Sverker Sörlin: Så skingrade nyliberalismen många av liberalismens hållbara idéer

Mats Engströms bok ”Miljöframgångar” (Därför är en framgånsrik miljöpolitik en välfärdspolitik som gynnar milön, DN 1/8) förtjänar att studeras av många. Ändå är det ett faktum att Sverige inte når mer än ett av sina sexton miljömål från 1999. Försöken att nå klimatlagens utsläppsmål till 2045 har inte heller börjat särskilt övertygande. Inte ens ett världsledande miljöland klarar alltså att på 2020-talet gå särskilt långt före de andra. Vad beror denna nya långsamhet på? Har miljöpolitikens innovationskraft avtagit?

I den internationella debatten har många pekat på hur nyliberala tänkesätt avpolitiserat också miljö- och klimatfrågorna. Att styra med skatter och lagar har blivit svårare. Var tanken fel, att ekonomisk tillväxt kunde kombineras med miljö och klimat?

För att få hjälp att besvara sådana frågor ska man läsa innovationsekonomen Staffan Laestadius ”En strimma av hopp” (Verbal). Boken är den tredje i en svit. Den första (2013) ställde frågan handfast: kan Sverige ställa om med bevarad välfärd? Laestadius svar blev ja. Vi har det som behövs: kunskap, starka institutioner (fackföreningar, myndigheter, banker, universitet, socialförsäkringar), traditioner, kultur (framstegstro, tillit, samarbetsförmåga), massor av fossilfri energi (vattenkraft, vind) med stor potential för mer vind och sol. Alltså en bok som i sin grundläggande argumentationsstruktur ligger i linje med David Larsson Heidenblads gröna vändning och Mats Engströms miljöpragmatism. En andra bok handlade om omställningens politik (2018), där Laestadius var mer kritisk.

Nu ställer han frågan på nytt, i ett mer krisartat läge, när det för varje dag blir alltmer uppenbart att på tok för litet görs, trots all god vilja. Vilka är hindren? Vad måste göras?

Laestadius tillför ny kunskap och en framväxande ny världsbild: insikten att planeten är en begränsande faktor. Inte främst för att resurser tar slut, som många trodde på 1970-talet, utan för att de stora livsuppehållande systemen rubbas, skenar eller stannar. Om denna världsbild stod det i Maarten Hajers bok (1995) om ekologisk modernisering inte många ord. Då fanns inte uttrycket ”planetära gränser”, det kom 2009. ”Antropocen” myntades år 2000 och blev inte allmänt känt förrän under 2010-talet. ”Den stora accelerationen” är ett uttryck från 2004.

Cambridgeekonomen Partha Dasgupta har i en stor rapport till brittiska regeringen, ”The Economics of Biodoversity”, visat hur den stora accelerationen tar sig uttryck för den biologiska mångfalden. Den kan liknas vid ”naturens kapital”. Mellan 1992 och 2014 fördubblades mängden ekonomiskt kapital per person i världen, medan naturens kapital minskade med 40 procent per person. Artutrotningen sker nu mellan 100 och 1000 gånger snabbare än i förindustriell tid.

Vi är på väg mot en värld där vi själva utsläcker livets rikedom. På samma sätt är vi på väg mot en ny syndaflod med stigande havsnivåer och en ”hothouse Earth” med extrema temperaturer som kommer att underminera villkoren för anständigt liv.

Frågorna i denna bok är befriande enkla och helt grundläggande. Vad betyder ”kollaps”? Laestadius tar fram litteratur om sammanbrott. Samhällen förintas sällan över en natt. De plågas länge. I århundraden efter romarrikets fall sjönk läskunnigheten, städer tömdes, människor drev omkring i små grupper i sönderfallande samhällen. Tillvaron blir inte omöjlig, men ovärdig, rå. Man tänker ”Tysk höst”, Stig Dagermans bok från 1947. Man tänker också tysk sommar 2021: flodslam, liklukt, sorg.

Vad är ”frihet”? Till den andliga och kulturella rustning som motverkar acceptans hör ideologiernas tankevanor. Laestadius påminner om att i liberalismens frihetsbegrepp ingår också dygd, att en människa kan förena frihet med ansvar, till exempel genom att leva i måttfullhet och iaktta en solidarisk moral. Han finner sådana tankar hos John Stuart Mill, Isaiah Berlin och Hanna Arendt. De varnade för det barbari som lurar runt knuten om vi inte förmår skapa hållbara gemenskaper, som i sin tur bara får legitimitet om de kan förenas med rättvisa.

Men tyvärr, ju närmare vi kommit vår egen tid desto mer har innebörden i liberalismens frihetsbegrepp förskjutits i riktning mot individens frihet att välja vad man vill med pengar och egendom. Att ensidigt främja valfriheten garanterar på inget sätt att planetens hälsa bevaras. Tvärtom. Det sena 1900-talets hedonistiska nyliberalism förskingrade mycket av de hållbara idéerna i liberalismen.

Laestadius riktar en liknande kritik mot många socialister, vilkas framtidsideal han knyter till föreställningar om gränslöst överflöd. I bådas ideologiska bagage finns också en oklok variant av teknikoptimism som mest används för att ursäkta ett uppskjutarbeteende. Tekniska innovationer, hävdar dessa sangviniker, ska göra sådana underverk på lång sikt att inga smärtsamma ingrepp i levnadsvanorna behövs på kort sikt.

Även Laestadius är teknikoptimist, förklarar han, som den innovationsforskare han är. Men det i grunden positiva sambandet mellan teknik och hållbar utveckling har brutits under ”den stora accelerationen”. Den enorma välståndsökningen bygger först och främst på (alltför) billiga fossila bränslen som kunnat öka mobiliteten med flygplan, bilar och lastbilar, produktiviteten med maskiner och de allt större bostäderna med billig uppvärmning.

Han refererar flera nya ekonomiska och historiska undersökningar som visar på bräckligheten i den ekonomiska världsordningen. Den fossildrivna välståndstillväxten tär på det ”planetkapital” som krävs för att upprätthålla rimliga livsvillkor. Vad han beskriver är vad vi kunde kalla antropocens falska tillväxt, en Potemkinkuliss av ofattbar rikedom för ett fåtal, hyfsade dusörer till en global medelklass och därutöver en förödd och alltmer riskgenererande planet som miljarderna hel- och halvfattiga får klara sig på bäst de kan.

Den rikaste procenten i USA (tre miljoner människor) släpper ut 320 ton koldioxid per person – två hundra (200) gånger mer än genomsnittet för den fattigaste halvan av världens befolkning. Dessa snart fyra miljarder finns huvudsakligen i det demografiskt snabbväxande Afrika och i Asien. I de områden som kommer att drabbas hårdast av torka, skyfall och stigande havsnivåer. De spås i många rapporter bli klimatflyktingar och kommer oundvikligen att söka sig till Europa. Att flyga tillbaks dem till läger i någon öken hjälper inte och är väl heller inte särskilt liberalt.

De alltid glada teknikoptimisterna säger då att vi kommer att få elflygplan och vi kan bygga kärnkraftverk och vi kan satsa på forskning så att vi kommer att kunna fylla nya bränslen i tankarna och fortsätta köra på ungefär som förut. Glöm det, säger Laestadius. Vi måste nedbringa vårt svenska klimatavtryck med 11 procent om året under detta årtionde och nästan lika mycket under 2030-talet för att lyckas få ned våra samlade svenska utsläpp till netto noll. Innovationer hjälper, men kommer inte att räcka. Vi måste trappa ned nu genast. Flyget måste halveras från 2019 års nivåer, inrikesflyg i stort sett avvecklas. Bilflottan behöver minskas med 40 procent och av de bilar som blir kvar måste två tredjedelar (två miljoner) vara ultralätta elbilar. Det betyder skrotning av en halv miljon fossildrivna personbilar per år under 2020-talet.

Samtidigt behöver vi investera stort i den teknik och infrastruktur som gör oss klimateffektivare om tio, tjugo, trettio år: snabba järnvägar, elvägar, vätgasdrivna fabriker och fordon. Vindkraften bör byggas ut till Tysklands nivå (som i dag är fem gånger högre än den svenska per kvadratkilometer). Externa shoppingcentra bör avvecklas, stadskärnorna utvecklas, boendet förtätas, hus byggas i trä. Han vill se skatteväxling, glesbygdsavdrag, momshöjning på all konsumtion som ger utsläpp.

Ur Laestadius dussintals förslag växer konturerna av ett nytt socialreformatoriskt projekt för övergången till en postfossil framtid. Som jag förstår honom bör det vila på grundläggande liberala ideal om frihet, ansvar och rättvisa. Skillnaden måste vara att ett nytt projekt grundas i insikt om den verkliga värld vi lever i, med planetära och sociala begränsningar. Inte den fantasivärld som populister, de Trumpkonservativa eller för den delen Rocket Man Branson och andra överplanetära cowboys drömmer om och som de som i dag kallar sig liberaler lägger alldeles för litet energi på att ta avstånd från. Dessa verklighetsfrämmande fantaster är övervägande män, mycket få är unga och välutbildade, knappt en enda av dem är från det globala Syd.

Vad boken dessutom visar är hur annorlunda det tänkande blivit som vi i dag sorterar under rubriken ”miljö”. Den gröna vändningen handlade om tidiga källflöden av insikt. De ledde till en växande medvetenhet om att något djupt felaktigt höll på att ske med förhållandet till jorden. Fairfield Osborn talade i en bok redan 1948 om människan som en förändringskraft av geologiska mått.

”En strimma av hopp” gör att vi fullt ut kan förstå vilken formidabel revolution i tänkesätten som skett under de senaste sjuttio åren och allra mest de senaste tjugo. Boken är skenbart enkel: enkelt skriven, enkelt komponerad, med som det förefaller enkla förslag och idéer. Men den utgör i själva verket grundritningen till en uppriktig, obekväm men också lockande politik för den postfossila eran. Indirekt förklarar boken också varför den svenska miljöpolitiken inte längre är så framgångsrik. Och varför den internationella fungerar ännu sämre, med EU som lovande undantag.

Fortsatt miljöpolitisk framgång kräver att fossilregimen upphör. Vi har bara naggat den i kanterna. Detta misslyckande utgör roten till liberalismens existentiella kris. Liberalismens tystnad om världens öde håller på att bli dess eget öde. Kanske även socialdemokratins. Av detta lider vi alla.