Svindlande stark skildring av de sista dagarnas liv

Vår sol är medelålders. Om cirka fyra och en halv miljarder år kommer den färgas röd, svälla och svälja Merkurius, Venus och jorden. Sedan krymper den till en vit dvärgstjärna som efter ett par miljarder år slutar brinna och endast lämnar en kall och mörk liten klump efter sig. Med andra ord är tiden vi kan leva på jordklotet begränsad, oavsett miljökatastrofer och atomvapenkrig.

Nina Källmodin har i sin lysande ungdomsdystopi ”Noll dagar kvar” utgått från den känsla av svindel som dessa fakta ger upphov till. Romanen utspelar sig under de sista åren av människans jordeliv. Berättarjaget My bor i en stad täckt av en stor kupol till skydd mot den en allt hetare sol. Landskapet utanför är sönderbränt och den enda kontakten med andra kupolförsedda städer går vi de godståg som varje natt rullar in med varor. I brist på framtidsutsikter jagar de sista människorna efter snabba kickar från lättförtjänta pengar, spelautomater och droger.

För att vara en dystopi för ungdomar är Källmodins berättelse ovanligt mörk. Där finns ingen stark hjälte eller gullig kärlekshistoria, bara stora nedräknare som visar hur många dagar som återstår till dess jorden brinner upp. Som huvudperson är My så långt man kan komma från Katniss i ”The Hunger Games” (2008) eller för den delen Greta Thunberg i vår egen miljökatastrofhotade samtid. Likheter hittas istället i Harry Martinsons ”Aniara” (1956), Mats Strandbergs ”Slutet” (2018) eller Henrik Ståhls fina mellanåldersbok ”Till Vial: 8400 dagar kvar” (2019).

”Noll dagar kvar” av Nina Källmodin.

Det som framför allt skiljer ”Noll dagar kvar” från andra ungdomsböcker är emellertid bristen på framtidsutsikter. För är det något som definierar ungdomsboken är det skildringen av framtid, hopp och möjligheten att påverka. Huvudpersoner som växer upp, mognar och tar steget in i vuxenlivet fyllda av förväntan. Ur det perspektivet kan man säga att Källmodin bygger vidare på den tradition som Gunnel Beckman bidrog till att etablera i Sverige med ”Tillträde till festen” (1969), om Annika som är 19 år och döende i leukemi. De skildrar ett vuxenblivande utan morgondag. Källmodins version av motivet kan dock läsas som en vidareutveckling med fler dimensioner. Redan då My föddes visste hennes föräldrar att hon inte skulle få leva särskilt många varv på jorden.

Bristen på stereotyper gör läsningen både gastkramande och omtumlande. Gestaltningen av My och hennes vardag är återhållen och relativt ordknapp men samtidigt otroligt suggestiv. Miljöerna kommer till liv och väcker tankar som stannar kvar långt efter att boken tagit slut. Människan kommer antagligen dö långt före solen men tänk om… Hur skulle det kännas?

