genom sina vetenskapliga resurser, de statusfyllda Nobelprisen och, viktigast, genom FN-mötet 1972. Under de följande årtiondena medverkade svenska representanter i centrala roller vid möten som förde frågor om hållbarhet och klimat framåt. Ibland i Sverige (Rättvik 1982, i Sundsvall 1990 om IPCCs första klimatrapport!). De flesta utomlands, som i österrikiska Villach och Rockefellerstiftelsens Villa Bellagio vid Comosjön, där tidiga idéer om klimatpolitisk styrning mejslades ut vid mitten av 1980-talet.

Svenska forskare och deras institutioner var eftertraktade som samarbetspartners och svarade för konkreta kunskapsbidrag, ”contributory expertise”, men också för en djärv och väsentlig begreppsutveckling, ”conceptualizing”. År 2000 myntade Paul Crutzen begreppet ”antropocen”. Crutzen, elev till Bolin, var nederländare men hans utveckling till atmosfärkemist och Nobelpristagare 1995 (ozonhålet) skedde i Stockholm från 1958 fram till 1980-talet. ”Planetary boundaries”, lanserat 2009, var ett begrepp som växte fram i en konstellation av forskare knutna till det då nystartade (2007) Stockholm Resilience Centre, finansierat av miljöstiftelsen Mistra, vars medel kom från det som en gång varit de svenska löntagarfonderna.

Andra begrepp kan nämnas. Malin Falkenmarks Water Stress Indicator kom ur en lång svensk tradition inom vattenforskningen. Hans Roslings Trendalyzer tool bygger på data från World Values Survey, med band till Institutet för framtidsstudier, ett regeringsinitiativ utrett under ledning av Alva Myrdal, också 1972. Greta Thunbergs Fridays for Future är en innovation framsprungen ur en svensk tradition av sociala rörelser översatt till de sociala mediernas epok. Inga idéer av detta slag skulle ha fått utväxling utan intensiva internationella samarbeten. Därför är ”connecting”, alltså att knyta samman aktörsgrupper runtom i världen, ett nyckelord.

Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, har spelat en viktig roll. En kris för institutionen åren kring 1970 ledde till självprövning och en kraftig uppvärdering av miljö- och klimatfrågorna. Akademien bytte sin gamla naturskyddskommitté mot en modern miljökommitté och fördjupade sitt engagemang i internationella miljöinstitutioner. KVA blev värd för Beijerinstitutet som fortsatte med ny profil sedan Stockholm Environment Institute grundats under Birgitta Dahl som miljöminister med statlig grundfinansiering. Chef för båda instituten var walesaren Gordon Goodman som var mycket betydelsefull för att expandera svenska institutioner in i internationella nätverk.

Earth system science, jordsystemforskning, som blev tongivande i den globala miljöförståelsen, fick sitt forskningsprogram, International Geosphere Biosphere Program, IGBP knutet till KVA 1985. KVA startade också tidskriften ”Ambio”, inriktad på den globala miljön och dess förvaltning. Dess första nummer utkom på våren 1972 och knöt under sina första år samman frågor om fred, global utveckling och miljö.

Sveriges och Stockholms roll i formeringen av Global Environmental Governance har varit exceptionell. Vi kan i dag se på den som en av de ganska många märkvärdigheter – från jaktflygplan till välfärdsstat – som det svenska 1900-talets politiska utveckling möjliggjorde. Miljöns utrikespolitiska sida var formidabel. Dess inrikespolitik var emellertid svagare. Den starka förankringen i diplomati och ”high politics” motsvarades inte av lika aktiva relationer med folkliga rörelser, minoriteter, fackföreningar, landsbygdsinitiativ. Inte heller har den svenska miljöeliten verkat med samma kritiska intensitet mot den förda miljö- och klimatpolitiken i Sverige.

Arvet från 1972 är ett förpliktande varumärke för Stockholm och en svensk guldreserv av global goodwill. Förvaltandet av arvet för framtiden är en öppen och akut fråga.

Artikeln utgår från en kommande bok, ”The human environment: Stockholm and the rise of global environmental governance”, som utges senare i år av Cambridge University Press. Boken är författad av Sverker Sörlin, professor, och Eric Paglia, forskare, båda verksamma vid KTH Environmental Humanities Laboratory.